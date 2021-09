Mi van a kávé zacskón? Avagy mire érdemes figyelni a kávé vásárlásakor!

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont Intézet: hatástalan a pártpreferenciákra az előválasztás

Amikor specialy kávét vásárolsz a kedvenc helyeden, netalán online, akkor zavarba ejtően sok információ jöhet szembe a zacskón. A jó minőségű szemes kávékon számos információt megtalálsz, amit a bolti társain nem. A baristák ezeket a tudás ismereteket a barista tanfolyamon elsajátítják de a nem szakmai vásárlók számára ezek a részletek nem mindig ismertek. Nézzük is át pontról-pontra, hogy könnyebb legyen a választás legközelebb! Azon felül, hogy érteni fogod, mit vásárolsz előképet is kaphatsz arról, hogy milyen ízélményeket látsz viszont a csészédben, de még az elkészítési módot is elkezdheted fejben megtervezni!

Honnan a név?

Vizuális típusoknak érdemes lekapnia valamit a polcról, vagy megnyitni egy webshopot! Én is így tettem! A kávénk címadója sokszor beszédes! Van, hogy az első sorból minden kiderül, van, hogy nem. Én éppen A Casino Mocca Kerinci-jét emeltem le a polcról, amely egy szumátrai kávé (erről bővebben majd később). Az elnevezést a Kerinci hegyről kapta a tétel, hiszen a farm itt helyezkedik el. Ez talán a legklasszikusabb példa arra, hogy hogyan neveznek el kávét. Valahogy a földrajzi vonatkozás sokszor kerül elő. Vannak persze olyan pörkölők, ahol ez egyáltalán nem jellemző. Megint a polc felé nyúlok: Dark Arts Coffee – DECAF – LIFE AFTER DEATH. Az ilyentől sem kell zavarba jönni! Bár az azonnal kiderült számunkra, hogy egy koffeinmentes tételről van szó, mást azonban semmit sem tudunk. Ilyenkor tovább olvasunk!

A termőterület:

A kávé csak bizonyos területeken terem meg, ilyen módon a lelőhelyek egyfajta előképet adnak nekünk arról, hogy milyen íze is lesz egy adott kávénak! Itt nem beszélünk arról, hogy arabica vagy robusta kerül a zacskóba, hiszen a specialty kávézásban, kizárólagosan csak az arabicát engedik meg. Amikor robusta kerül a képbe, akkor gyakran már nem is osztanak meg túl sok információt a babbal kapcsolatban. A világos pörkölést kedvelők jellemzően a savas ízvilágot szeretik. Ilyenkor érdemes valamilyen afrikai tételt választani, mint egy kenyai vagy egy etióp. Ezekben a gyümölcsös savasság lesz a legjellemzőbb. Ha inkább az édességet kedveled, a magosabb ízjegyeket akkor pedig a kolumbia-szumátra tengelyen érdemes nézelődnöd. Nyilván sok függ még attól, hogy milyen eljárással dolgozták fel az adott kávét, és hogy ki pörkölte, de ha már ott tartasz, hogy tudatosan termőterület alapján választasz kávét, nagy baj nem lehet!

A variáns:

Ahogy a legtöbb gyümölcsnek, a kávénak is több fajtája van. A variáns beazonosítása elősegíti, hogy mélyebb rétegeket ismerj meg a kávézásban és kóstolásban. A legismertebb kávéfajtákról itt olvashatsz bővebben: https://bestmixer.hu/blog/arabica-vagy-robusta-melyik-finomabb/136

A magasság:

Több ráhatása van az italodra, mint gondolnád! A magasabban termő tételek erősebb ízűek! Minél fentebb terem egy cseresznye, annál több ideig tart ez a folyamat, amíg teljes mértékben megérik. A hosszabb idő miatt több cukor és sav alakul ki a gyümölcsben. A lentebb termő tételek ezzel szemben kevesebb csapadékot és fényt kapnak, ettől máshogy fejlődnek. A termesztési magasság nagymértékben befolyásolja a kávébabok méretét, ízét, alakját. Az alacsonyabban termettek teltebb aromával rendelkeznek, inkább földes ízjegyűek, de a magasabbra törő társaik élénkebbek és savasabb ízvilágúak.

Ki és hol?

Azaz a farm és a farmer! Az újhullámos kávézás legfőbb eleme a visszakövethetőség, a fair trade és a párbeszéd. Ennek a kommunikációnak hála folyamatos társalgás van arról, hogy milyen minőségű kávét tudnak vásárolni a pörkölők, mit tud kínálni a farmer, és így arról is, hogy mi kerül majd a vendég csészéjébe. Azzal, hogy a gazdálkodás és a gazda neve rákerül a zacskóra, ezzel a visszakövethetőséget demonstrálják.

A feldolgozási eljárás:

Módszerekben a határ a csillagos ég! Alapvetően a száraz és a mosott verziót különböztettük meg, de ma már ennél jelentősen több létezik. Rengeteg kávét kell kóstolni ahhoz, hogy felismerjük a különbséget és a jellemzőket bizonyos eljárásonként. A kávé magot körbeveszi az ezüst héj, a pergamen héj, és egy pektin réteg, azon gyümölcs hús és végül a gyümölcs héj. Ezen eljárások célja, hogy a magról eltávolítsa az oda nem illő alkatrészeket. A mosott eljárásnál a gyümölcshúst eltávolítják, majd vízzel szabadulnak meg a többi feleslegtől. A száraz eljárásnál teraszokon, ágyakon szárítják a kávét a napon, minden rétegével együtt. A Honey eljárás fél úton van a kettő között. Sok esetben közönségkedvenc, hiszen jellegzetes édes ízt kölcsönöz a babnak. A mosott kávék általában halványabbak, ugyanakkor savasabbak. Ha testesebb, aromásabb italra vágyunk akkor száraz feldolgozásúak között érdemes nézelődni.

Az ízjegyek:

Szubjektív, de mégis meghatározó! Ki lenne az, aki nem ezek alapján választana szemes kávét?! Gyakran találkozunk az alábbiakkal: citrom, bergamot, jázmin, csokoládé, mogyoró. De azért nem ilyen egyszerű a helyzet! A legtöbb pörkölő ragaszkodik a klasszikus megjelölésekhez, de vannak,

akik ettől jobban elrugaszkodnak. Erre remek példa az instagramon megtalálható tasting notes gone wild gyűjtés, ahol ilyesmi ízjegyekkel találkozhatunk: ice tea, cream soda, rosé, fahéjas csiga, kombucha… De ne felejtsük el! Bármi is legyen a zacskóra írva, az még nem garantálja, hogy ezt elő is tudjuk csalogatni. Sok múlik rajtunk is! A felkerült ízjegyek profi szaktudású pörkölőmesterek által íródtak. Ha nem megfelelő a kioldásunk, akkor az ízjegyek könnyen takarásban maradhatnak.

Pörkölési dátum:

Na, ezt el ne felejtsd ellenőrizni! A kávét pörkölés után körülbelül 7-10 napig érdemes pihentetni. Ezelőtt még gázok szabadulnak fel belőle, így nehéz vele dolgozni. Az egész instabil. Ha azonnal szeretnéd bontani és használni az adott zacskót, akkor válassz olyat, amely túl van ezen a pihentetési időn. Ha csak később nyúlnál hozzá, akkor nyugodtan vidd haza a lehető legfrissebbet. A fenti információk tudásával egyszerűbb lesz leemelni egy zacskót a polcról. Ha tudod már, hogy mit szeretsz, akkor jóval nehezebb lesz csalódnod! Egyébként érdemes megkérdezni a pultban dolgozó szakembereket is, hiszen lehet, hogy több tételt kóstoltak már a kínálatból. Így átfogóbb véleményt tud adni, pont azokról a kávékról, amiket éppen, ott, akkor válogatsz! Ha a kávékról többet szeretnél megtudni akkor jelentkezz barista tanfolyamra a Bestmixer iskolába. Címünk: Pécs Rákóczi út 50.

