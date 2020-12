Mi az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány egy olyan dokumentum, mely egy adott ingatlant minősít és osztályba sorol energiafogyasztás alapján.

Mikor szükséges az energetikai tanúsítvány?

Energetikai tanúsítványra négy esetben lehet szükségünk. Az egyik, és leggyakoribb eset, amikor ingatlant adunk el, hiszen az adás-vételi szerződés elengedhetetlen része a tanúsítvány megléte. Itt rögtön meg is említhetjük, hogy sok esetben előnyt is jelent, ha már az ingatlan meghirdetésénél rendelkezésünkre áll a tanúsítvány, hiszen az ingatlan után érdeklődőknek nagyon fontos szempont, hogy milyen energiafogyasztással kell számolni az adott ingatlanban, és ez milyen havi költségeket jelent majd.

Ugyanígy van ez ingatlan bérbeadásánál is, amikor is energetikai tanúsítvány nélkül ma már nem tudunk ingatlant kiadni. Továbbá szükséges a tanúsítvány elkészíttetése, új építésű ingatlan esetén a használatba vételi engedélyezés során, valamint energetikai pályázatok estén is.

Ki fizeti és mennyibe kerül az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány elkészíttetése is egy olyan szolgáltatás, amelyért fizetnünk kell. Körülnézve a piacon, azt tapasztalhatjuk, hogy eltérő árakat jelölnek meg az egyes szolgáltatók. Az energetikai tanúsítvány kiállításának ára tehát szabadáras, azonban az energetikai tanúsítványt szabályozó jogszabály (176/ 2008 (VI.30.) az épület energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló Kormányrendelet) maximalizálja az elkérhető munkadíjat. „A tanúsító tevékenysége elvégzéséért díjra jogosult, amelyet a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján úgy kell megállapítani, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb 5500 forint”.

A szolgáltatás díját értelemszerűen a megrendelő köteles fizetni, azonban ettől eltérőképpen is megegyezhetnek a felek, de ezt javasolt írásba foglalni a későbbi félreértések megelőzése végett.

Mik az energetikai tanúsítvány készítésének folyamatai?

Az energetikai tanúsítvány elkészítési folyamata több részből tevődik össze. Először is ki kell választanunk a számunkra szimpatikus szolgáltatót, akivel el szeretnénk készíttetni a tanúsítványunkat. Majd időpontot egyeztetünk vele a helyszíni felméréshez. A helyszíni felmérés alkalmával a tanúsító szakember megvizsgálja ingatlanunkat energetikai szempontból.

Ha rendelkezésre tudunk bocsátani egy alaprajzot, azzal nagyban megkönnyítjük munkáját, pláne ha még esetleg műszaki dokumentációnk is van. Ez utóbbi azonban főként a nemrégiben épült ingatlanoknál szokott kéznél lenni. Természetesen ezen dokumentumok hiányában is el tudja végezni a munkát a tanúsító.

Az alaprajzot kiegészíti még mérésekkel, úgy mint például falvastagságok, belmagasság. Szemügyre veszi a nyílászárókat, fűtésrendszert, meleg víz előállítására szolgáló rendszert, a határoló szerkezeteket, úgy, mint a falakat, nyílászárókat, a padlás- és pincefödémet, lapostetőt, árkádokat, talajon fekvő padlót. Fontos információ és adat még az ingatlanról a tájolás, a benapozottság, vagy éppen, hogy mennyire van szélárnyékos helyen.

A helyszíni felmérés után számításokat végez a tanúsító egy erre a célra rendszeresített programmal. Minden tanúsítvány feltöltésre kerül az Országos Építésügyi Nyilvántartás adatbázisába, és ezáltal lesz hiteles a tanúsítvány.

Milyen energetikai besorolások vannak?

Az energetikai számítás után az ingatlanok a 12 besorolási kategória közül kerülnek az egyikbe. Az osztályok dupla betűjelzéssel vannak ellátva.

A kategóriák megnevezéssel együtt a következők:

AA++ minimális energiaigényű

AA+ kiemelkedően nagy energiahatékonyságú

AA közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb

BB közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

CC korszerű

DD korszerűt megközelítő

EE átlagosnál jobb

FF átlagos

GG átlagost megközelítő

HH gyenge

II rossz

JJ kiemelkedően rossz

Milyen részekből áll az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány egy olyan dokumentum, mely több oldalból áll, és főszabály szerint az első oldalának minden tanúsítvány esetében egységes kinézetűnek kell lennie.

Ezt az első oldalt Összesítő lapnak hívunk, melyet a számításokat követő feltöltés során a központi rendszer generálja, éppúgy, mint az ezen a lapon található HET (Hiteles Energetikai Tanúsítvány) számot, mely az adásvételi és bérleti szerződés elengedhetetlen része. Az első oldalon találjuk meg az ingatlanra, a megrendelőre vonatkozó adatokat, fényképet az ingatlanról, a besorolási kategóriát, javaslattételt egy jobb kategória elérésére, aláírást, bélyegzőt. Valamint a jobb felső sarokban egy QR kódot, mellyel a tanúsítvány pár adatát tudhatjuk meg a központi rendszerből.

A következő oldalakon tanulmányozhatjuk át a nem éppen könnyen érthető számításokat. Az utolsó oldalon vagy oldalakon pedig további fényképek vannak az ingatlanról.

Ki jogosult energetikai tanúsítvány készítésére?

Energetikai tanúsítvány készítésére olyan diplomás mérnök szakember jogosult, akinek meg van az ehhez szükséges érvényes jogosultsága, valamint neve szerepel a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.

Milyen jogszabályok vonatkoznak az energetikai tanúsítvány készítésére?

Az energetikai tanúsítvány szabályozása két jogszabályban történt meg, az egyik az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 (VI.30.) számú Kormányrendelet, a másik pedig az épületek energetikai meghatározásáról szóló 7/ 2006 (V.24.) számú TNM rendelet.

Egyre nagyobb a jelentősége

Összességében elmondható, hogy a folyamatosan növekvő energiaárak mellett egyre nagyobb jelentősége van az energetikai tanúsítványnak a vásárlók körében, hiszen tudják az ingatlan energiafogyasztása őket terheli majd.