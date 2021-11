Miért jó befektetés a Magyar Állampapír Plusz? Utánajártunk

A jelenlegi inflációt tekintve nem túl jó ötlet készpénzben vagy a bankszámlán tartani a megtakarításunkat, hiszen a pénzromlás szép lassan felemészti a nehezen összegyűjtött pénzünket. Mégis kézenfekvő, hiszen bármikor adódhat olyan élethelyzet, amikor szükség lehet a pénzünkre – és ilyenkor mindig van hova nyúlni. Cikkükben most olyan alternatívát, befektetési lehetőséget mutatunk be részletesen, ami nemcsak rugalmasan hozzáférhető, de még hozamot is termel számunkra.

Amennyiben szeretnénk megőrizni a megtakarításaink értékét (sőt, még plusz hozamot is kapni), a malacperselynél és a bankszámlánál jobb megoldást kell találnunk. Szerencsére nagyon sok olyan jó befektetés van, ami a lakosság számára is elérhető. A fenti szempontok alapján azonban a számunkra leginkább megfelelő konstrukció az egyik legnépszerűbb államkötvény, a Magyar Állampapír Plusz (röviden MÁP+) is. Mi is az a Magyar Állampapír Plusz? A MÁP+ egy kifejezetten lakosság számára kibocsátott államkötvény, amely egy rendkívül rugalmas konstrukció. A köznyelvben szuperállampapírként is emlegetett kötvény már 2019. júniusa óta elérhető – a népszerűsége pedig azóta is töretlen. A sikerét pedig mi sem jelzi jobban, mint hogy a megtakarítások összértéke már 6000 milliárd forint. Ezzel együtt persze sok kérdés felmerülhet az államkötvénnyel kapcsolatban, például az, hogy mekkora hozama van, és hogyan lehet megvásárolni, eladni? A cikk további részében bemutatjuk, miért egyszerű a szuperállampapírba fektetni, illetve hogyan juthatunk könnyedén és gyorsan a pénzünkhöz. A szuperállampapír előnyei Feljebb már említettük, hogy hajlamosak vagyunk bankszámlán lekötve vagy otthon, készpénzben tárolni a megtakarításunkat. Ez nem is meglepő, hiszen ez a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás, viszont rengeteg hátulütője van. Az egyik, és talán legfontosabb, hogy a készpénz egyáltalán nem termel hozamot, csak inflálódik, míg a bankbetét is csak minimális (0,03-0,05%-os) kamatot ad – tehát finoman szólva sem nevezhető infláció-állónak. Ezzel szemben a MÁP+ jól kiszámítható hozamot termel, lekötve biztonságban van, ráadásul 1-2 óra alatt bármikor hozzájuthatunk a megtakarításunkhoz. De nézzük is meg tüzetesebben az előnyöket. Biztonságos befektetés Az állampapír vásárlásával lényegében a magyar államnak nyújtunk kölcsönt, aki cserébe kamatot ad számunkra. Rövid távon ez az egyik legbiztonságosabb és legkiszámíthatóbb befektetési forma, hiszen maga az állam kezeskedik érte, hogy visszafizeti a kölcsönzött összeget. Rugalmas befektetés Bármikor és bárhonnét vásárolhatunk értékpapírt, valamint el is adhatjuk őket. Mivel 1 forintos névértéken kerül kibocsátásra egy MÁP+ kötvény, így nem szükséges az összeset eladnunk, és annyit vásárolhatunk amekkora keretünk van. Például, ha a 32. héten 50.000 forintért veszünk szuperállampapírt, azonban a 33. héten szükségünk van 25.000 forintra, akkor alacsony költséggel felszabadíthatjuk és díjmentesen átutalhatjuk a pénzünket. Könnyen hozzájuthatunk a pénzünkhöz Amennyiben az értékpapírokat lejárat előtt adjuk el, úgy bár megkapjuk az eltelt időszakra járó kamatot, azonban 0,25%-os költséggel kell számolnunk. Ez a költség azonban rendkívül alacsony: gyakorlatilag egy hónap után már pozitívan jövünk ki, feltörés esetén is. Ki kell emelni, hogy lehetőség díjmentesen eladni a lejárat előtt minden van kamatfizetés utáni öt napon belül. Tehát ha jól időzítünk, még a 0,25%-os költséget is elkerülhetjük. Az értékpapír eladása pedig szintén rendkívül egyszerű, csupán néhány kattintással a bankszámlánkra is kérhetjük az utalást, ami 1-2 órán belül teljesül is. Ha időközben nincs szükségünk a pénzre, akkor pedig az értékpapír lejártát követően a megtakarításunk a kamatokkal együtt jóváíródik az Államkincstári számlánkon, ahonnan átutalhatjuk a bankszámlánkra – mindezt teljesen díjmentesen. Kiszámítható, jónak mondható hozam 5 éves lekötés esetén a kamatok az alábbiak szerint alakulnak: Az első félévben 1,75% (félévben számolunk vagyis ez 2*1,75=évi 3,5%);

a második félévben 2,0% (szintén félévben számolunk vagyis ez 2*2=évi 4%);

a 2. évben évi 4,5%;

a 3. évben évi 5,0%;

a 4. évben évi 5,5%;

az 5. évben pedig évi 6,0%. Amennyiben azt feltételezzük, hogy a tőkét és a kamatot is hagyjuk „pihenni” ebben az időszakban, úgy évente átlagosan 4,95%-os a hozam, ami 5 év alatt 27,35%-nak felel meg. A kapott kamat automatikusan tőkésedik. Ez azt jelenti, hogy nem kell a kapott kamatokat ismételten befektetni, hanem automatikusan növeli az értékpapírjaink állományát. Ráadásul az elért hozam után nem kell kamatadót sem fizetni. Egyszerű vásárlás Ahogy említettük, mind a hagyományos, mind az online értékpapír vásárlása rendkívül egyszerű. Hol és hogyan lehet értékpapírt vásárolni? A nyomdai állampapírt a Magyar Posta mintegy 2100 kihelyezett pontján vásárolhatjuk meg, költségmentesen 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 Ft-os, valamint 1 és 2 millió Ft-os címletekben. Ahhoz azonban, hogy online Magyar Állampapír Pluszt tudjunk venni, először is szükségünk lesz egy értékpapírszámlára. Ilyen számlát a legtöbb kereskedelmi bankban (például OTP, Erste, K&H, satöbbi) vagy brókercégnél nyithatunk, azonban ha ingyenesen szeretnénk ezt megtenni, akkor a Magyar Államkincstárnál érdemes indítani. Ez utóbbi esetén nem szükséges személyesen is megjelenni, lehetőségünk van Ügyfélkapun keresztül is regisztrálni. Technikailag nem sokban különbözik egy bankszámlától, akár bankkártyával is tudunk értékpapírt vásárolni a Webkincstár felületén keresztül. Tipp: arról, hogyan lehet MÁP+-t vásárolni a linkelt útmutatónkban írtunk részletesebben. A MÁP+ hátránya A Magyar Állampapír Plusznak tehát sok előnye van, rendkívül rugalmas és kiszámítható értékpapír. Azonban az éremnek mindig két oldala van, így mindenképp érdemes megemlíteni a hátrányát is; hiszen csak ezen kettő tudatában hozhatunk felelős döntést. Érdemes figyelni az inflációt Ahogy említettük, az éves átlagos kamata 4,95%, így ha ennél magasabb az infláció, akkor a MÁP+ segítségével sem tudjuk megőrizni pénzünk értékét: ez esetben romolhat a vásárlóértéke. Épp ezért érdemes szemmel tartani a pénzromlásra vonatkozó adatokat. A banki lekötésnél, vagy a malacperselynél azonban mindenképpen jobban megéri az állampapírt választani az infláció mértékétől függetlenül. Egyértelműen jó befektetés A fentiek alapján elmondható, hogy rövid lejáratú befektetésként a Magyar Állampapír Plusz az egyik legjobb befektetés – mind egyszerűségét, mind költségeit tekintve. Hiszen bárki könnyedén és gyorsan elindíthatja, egyszerűen hozzáférhet a befeketéséhez (minimális költségek mellett), ugyanakkor az öt év alatt összegyűlt 27,35%-os kamat is jónak mondható.