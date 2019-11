Milyen ablakot válasszunk?

A megfelelően záródó nyílászárók a fenntartható otthonok alapfelszereltségét képezik. Felvetődik a kérdés, érdemes-e cserélnünk a régi, már nem megfelelő minőségű ablakokat, illetve műanyag vagy faablakokat válasszunk-e…

Amennyiben a nyílászárók nem zárnak megfelelően, illetve a felületük jelentős mennyiségű hővesztéshez járul hozzá, a téli fűtési költségeink jelentősen megnőhetnek. Tudni kell azt is, hogy a homlokzati hőszigetelés, a nyílászárók mérete, társasházi lakások esetén a külső és belső falfelületek mérete is meghatározza, mennyi hő távozik az otthonunkból, így nehéz megállapítani, hogy a nyílászárócsere mennyi idő alatt térül meg, de mindenképpen szükséges elvégezni, ha az ablakaink nem megfelelő állapotúak.

Ilyenkor persze el kell döntenünk, hogy melyik típusnak szavazunk bizalmat, műanyag vagy faablakokat válasszunk-e. Érdemes megemlíteni, hogy léteznek ugyan fémből készült ablakok is, de ezek nem tudják felvenni a versenyt a másik két típussal.

A műanyag és a faablakok is rendelkeznek előnyös tulajdonsággal, így lehetetlen kijelenteni, hogy egyik jobb a másiknál. A műanyag ablakok legnagyobb előnyét a kifejezetten kedvező ár jelenti. De nem csupán ez az egyetlen előnyös tulajdonságuk: a műanyag ablakok nem vetemednek, kiváló hőszigetelő tulajdonsággal rendelkeznek, ráadásul az ápolásukkal sem kell foglalkoznunk, csupán az időnkénti tisztításukat kell elvégeznünk egy nedves rongy segítségével. A fehér szín miatt sokan idegenkednek tőlük, viszont ma már olyan fóliák is rendelkezésre állnak, amelyek megszólalásig hasonlítanak a természetes fára. Ez természetesen felárat jelent, de a minőségi faablakokhoz képest így is alacsonyabb árkategóriát képviselnek.

A faablakok, természetükből adódóan, szépek és igényesek. Róluk is elmondható, hogy kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy az állagmegóvásuk érdekében rendszeres ápolásra van szükség; enélkül a faablakok kiszáradhatnak és vetemedhetnek, ami a légzárás csökkenéséhez vezet. Ennek ellenére érdemes előnyben részesíteni azokat a faablakokat, amelyekre a gyártó több év felületkezelési garanciát vállal. A minőségi faablakok ára rendszerint magasabb a műanyagból készült ablakok árszabásánál.

Fontos tudni, hogy nem csupán az anyaghasználatra kell figyelmet fordítanunk, ha ablakot szeretnénk vásárolni. Fontos a hőszigetelő tulajdonság is. Műanyag ablakok esetében ezt elsősorban a légkamrák és az üvegrétegek száma határozza meg. Minél több van belőlük, az ablak annál jobb hőszigetelő tulajdonsággal rendelkezik.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a magas hőszigetelő képesség miatt nagyobb figyelmet kell fordítanunk a rendszeres szellőztetésre. Míg a faablakok bizonyos mértékig lehetővé teszik a lakás természetes „légzését”, a műanyag ablakok csaknem teljes légzárást biztosítanak. Emiatt, megfelelő szellőztetés hiányában, a lakásban keletkező pára nem képes távozni, ami páralecsapódást okozhat, illetve falpenész megjelenését idézheti elő. Emiatt fontos felhívni a figyelmet a rendszeres szellőztetés fontosságára. Amennyiben ezt nem tudjuk megtenni, alkalmazzunk szellőzőrendszert, amely biztosítja számunkra az egészséges életteret!