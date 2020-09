Megújulhat a rendelő Belvárdgyulán

Az idén a polgármesteri hivatal, jövőre pedig az orvosi rendelő újulhat meg Belvárd­gyulán, az önkormányzat ugyanis eredményesen pályázott a Magyar Falu Programban.

Hamarosan megkezdődnek a munkálatok a belvárdgyulai polgármesteri hivatalban, miután az önkormányzat tavaly a Magyar Falu Programban támogatást nyert az épület felújítására. Sándor Ágnes, a község polgármestere elmondta, most főként belső felújítást terveznek, egyebek mellett lecserélik a régi ablakokat, klímaberendezéseket szerelnek fel és festenek, az épület külső felújítását néhány évvel ezelőtt már elvégezték.

A temetői ravatalozó felújítására beadott pályázatuk már kétszer nem nyert, ezért az önkormányzat önerőből igyekszik helyreállítani az épületet. A ravatalozó faszerkezetű előtere készen van, maga az épület viszont felújításra szorul. Emellett a kolumbáriumhoz járdát kellene építeniük. Tervben van az is, hogy a temető környékén egy buszmegállót építenek, ez még szintén terveztetés alatt áll.

Az idei Magyar Falu Program keretében beadott pályázatuk először tartaléklistás lett, az elmúlt héten viszont arról kaptak értesítést, hogy támogatást nyertek az orvosi rendelő felújítására, melynek keretében új, korszerű orvosi eszközöket is be tudnak majd szerezni. A beruházást a jövő év végéig kell elvégezniük.

Az elmúlt évek fejlesztéseiről Sándor Ágnes elmondta, elkészült a bólyi agglomeráció szennyvízhálózatának kiépítése, és a munkálatok után a belterületi utakat is rendbe hozták.

A lakosoknak július elsejétől lehetett ráköttetni a hálózatra. A képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a rákötési hajlandóság növelése érdekében a lakosság részére ingyenes legyen a rendszerhez kapcsolódás, így november 30-ig kedvezményesen tehetik ezt meg.

A következő év feladata lesz az égetés megszüntetése is, hiszen jövőre már az egész ország területén tilos lesz a zöld hulladék égetése. Egyelőre ennek megoldására egy nagyobb kapacitású komposztaprító gépet szeretnének vásárolni.

Támogatják a falu lakóit

A magas adóerő-képességű község több módon is támogatja az itt élőket. A középiskolások számára megtérítik a bérlet árát, emellett a családok számára a tanévkezdést is megkönnyítették, korosztálytól függően 5–35 ezer forint támogatást kaphattak. Könyvutalvánnyal jutalmazták azokat a tanulókat is, akik 4-es átlag feletti bizonyítvánnyal rendelkeznek. Emellett egy korábbi rendeletét is átalakította az önkormányzat, így az ingatlanvásárláskor akár egymillió forintot igényelhetnek a lakók, vagy számla bemutatásával maximum 600 ezer forinttal támogatják a lakásfelújítást is. Ezen kívül természetesen az önkormányzat minden évben pályázik a szociális tűzifára is.

Bekameráznák a települést

Bár ma már kevesebb a rongálás a faluban, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében a képviselő-testület arról döntött, hogy több térfigyelő és egy rendszámfelismerő kamerával szereli fel a település közterületeit. A községvezető elmondta, a rendőrséggel folytatott egyeztetések folyamatban vannak.

A település vezetői

A csaknem 450 lakosú község polgármestere: Sándor Ágnes. Alpolgármester: Vargáné Bognár Éva. A képviselő-testület további tagjai: Walczer Henriett, Komjáti Zoltán és Kovács József. A roma nemzetiségi önkormányzat: Kovács János (elnök), Kovács Jánosné, ifj. Kovács János. Jegyző: dr. Szlávecz Tamás, aljegyző dr. Friedszám Róbert. Háziorvos: dr. Horváth Krisztina. Református lelkész: Rácz-Wekerdi János. Plébános: Molnár Péter. A Belvárdgyulai Szabadidős Klub Egyesület elnöke, falugondnok: Komjáti Zoltán. A Belvárdgyulai Hagyományőrző és Kulturális Egyesület elnöke: Cséplőné Kolossa Zita Barbara.

A községnek jelenleg nincs élő díszpolgára, dr. Oláh Valéria 2018-ban elhunyt.

Az önkormányzat címe: 7747 Belvárdgyula, Petőfi Sándor utca 4.