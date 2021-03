Megújul a bánfai faluház épülete

Közösségi színtérré alakítják a volt iskola épületét. Olyan helyiségeket alakítanak itt ki, amely mindenféle program és foglalkozás megtartására alkalmas lesz, várják ide a fiatalokat kikapcsolódni.

Az idén is folytatódik a falu fejlődése, az önkormányzat ugyanis tavaly eredményesen pályázott a Magyar Falu Program keretében. A hivatal melletti régi iskola épületének felújítására közel 30 millió forint támogatást nyertek.

– Egy közösségi színteret szeretnénk itt létrehozni, ahol klubhelyiségeket, számítógépes termet, kisgyermekeknek játszószobát alakítunk ki, és itt fog egy bázishelyet kapni a falugondnok is. Nagyon nagy szükségünk van erre a faluházra, hiszen a 220 bánfai lakosból 60 gyerek, ráadásul jelentős részben 14 év alattiak, és jelenleg nincs olyan hely a faluban, ahol össze tudnák hívni őket, ahol tudnánk velük foglalkozni vagy programokat szervezni számukra – mondta Szabó Melinda, Bánfa polgármestere.

A felújítási munkálatok már elkezdődtek, így hamarosan élvezhetik a fiatalok ezt a közösségi helyet. Az épület mögötti udvarrész is hamarosan munkaterület lesz, ugyanis játszótéri eszközökre is nyert az önkormányzat támogatást, szintén a Magyar Falu Program keretében. A községvezető igyekezett olyan játékokat összeválogatni, amelyeket önerőből nem tudnának beszerezni. Egy drótkötélpályát, kötélgúlát, mászótornyot, babahintát, gyerekhintát, fészekhintát vásároltak, és ezt az önkormányzat még önerőből egy mérleghintával és egyensúlyfejlesztő híddal egészíti ki, hogy minden korosztály igényeinek megfelelő játszótér létesülhessen itt. A kivitelezés áprilisban kezdődik, és várhatóan még tavasszal elkészül a játszótér.

Az önkormányzat az idén is szeretne pályázni, mégpedig útfelújításra, valamint a közterületek karbantartásához szükséges gépek beszerzéséhez lenne szükségük támogatásra, a jelenlegi eszközeik ugyanis elöregedtek.

A Simonfától balra lévő földes út három családi házhoz vezet, az itt lakóknak rossz időben még autóval is nehézkes elérni a falu főutcáját, ezért ezt szeretné az önkormányzat leaszfaltoztatni. Érdekesség, illetve némileg meg is akasztja a folyamatokat, hogy amíg az ingatlanok bánfai területen helyezkednek el, amint a lakók a kapun kívülre lépnek, hivatalosan rózsafai területen találják magukat. A bánfai önkormányzatnak ezért először át kell venni Rózsafától a területet, illetve belterületté kell nyilváníttatni.

A községben 14 közmunkás dolgozik, akik a falu karbantartásán kívül mezőgazdasággal foglalkoznak. Öt 50 négyzetméteres, illetve két 240 négyzetméteres fóliájuk van, most pedig önerőből vásárolt az önkormányzat egy még nagyobb, 700 négyzetméteres fóliát is, ennek területét most mérik ki. Azt vallják, hogy az a termés biztos, ami fólia alatt van, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy évről évre jó terméssel zárják az évet, szép bevételük is származik belőle. Paprikát, paradicsomot, uborkát termesztenek a fólia alatt, a zöldségeket tavalytól Katádfára, a savanyítóüzembe viszik, emellett az itt élők is sokat kapnak belőle, családonként összességében 10–15 kilót is kioszt évente az önkormányzat. Mindemellett több mint száz gyümölcsfájuk és szabadföldi eprük van, jó termés esetén az is szép bevételt hoz.