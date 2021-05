Miért hasznosak a mikrohullámú sütők?

Ezt ne hagyja ki! A politikai gátlástalanság iskolapéldája Dobrev Klára állítása 2006-ról (videó)

Az emberek életének részesévé vált mára már a mikrohullámú sütő, elképzelhetetlen, hogy egy konyha alapfelszerelései között ne legyen legalább egy otthon. Az ok nagyon egyszerű miért is olyan népszerű ez a találmány. Nagyon sok időt spórol meg nekünk és kényelmi szempontból is jó.

Legyen szó egy tea vagy kávé vizének melegítéséről vagy a háziasszonyok hús kiolvasztási szokásáról. Korábban húsok a főzéshez hajnaltól olvadoztak, most az olvasztó funkciónak köszönhetően pillanatok alatt ez szintén elvégezhető. Cikkünkben néhány információval segítséget nyújtunk a vásárláshoz.

Egy kis történelem

Percy Spencernek (amerikai mérnök) köszönhető, hogy megalkotta a mikrót és a mikrohullámok segítségével melegíthetünk, főzhetünk vagy süthetünk. 1946-ban a véletlen műve volt, hogy egy radaralkatrész fejlesztésekor rájött a mérnök, hogy a mikrohullámok mire jó még azon kívül, amit akkor éppen szeretett volna. A magnetron a mikró „lelke” miatta lesz elektromos energiából mikrohullámú energia.

Mit ne tegyünk a mikrohullámú sütőbe!

Például fémet, kanalat, villát stb. Azért nem szabad mert szikrázni fog szemmel láthatóan, és nem tesz jót sem a bent lévő tárgynak, sem a mikrohullámú sütőnek. Van ennek egy tudományos magyarázata is de attól most tekintsünk el! Főtt tojást ne rakjunk be mert felrobbanhat, tehát csak óvatosan mikrózzunk. A tányér, bögre anyaga sem mindegy milyen, mert nem egyformán melegszik benne az étel vagy a víz. Óvatosan kell megfogni tehát a kivételkor a bent lévő dolgot, mert meglehet, hogy tűz forró lett a melegítés során. Érdekesség a mikrózással kapcsolatban, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem okoz sugárzást az étel vagy ital az eszköz használata során.

Tippek és trükkök a tisztításhoz

A legegyszerűbb a forgó tálcát kivenni és meleg, mosogatószeres vízzel alaposan átmosni.

A másik két csodaszer a citrom és szódabikarbóna, mind a kettő hatékony. A citromos vizet egyszerűen csak tegyük be 3-4 percre és „dolgozik” magától. A szódabikarbónát kis vízzel és szivaccsal kell alkalmazni, ezzel a mikró belső részét lehet tökéletesen kitisztítani.

A harmadik házi praktika a karbantartásra az ecet, amely szintén kiváló megoldás. Itt 3-4 deci víz kell és a hozzáadott ecet, rakjuk be melegíteni és kész a folyamat.

Szín, funkciók és ár

Fekete, fehér, szürke, piros vagy bordó, bézs színekben kapható. A szín kérdése leginkább a hölgyek számára lehet fontos szempont.

Hagyományos vagy beépíthető is rendelkezésre áll (beépíthető a konyhabútorba). Digitális és mechanikus kivitelben is lehet vásárolni. A digitális kijelző mutatja a „számokat”. Grillezni vágyóknak jó hír, hogy van amelyikben ez a funkció is benne van. 16 litertől egészen 30 literig lehet válogatni a kapacitás tekintetében. Akik csirkét akarnak egészben sütni mindenképp a nagyobb űrtartalmút válasszák majd. Nézzünk más példát! A csecsemők cumi sterilizálója sem fér bele egy kisebb mikróba. Az ár itt szintén széles skálán mozog. 20 ezer forinttól egészen 200 ezer forintig terjednek az árak. A középkategóriás készülékek egy átlagos családi használatra teljesen megfelelnek.