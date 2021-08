Megújult a borjádi óvoda

Az önkormányzat a Magyar Falu Program keretében nyert pályázati támogatásból kívül-belül felújította az óvodát.

Az épület korszerűsítésére és az óvodaudvar felújítására is külön nyertek forrást. A rendelkezésre álló összegből megújultak a vizesblokkok, új burkolatokat kaptak a helyiségek, emellett új informatikai eszközöket, háztartási eszközöket, illetve új játékokat sikerült beszerezni, és kívül-belül kifestették az épületet. Az óvodaudvar köré új, a környezethez jobban illeszkedő kerítést is építettek. Ezen kívül az önkormányzat önerőből az udvar zöldterületeit tette rendbe.

Schäffer Tibor polgármester elmondta, sikerült forrást szerezni belterületi földes utakra is a Magyar Falu Program keretében. Ezzel régi, sokakat érintő probléma oldódhat meg. A település környezetében intenzív mezőgazdasági termelés zajlik, és a munkagépek kénytelenek a falu útjának egy szakaszán áthajtani, így viszont gyakran hordják a sarat az utakra. Az úthoz vezető földes utakat most sárrázó utakká alakítják. A munkálatok július 26-án kezdődtek, a kivitelezésbe helyi vállalkozót is bevontak, jelenleg a közúttól várják a két áteresznek a bontási engedélyét, hogy a fennmaradó szakaszok is elkészülhessenek.

A belügyminisztériumi pályázaton nyert forrásnak és önkormányzati önerőnek köszönhetően a Deák Ferenc utca temető felé vezető szakasza újulhat meg az útpadka megerősítésével. A munkálatokkal ősszel, még októberben szeretnének végezni.

Folyamatban van a régi kis­iskola épületének átépítése is. Ez már a sokadik ütem, hiszen korábban elnyert forrásokból egy pingpongtermet, egy edzőtermet alakítottak itt ki, illetve felújították az épület tetejét. Most a Leader-programban nyert forrásból két terem összenyitásával közösségi helyiséget alakítanak ki itt. Új asztalokat, székeket és hangtechnikai eszközöket is vásároltak. A polgármester örömmel számolt be arról is, hogy sokat javult a közösségi élet a faluban, főként az új művelődésszervező, Szabó-Mohr Szilvia és két önkormányzati képviselő aktív munkájának köszönhetően. A nyáron 3–4 alkalommal tartottak szabadtéri filmvetítéseket a művelődési háznál, emellett a július 17-én megrendezett falunap is nagyon jól sikerült, pozitív visszajelzések érkeztek a lakóktól is. Bíznak benne, hogy ez a folyamat nem szakad meg, és ősszel hasonló sikerrel rendezhetik meg a nyugdíjasnapot és a német nemzetiségi önkormányzat által szervezett hagyományos szüreti felvonulást és bált.

Elkezdték a parkosítást, ám most elmaradnak a munkák

Az önkormányzat a korábbi években készíttetett parkrendezési terv alapján elkezdte a közterületi növényállomány megújítását, melynek részeként – talán épp az utolsó pillanatban – teljesen kiszáradt vad- és szelídgesztenyefákat, platánfákat vágtak ki. A parkosítást is megkezdték, juhar- és vérszilvafákat ültettek a helyükre, illetve Bóly felől két belépő kaput építettek a jobb és bal oldalon kialakított kertek elé. Ezen kívül az Arany János utcába gömb akácfákat, a Damjanich, Kossuth és a Deák utcába pedig gömbkőriseket ültettek.

A községvezető elmondta, bár eddig is jelentős összegeket költöttek a parkrendezésre, most fel kellett függeszteni a munkát, az önkormányzat forrásait ugyanis át kellett csoportosítani a járványügyi intézkedések elvonásai miatt. Ezzel együtt sajnos a kézi munkaerőt kiváltó gépek beszerzésére irányuló pályázatuk sem lett nyertes, amit nagyon sajnálnak, hiszen két közmunkással nehezen haladnak a közterületek karbantartásával.

A település vezetői

A közel ötszáz lakosú Borjád polgármestere Schäffer Tibor. Alpolgármester: Heinek Gergő. A képviselő-testület további tagjai: Pethes Róbert, Kiss Tamás, Palik Alíz. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai Fejes Gáborné, Schäffer Tibor és Takács-Heinek Amáta. A Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dr. Kosztolányi Zsolt. Háziorvos: dr. Szabó Emőke. Védőnő: Lengyelné Guth Éva. Óvoda vezetője: Jakab Ildikó. Egyesületek vezetői SE labdarúgás: Markovics Milán, SE lábtoll-labda: Kleics Dávid, lövészklub: Nyers Gyöngyi, nyugdíjasklub: Kurucz Lászlóné, polgárőrség: ifj. Lukács János. Falugondnok: Weisz Jácint. Házi gondozó: Palik Aliz.

