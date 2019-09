Megújul az iskola, sportkomplexumot is létrehoztak tavaly

Az elmúlt öt évben Kétújfalu vezetői nagy hangsúlyt fektettek a lakossági támogatások bővítésére. A számos juttatás mellett a nyertes beruházások segítségével is a településen élőket szolgálták és szolgálják a jövőben is.

Számos nyertes pályázat segítségével fejlődött a település az elmúlt ciklusban. Sikerült felújítani, korszerűsíteni az óvodai konyhát és az orvosi rendelőt is. A Magyar Falu Program keretében pedig orvosi eszközökre is nyertek támogatást így egy teljesen felszerelt orvosi rendelő lesz található a jövőben a településen.

Felújították a játszóteret, az orvosi rendelő előtt parkolót hoztak létre. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek köszönhetően 2017-ben több mint 60 millió forint értékben újítottak fel egy útszakaszt. A temetőutat is megújították és járdafelújítást is végeztek. A kultúrház külső-belső festési munkálatai is elkészültek. Fatárolókat is készítettek, az épület belsejében is végeztek átalakításokat.

Nyertek két nagy volumenű TOP-os pályázatot is. Az iskola felújítására már megjött a támogatói határozat, így több mint 300 millió forintot költhetnek az intézmény energetikai fejlesztésére. Az óvoda kapcsán mintegy 45 millióról szóló támogatói határozatuk van, így egy új csoportot hoznak majd létre, egy bölcsődei benyújtott pályázatuk is van. Az önkormányzati épület energetikai fejlesztésére is nyertek mintegy 60 millió forintot.

Komoly kameraberuházás is zajlik a településen, a rendszámfelismerős rendszer a település bejövő és kimenő oldalán ügyel a közbiztonságra. A településrendezési tervet módosították idén, ez igazodik a térségben folyó szénhidrogénnel kapcsolatos kutatási munkálatokhoz.

A település vezetői tele vannak tervekkel és lendülettel, folyamatosan dolgoznak. Klózer Gyula polgármester összegezve így fogalmazott: – A ciklus alatt egy komplex településfejlesztési terv indult el, ezzel előkészítettünk egy olyan folyamatot, amivel hosszú távú fejlődésnek indulhat Kétújfalu. Köszönöm a testület munkáját, a szociális szövetkezet, a vállalatok és az állam segítségét, s nem utolsó sorban a falu lakosságának a türelmet és a megértést.

Nívós sportkomplexumot hoztak létre

A közfoglalkoztatási programmal egybekötve, az alpolgármester tiszteletdíjának felajánlásával, hazai forrásból, az állam adta taokeretből és önkormányzati támogatásokból létrejött egy gyönyörű sportkomplexum.

– A jelenleg 7 csapatot működtető, 50 éves múlttal rendező Kétújfalui Sportegyesületnek így műfüves pályája is van, az öltöző mérete a duplájára nőtt. Digitális kijelzővel, öntözőrendszerrel, parkolóval, kispaddal és lelátóval is rendelkezünk. A komplexum a szíve a térség sportéletének – fogalmazott Klózer Gyula. A taotámogatásoknak köszönhetően a gyerekeknek közel 10 millió forintért biztosítottak sporteszközöket az elmúlt öt évben. A Vidékfejlesztési Programban karbantartói feladatok ellátására nyertek támogatást két településsel közösen, az eszközbeszerzés megtörtént. A horgásztó partja évről évre szépül, rendbe tették a befolyóárkot, a part rendbetételében a közfoglalkoztatottak segédkeztek. Hidakat, fillagóriákat, kiülőket építettek és folyamatosan parkosítanak.

Közös munka segítségével fejlődött a község

A közfoglalkoztatási program kapcsán a faluban létrejött az öthektáros mezőgazdasági területen való termelés. A termények egy része az iskolai konyhába kerül, a többit értékesítik. Emellett létrehoztak egy olyan összeszerelő üzemet is, amelynek köszönhetően lakatos és asztalosipari munkákat is el tudnak végezni. A közfoglalkoztatottak munkájának köszönhetően épült a tópartra a kiülő, padok és szemetes is, valamint a falubusz garázsa és az sportöltöző berendezése, de számos kisebb felújítási munkákat is végeztek a közmunkások.

A program elindulásakor közel 100 fő közfoglalkoztatott volt a településen. Az elmúlt évek alatt számos képzés – parkgondozói, közterület-karbantartói, nyelvi, kőműves stb. – indult a községben, együttműködnek a vállalkozókkal, hogy az aktív korú munkavállalók a munkaerőhiánnyal küzdő cégeknél tudjanak elhelyezkedni. Nagyon sok energiát fektettek a munkanélküliség csökkentésébe. Ennek eredménye, hogy jelenleg közel 50 közfoglalkoztatott van csak Kétújfaluban.

A polgármester elmondta, hogy a falu életében is változásokkal jár a közfoglalkoztatottak számának csökkenése.

– Át kell gondolnunk és át kell alakítanunk a közfoglalkoztatotti rendszert. Csatlakoztunk egy szövetkezethez és az ebben rejlő erőket kihasználva szeretnénk a közfoglalkoztatási programot foglalkoztatási programmá átalakítani – mondta.

Így céljuk, hogy az olyan munkálatokat amiket eddig a közfoglalkoztatottak végeztek – mint a járdajavítás, közterületek karbantartása, ároktisztítás stb. – átvigyék a foglalkoztatási programba. Ennek keretében legalább minimálbéres jövedelemmel foglalkoztatnák a szakembereket, a közfoglalkoztatási programba pedig a kisegítő munkát végzőket integrálnák be.

Egyedi szociális támogatásokat vezettek be

A helyi szociális ellátási programba számos új, egyedi ösztönző támogatást építettek be. Ezzel is próbálják helyben tartani a településen élőket. A támogatási formákat folyamatosan bővítik, a lakossági igényekre odafigyelve. Az elmúlt három évben több mint 12 millió forint értékben nyújtottak támogatást a helyieknek tartós élelmiszer formájában. A szociálistűzifa-programban az állam által nyújtott támogatást helyi forrásból kiegészítették, így szinte minden háztartáshoz juttattak tűzifát.

Iskolakezdési támogatást nyújtottak bölcsődébe, óvodába, általános és középfokú szakmunkás iskolába járó gyerekek számára, emellett a Bursa Hungarica ösztöndíjprogram segítségével is támogatták a felsőoktatásban tanuló diákokat. Átlagjavító települési támogatást vezettek be és a kitűnő eredménnyel végző diákokat is pénzjutalomban részesítették. A szociális tanulmányi ösztöndíjat is több gyerek megkapta.

Az uniós pályázatok keretén belül kettő gyermekekre vonatkozó program is fut. Ennek segítségével minőségi szolgáltatásokhoz jutnak a rászorulók. Többek között négy napot tölthettek a diákok Zamárdiban, kirándulásokra, táborokba viszik őket és tárgyi eszközöket is be tudtak szerezni az iskola számára. De nem csak a diákokat támogatják, a kismamák részére is nyújtanak segítséget és terménytámogatást is bevezettek, melyet a helyben megtermelt javakból biztosítottak a háztartások számára. A karácsonyi támogatást is évről évre kiosztották mintegy 12 millió forint értékben.

A település vezetői

A mintegy 700 lelket számláló település polgármestere Klózer Gyula, az alpolgármester: Varga Zoltán. A képviselő-testület tagjai: Lipcseiné Gelencsér Zsanett, Szigeti Vendel és Dr. Vilyevácz Ilona. A jegyző: Dr. Király Zoltánné, az aljegyző: Dr. Nagy Andrea. A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Balogné Fenyvesi Piroska. Háziorvos: Dr. Vilyevácz Ilona, védőnő: Hartmanné Kovács Krisztina. A településen gyógyszertár és posta is működik hétfőtől péntekig. Körzeti megbízott: Szeitz Igor. A településen nyolcosztályos, napköziotthonos iskola és óvoda működik. Az intézményvezető: Kovácsevics­né Tóth Marianna. A Kétújfaluban található Napraforgó Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézményvezetője Gerleczné Gelencsér Éva. A könyvtáros: Madács Anasztázia.

A polgármesteri hivatal elérhetősége: 7975 Kétújfalu, Arany János u. 11. Telefonszám: 73/342-201. E-mail: kozoshivatal@kozoshivatal.hu A település a Szigetvárt Drávafokkal összekötő út mentén fekszik, a 6-os főúttól délre. Szigetvárt elhagyva Hobolon keresztül vezet az út a település irányába. Kétújfalu területén két vízfolyás található. A Galozsai-csatorna a települést átszeli, a Gyöngyösmelléki-árok a község DK-i oldalát határolja. A település határában található négyhektáros körtöltéses horgásztavat a Gyöngyös patak felduzzasztott vize táplálja.