Mennyire ért a motorgumikhoz?

Ön is a megfelelő abroncsokat keresi motorjára, azonban kezdőként nincs elegendő tapasztalata hozzá? Most a legjobb helyen jár! Cikkünkben ismertetni fogunk minden fontos részletet, amire oda kell figyelnie. Nem kell tovább böngésznie az interneten. A motorgumi forgásirányáról, kopásáról, mintázatáról, vastagságáról, valamint sebességindexéről következik minden, amit tudni kell.

A motor abroncsok jelölései, amit figyelembe kell vennünk

Amikor gumit vásárolunk motorkerékpárunkra, akkor rengeteg dolog nyomhat a latba, amikre érdemes oda figyelnünk.

A motorotire.hu weboldalon például kapásból olyan, nem túl hétköznapi adatokkal találjuk szembe magunkat, mint a méret, a súly, a kategória, típus, valamint a sebesség.

Egyrészt ezek azért fontosak, mivel segítenek a számunkra legmegfelelőbb terméket kiválasztani, másrészt megtudhatjuk mennyivel érdemes közlekednünk velük, illetve passzolnak-e egyáltalán a motorunkra.

A kategória nyilván a motor fajtákat tartalmazza nagy vonalakban, mint például cross motor, robogó, vagy városi kerékről van-e szó, így értelemszerűen tisztában kell lennünk a motorunk pontos fajtájával, ami olykor beugratós lehet. A típus jelenti elsősorban azt, hogy az első vagy a hátsó kerékről beszélünk-e.

A motor gumikon megtalálható jelek ismertetése

Az abroncsokról, akárcsak az autóknál szinte minden fontos információt leolvashatunk, úgymint a gyártó nevét, a méretet, típust, a gyártás adatait, valamint a szerelhetőséget.

Több féle jellel találhatjuk szembe magunkat, amiket most részletesen taglalni fogunk, hogy még a laikusok számára is tisztán érthető legyen.

“-”: Ha ezt a jelet látjuk, akkor egy hagyományos diagonális felépítési abronccsal van dolgunk.

Nagy betűket is találhatunk a gumi oldalán, amelyek a sebességre utalnak. Például a ZR jelzéssel ellátott gumik 240 kilométer per órával is haladhatnak.

Megjelenhet még a felni átmérője is collban, az abroncs szélessége milliméterben, valamint az abroncs magassága a szélesség arányában.

Általában rá szokták rakni a gumikra az M/C jelzést is, amelynek jelentése, hogy az adott gumi fajta csak kizárólag motorkerékpárra szerelhető fel.

A gumi abroncsokon található jelzések részletezése

A gyártási időt és helyet feltétlen szükséges jelezni az abroncson. Ezt úgy teszik meg, hogy egy DOT jelölést használnak, amelynek az utolsó három, négy számjegye jelöli az időt.

Az első két számjegy a hetet, az utolsó kettő pedig az évet jelöli. Tehát a 2019. májusában gyártott gumin a 0519-es számkombinációval találkozhatunk.

A forgásirány is fontos szerepet tölt be a motor kerekekben. Szerkezetileg erre azért van szükség, ugyanis a nagyobb motorokra szerelt abroncsoknak kötött menetirányuk van.

Ha ezeket fordítva helyezzük fel, akkor könnyen szenvedhetünk balesetet. Kisebb motorok esetén szerelhető előre és hátra is az abroncs, amelyet egy nyíl, illetve még egy szöveg is jelez.

A kerekek futófelületein több helyen megtalálható a T.W.I. felirat, amelynek a vonalában találhatóak az apró nyomok, amelyek a kopást jelzik.

Amennyiben ez egy szintbe kopik, akkor már fent áll a teljes használhatatlanság esélye, így a saját és más közlekedők érdekében muszáj cserélni a gumikat.

A sebességkorlátozás és a súlyhatár megjelenése

Talán a legfontosabb jelek, amikről külön kell szót ejtenünk, az a súly és a sebesség, hiszen ezek nagy mértékben összefüggenek.

Gondoljunk csak bele, hogy egy motor esetében két keréken történik a közlekedés, így nagyobb tehernek van kitéve súlyt és sebességet tekintve is.

Az abroncs maximális terhelését egy számrendszerben jelölik, ahol a legkisebb érték 40, és 140 kilogrammot jelöl.

A sebességet pedig egy már említett betű jelzi. A legkisebb az B, amelynél maximum 50 km/h-val haladhatunk. A legnagyobb pedig a ZR, amely már 240 km/h sebességet is kibír.