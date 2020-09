Mi a különbség az alapfokú barista tanfolyam és a profi barista tanfolyam között?

A Bestmixer iskola tanfolyam kínálatában megtalálhatóak alapfokú és profi szintű képzések is. Többek között a barista tanfolyam az egyik, ahol különböző szintek közül lehet választani. A barista szakma azon szakmák közé tartozik manapság, ahol abszolút elvárható, hogy a folyamatosan megújuló trendeknek megfelelően értsen a szakember a szakmájához.

Az alapfokú barista tanfolyam

Ezen a tanfolyamon megtanulod a barista szakma alapjait. Egy jó szakember a legapróbb részletekig ismeri a szakmája történelmét, történetét, a kávégépeket, az őrlőket, és elsősorban a jó espresso elkészítésének tudományát. A tökéletes espresso, minden kávéital alapja, ennek stabil elsajátításával lehetünk csak igazi baristák. A barista tanfolyam 6 alkalmat tartalmaz, ami során az espresso technológiát és annak használatát tanuljuk meg. Tehát az espresso géppel készült kávéitalok elkészítésére szakosodik a résztvevő. Az alapfokú baritsa tanfolyam tehát tökéletes tudást biztosít ahhoz, hogy a sikeresen végzett baristák elhelyezkedését elősegítse egy átlagosnak mondott kávézóban, kávéházban, és olyan vendéglátó egységekben, ahol espresso gépet használnak a kávékészítéshez.

A profi barista tanfolyam

Ezen a tanfolyamon már nemcsak a barista szakma alapjait tanulhatja meg a résztvevő, hanem ennél sokkal többet. Természetesen előzetes barista ismeretek nélkül ugyanúgy jelentkezhet bárki erre a tanfolyamra is, nem elvárás, hogy legyen egy alapfokú képzése ezt megelőzően. Hiszen a barista alapoktól kezdjük, ugyanúgy megtanuljuk azt, amit az alap baristán, de nem állunk meg 6 alkalom után. Miért nem? Mert a barista szakma ma már nemcsak és kizárólag az espresso technológiával készült kávéitalokról szól. Manapság rengeteg specialty kávézó nyílik, ahol éppen az az érdekesség, hogy az espresson kívül, különböző alternatív technológiával készült kávékat is fogyaszthatunk. Mivel a kávékultúra ez irányú fejlődése rohamos léptekkel halad, az oktatásban is igazodnunk kell az aktuális trendekhez és elvárásokhoz. Tehát további három alkalommal megtanítjuk azt is, hogy melyek az alternatív eszközök, és hogyan kell használni azokat. Találkozni fogsz a V60-nal, az Aerospressel, a French pressel, a Chemex-szel, a Syphon-nal, és megtanulsz kávét készíteni mindegyik módszerrel. Egyszóval az espresso technológián kívül az alternatív kávékészítési technikákat is megtanulod. A latte art-ra is szánunk némi időt, így megtanulod, hogyan készíts olyan tejkrémet, ami a különböző minták kiöntéséhez szükséges. Ezek után nem kérdés, hol tudsz elhelyezkedni ilyen széleskörű tudással? Bárhol, ahol csak szeretnél!

Gondold át, mi az, ami közelebb áll hozzád, mi az, ami a lakókörnyezetedben könnyebb elhelyezkedési esélyt nyújt, és mennyire szeretnél elkötelezett barista lenni.

Bármelyik barista tanfolyamot is választod, sose feledkezz meg a továbbképzés lehetőségéről. Legyél érdeklődő a barista szakma iránt és kitartó saját szakmai fejlődésedhez, és hidd el, akkor igazán profi barista válhat belőled!

Jelentkezz most a https://bestmixer.hu/ oldalon és tanulj a legjobbaktól. Tanfolyamaink az ország valamennyi nagyvárosában elérhetőek.

