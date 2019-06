Mennyi ideig tart a fogpótlás?

A fogpótlás fontosságára rendszeresen felhívják a szakemberek a figyelmet, ennek ellenére sokan mégis hiányos fogsorral élik mindennapjaikat. Amennyiben jól látható helyen van ez, úgy kétségtelen esztétikai hátrányokkal jár, de nem mehetünk el az egészségügyi hátulütők mellett sem. Napjainkban minden korábbinál korszerűbb lehetőségeink vannak arra, hogy újra teljes fogsornak örvendhessünk. De mégis mennyi ideig kell várni a fogpótlás elkészülésére? Milyen megoldásokat választanak a legtöbben? Cikkünkben ilyen kérdéseknek igyekszünk utánajárni.

A fogpótlás nem csak az esztétikum miatt fontos!

A hiányos fogakkal kapcsolatban a legtöbben arra asszociálnak, hogy miként befolyásolja ez a megjelenést. Ugyan az esztétikai hátulütőkhöz kétség sem férhet, de nem csak azért lényeges a fog elvesztése után a mihamarabbi fogpótlás. A hiányzó fog helyén elkezdődik a csontállomány leépülése, ez pedig egyrészt jól látható, másrészt nehézséget jelenthet például a későbbi implantátum beültetésekor. A fogrés melletti fogak akár be is dőlhetnek oda, ami a teljes fogsor alakulására, mozgására hatással lehet. Kevesen tudják, de a foghiánnyal szemben elhelyezkedő fogak idővel kiemelkednek, ez viszont a fogpótlások elkészítését nehezíti vagy akár lehetetlenné is teheti. Az emésztésre is káros hatással lehet a foghiány, ugyanis befolyásolja a rágás teljességét.

Fogpótlás személyre szabottan

A Netfog Fogorvosi Rendelő csapata rendszeresen hangsúlyozza, hogy az egyéni fogászati adottságok tükrében mindenki számára más fogpótlás lehet az ideális. Egy vagy több fog hiányának pótlásakor a híd bizonyulhat ideálisnak. Előfordulhat azonban, hogy a régóta eredményesen használt megoldáshoz nem áll rendelkezésre megfelelő pillér. Ezt akár implantátum beültetésével is meg lehet oldani.

A híd készítésekor elsőként a fogak sérült részei eltávolításra kerülnek, a szakember lecsiszolja azokat, majd lenyomatot vesz. Ma már nem kell foghiánnyal végigküzdeni magunkat azokon a napokon, amíg várjuk a végleges híd elkészülését, ugyanis ideiglenes korona kerül a lecsiszolt fogakra, mely a környezeti hatásoktól is védi az ilyenkor nagyon érzékeny fogakat. A híd fogtechnikai laborban általában egy hét alatt elkészül, innentől fogva pedig a következő látogatás alkalmával már meg is történik annak beragasztása.

Más a helyzet akkor, ha implantátum beültetésére kerül sor. Ilyenkor ugyanis elsőként szájsebészeti eljárás keretein belül a műgyökér kerül beültetésre. Előfordulhat, hogy nem áll rendelkezésre elegendő csontanyag, ekkor elsőként azt kell pótolni, majd jöhet a beültetés. A speciális anyagból készült műgyökér szerkezetéből adódóan beépül a csontba, ezt mindenképpen meg kell várni ahhoz, hogy a felépítményt, vagyis a tényleges műfogat rögzíteni lehessen rajta. Erre hónapokat is várni kell a biztonságos rögzítés érdekében. Jó hír viszont, hogy 6-8 implantátumon már teljes fogsort is lehet rögzíteni, ez tehát megoldást kínálhat azoknak a pácienseknek, akik jelentős foghiánnyal küzdenek. Minden időigényessége ellenére is az implantátum a leginkább korszerű és akár egy életen át tartó megoldás, ami nem utolsó sorban teljesen természetes hatást kelt.

Fogpótlás a magabiztosság szolgálatában

A hiányos fogsor sokak számára jelent önértékelési problémát. Nem véletlen, hogy az érintettek gyakran mosolyogni sem mernek, ez pedig kétségkívül hatással van a kapcsolatteremtésre és a megélt sikerekre. A magabiztosság nélkülözhetetlen akár a munkahelyen, akár a magánéletben, és ha éppen a fogsor hiányosságai miatt nem engedjük meg az önbizalommal teli mosolyt magunknak, akkor bizony életminőségünkre is hatással lehet mindez. Legyen szó bármilyen foghiányról, a fogpótlás megoldást kínálhat az érintetteknek.