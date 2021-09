Megújult az óvoda Tormáson

Összesen négy pályázatot nyert a tormási önkormányzat az elmúlt két évben, melyből utakat állítottak helyre, egy új falubuszt vásárolhattak és az óvoda újulhatott meg, illetve egy korábbi pályázatnak köszönhetően felnőtt fitneszpark épült a Szent Vendel parkban.

Szinte az összes önkormányzati út rossz állapotban volt már, ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy nem egyetlen utca burkolatát újítják meg, hanem mindenhol kátyúzással javítják az aszfaltréteget. Erre a község a Magyar Falu Program keretében nyert támogatást. Szintén e program keretében vásárolhatott az önkormányzat új falubuszt és újíthatta fel tavaly az óvoda udvarán lévő fedett tárolót, idén pedig magát az óvodaépületet. Bagány József, Tormás polgármestere elmondta, több mint 30 millió forint támogatást nyertek, melyből burkolatokat cseréltek, szigeteltek, festettek, és lecserélték az elektromos vezetékeket.

Az óvoda egy csoporttal működik, jelenleg 20 gyerek jár ide, nemcsak helyből, hanem Szágy és Baranyaszentgyörgy községekből is. Az intézményt a három önkormányzat által létrehozott társulás tartja fenn. A pályázati támogatás nem érintette az óvodához tartozó konyha felújítását, ezért ide önerős beruházásként páraelszívót és klímaberendezést szerelnek fel hamarosan.

A községben zajló további munkálatokról is érdemes beszélni: a közmunkások nemrégiben kifestették az orvosi rendelőt, illetve elkezdték a fedett buszmegállókat felújítani. Incze János és Kovács Gábor kövesdi lakosok önkéntes munkájának köszönhetően a kövesdi buszmegálló már elkészült és a tervek szerint Tormáson folytatják a felújítást. Augusztusban készült el a közvilágítás korszerűsítése, LED-es lámpákra cserélték a régi lámpatesteket a falu egész területén és a külterületeken is, emellett kamerarendszer kiépítését is tervezi az önkormányzat.

Az idei évben munkagépekre pályázott az önkormányzat, illetve Kövesden egy használaton kívüli épületet szerettek volna hasznosítani és új funkciókkal megtölteni, de sajnos egyik beadvány sem kapott pozitív elbírálást.

Rendszeresen támogatják a lakosságot Az önkormányzat igyekszik rendszeresen segíteni a falu lakosságát: iskolakezdéskor az óvodás és iskolás gyermekek szülei is kapnak támogatást, ezenkívül karácsony előtt is élelmiszercsomagot (a gyerekek édességcsomagot), illetve anyagi hozzájárulást kapnak a családok az ünnepi készülődéshez. A minden évben megpályázott szociális tűzifát is kiosztják, általában 1-1,5 köbmétert kaphatnak a rászoruló családok, akik pedig nem jogosultak a tüzelőre, ők anyagi támogatást kaptak az önkormányzattól.

Tormás volt az első helyszíne a társulás fesztiváljának

Nyolc falu lakosait vonzotta Tormásra az augusztus 22-én megrendezett I. Nyugat-Hegyháti Gasztrofesztivál, amelyet Nagy István agrárminiszter fővédnökségével a Nyugat-Hegyháti Önkormányzati Társulás települései közösen szerveztek meg. Tormáson tavaly lett díszpolgár Fásy Ádám, aki a Zeneexpressz elnevezésű programját hozta magával, így fellépett többek között az Apostol együttes, Opitz Barbi, Kökény Attila, Varga Feri & Balássy Betty, valamint Nótár Mary. Több mint húsz csapat nevezett a csülkös főzőversenyre, illetve családi- és gyermekprogramok, valamint kézműves kirakodóvásár is gazdagította a programot, amelyről televíziós műsor is készült.

A tormási programok október utolsó hétvégéjén folyatódnak, 30-án rendezik meg az idősek napi rendezvényt, melyen a falu idős lakosait vendégeli meg az önkormányzat, és az óvodások műsorral köszöntik őket.

A közösségi élet az elmúlt időszakban sokat javult, tavasszal (az idén a pandémia miatt nyáron) az óvoda számára jótékonysági bált szoktak rendezni, emellett most az Amatőr Kispályás Labdarúgó Bajnokságra is összeállt egy focicsapat. Az első fordulón a tormásiak a 4. helyezést érték el.

A település vezetői

A körülbelül 270 lakosú község polgármestere Bagány József. Alpolgármester: Kiss Vilma. A képviselő-testület további tagjai: Bagány Erika, Incze János és Völgyi Róbertné. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Ranyhóczkiné Ács Andrea. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke: Váradi János, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke: Völgyi Róbertné. Falugondnok: Bagány Erika. Az óvoda vezetője: Lőrinczné Andók Beáta. A Tormásért Egyesület elnöke Ács Boglárka. Háziorvos: dr. Berecz István, védőnő: Kismester Erika.

A település lakossága arányos, sok fiatal lakja a falut, a 14 év alatti gyermekek csaknem 60-an vannak.

Az önkormányzat elérhetősége: 7383 Tormás, Ács József u. 5. Telefon: (72) 454-025.

Az összeállítás a Tormási Önkormányzat támogatásával készült. Összeállította: Rajnai-Zsíros Krisztina