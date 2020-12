Mennyi pénzt kereshetsz futárként?

Az elmúlt néhány évben nagyon sokat változott a futárok megítélése. Míg egy 6-8 évvel ezelőtt még nem álltak sorban az emberek, hogy futárnak álljanak, manapság egy elég népszerű szakmának számít. De mi okozhatta ezt a változást?

Egyrészt köze lehet a rugalmasan választható munkaidőhöz és a kiemelkedő fizetési lehetőségekhez. Míg egy adminisztratív munka általában 8:00-16:00 közötti munkaidőt jelent, addig a futárok akár kora reggel vagy éppen éjszaka is dolgoznak. Így, ha te délelőtt szeretsz inkább a saját dolgaiddal foglalkozni, akkor könnyedén tudsz vállalni olyan munkát, ahol délután, este kell dolgozni. Ugyanis ennek a feladatkörnek számos helyen hasznát veszik. Dolgozhatsz éttermeknek, csomagszállító cégeknek, vállalhatsz munkát webshopok-nál vagy éppen egyéni vállalkozó is lehetsz, aki nem csak vállalkozásoknak, de magánszemélyeknek is rugalmasan vállal szállítási feladatokat. Emellett nem csak azt választhatod meg, hogy milyen cégnél dolgozz, hanem a munkaeszközöd is tőled függ. Rengeteg helyre keresnek biciklis futárokat, ugyanakkor van, ahol a személyautó vagy a kisteherautó vezetési tapasztalat is előnyös. Ha pedig maradnál két keréken, de gyorsabb módot keresel, mint a kerékpár, a motor lehet a megoldás a számodra.

Mennyit kereshetsz ténylegesen?

De ha már említettük a fizetést, mint motiváló erőt a futár állások vállalása során, nézzük, mennyit is kereshetsz, ha te is úgy döntesz, kiszállítanál néhány pizzát vagy csomagot!

Miből épül fel egy futár bére?

alapbér – az emúlt évben nagyjából átlag 2000 Ft volt

borravalók – átlagosan nagyjából 200 Ft/szállítás

Lássuk csak, ha te főállásban szeretnél futár lenni, akkor a következőképpen kereshetsz: alapbér + napi 15 rendelés borravalója=(160*2000)+(20*15*200)=380.000 Ft. Ez azért elég szépen hangzik. Főleg, hogy ez egy pesszimista becslés, mert egy pizzéria vagy étterem esetében a napi kiszállítás akár a 25-28-at is könnyedén elérheti.

Hogyan lehetsz te is futár?

Ez nagyban függ attól, hogy milyen módon szeretnének foglalkoztatni a cégek vagy milyen formában szeretnéd végezni a munkát. Sok vállalkozás megköveteli az egyéni vállalkozói létformát, viszont az ev. igazolvány meglétének köszönhetően megnyílik előtted a kapu és szinte bárminek a szállításával foglalkozhatsz. Ha ezt az opciót választod, jó, ha összekötöd egy Qjob-os regisztrációval, hiszen ezen a szakember kereső portálon való jelenlét nagy előnyt jelenthet. Ezen kívül sok vendéglátóegység diákszövetkezeteken keresztül oldja meg a kiszállítást, hiszen a diákokat könnyebben, olcsóbban tudják foglalkoztatni. Ez azonban pusztán addig a pillanatig lehet megoldás, ameddig hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az illető. Ha pedig inkább csak alkalmanként, a főállásod mellett szeretnéd ezt a munkát folytatni, akkor a közösségi média felületeken vagy éppen a Qjob.hu-n is meg tudod hirdetni magad. Az utóbbi azért lehet nagyon hasznos, mert számos referenciát fel tudsz tüntetni magadról és emellett egy nagyon biztonságos módja a munkavállalásnak.

Ha tehát kedvet kaptál futárkodással keresni a kenyered vagy szert tenni egy kis mellékesre, ne habozz, hozz létre egy profilt a Qjob-on, indítsd el a közösségi média profilodat és hajrá!