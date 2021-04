A település több szegmensében is változás, fejlődés indult meg annak érdekében, hogy jobban szolgálhassák az itt élők kényelmét, illetve még több lehetőséget teremtsenek azok számára, akik Villányban tervezik a jövőjüket.

A város önkormányzata még több telket szeretne kialakítani, ennek kapcsán módosítani készül a helyi rendeletét, mely a település szabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról szól. Természetesen mindent az itt lakók és az érintettek bevonásával, együttműködésével készítenek elő.

Az önkormányzat egyrészt bővíteni szeretné a lakóházak építésére alkalmas körzeteket. Ennek érdekében a város nyugati oldalán lévő szőlővel beültetett, illetve kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeket kertvárosi lakóterületté nyilvánítanák. Természetesen kiemelt figyelmet fordítanának arra, hogy az így kialakult övezet a környezetében lévőhöz hasonló legyen. A módosításnak köszönhetően a közel egy hektáros területen kilenc új lakótelket lehetne létrehozni.

Másrészt egy régebbi falusias lakó- és gazdasági területet egyesítenének településközponti vegyes területté. Az előbbi változtatásokkal Villány új telkekkel bővülhetne, amely számos lehetőséget biztosítana az itt maradó vagy ideköltöző fiatalok számára is.

A város vezetésének nem titkolt célja az itt élők, illetve az idetelepülők kényelmének, elégedettségének növelése. Ezzel függ össze a Csillagvölgy Étterem fontos törekvése is, hogy a közétkeztetés keretén belül csak egészséges ételek kerülhessenek az asztalokra. Eddig is folyamatosan azon dolgoztak, hogy ételeik minősége és szolgáltatásaik színvonala magas szintű legyen. Remélik, hogy ezzel mind a gyerekek, mind pedig a szüleik elégedettek lesznek, hiszen a kicsik idejük nagy részét az intézményekben töltik, így nagyon fontos a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozás a közétkeztetésben. Fontosnak tartják, hogy a mai rohanó világban olyan menüt állítsanak össze a gyerekek számára, amely eleget tesz a vegyes és kiegyensúlyozott táplálkozás kritériumainak. Céljuk, hogy a gyerekek sok zöldséget, gyümölcsöt, fehér húst és kevesebb cukrot, szénhidrátot fo­gyasszanak. Szakembereket is bevontak a folyamatba.

Nem elég nyelvet tanulni, nagyon sok helyen szükséges egy vagy több nyelvvizsga megszerzése is. Nagy szó, ha valaki már az általános iskolában azzal büszkélkedhet, hogy sikeres vizsgát tett. Éppen ezért hatalmas lehetőség a diákok, illetve szüleik számára, hogy a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2020/2021-es tanévtől DSD (Deutsches Sprachdiplom – Nemzetközi német nyelvvizsga) vizsgaközpont lett. Ennek köszönhetően tanulóik helyben tehetik le az alapfokú nyelvvizsgát, ami nagy könnyebbséget jelent számukra. Ezzel a közelmúltban többen éltek is már: öt tanuló sikeres szóbeli alapfokú nyelvvizsgát tett.

A napokban elkezdődött a Zöld Város Projekt első lépésének kivitelezése, ami a Villányi Rendezvénytér melletti játszóteret érinti. Ennek keretén belül megújulnak a már meglévő elemek és újakat is kihelyeznek a gyerekek legnagyobb örömére.

Elfoglalták a teraszokat a vendégek

A hétvégi terasznyitással Villány is újra megtelt élettel, a szombati napsütéses időben nagyon sok család és baráti társaság, motoros és kerékpáros túrázó fogyasztott a pincesor teraszainak asztalánál. Hargitai János országgyűlési képviselő is innen jelentkezett be. Emlékeztetett, hogy a járványhelyzet végeztével, illetve abban az esetben, ha elegen veszik fel az oltást, újra olyan remek programokban lehet részünk, mint a Rozé Fesztivál, a Vörösbor Fesztivál, vagy a Sváb Zenei Hétvége.

Az összeállítás a Villányi Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina