Milyen bútorokat vegyünk a gyerekszobába?

A gyerekszobát igyekszik az ember úgy berendezni, hogy amellett, hogy jól néz ki, praktikus is legyen. Természetesen a bútorokat is ennek fényében választanánk ki, de ezen a ponton sokszor el is akadunk. Mi kell egy gyerekszobába? Milyenek a praktikus gyerekbútorok? Egyáltalán: kinek legyen praktikus, nekünk, vagy a gyereknek?

Nem könnyű, ám jogos kérdések. És nincs rájuk egységes válasz, hiszen számos tényezőtől függ, hogy mi a jó választás. Azért megpróbáltunk összeszedni néhány szempontot, amit érdemes mérlegelni, amikor a gyerekszoba berendezésének állunk neki, hogy minél elégedettebbek legyünk a végeredménnyel. A gyerekszoba Expedo bútorokkal is berendezhető – rengeteg lehetőség vár az oldalon! Ezekre figyeljünk, amikor válogatunk: A gyerek kora. Értelemszerűen nem mindegy, hogy egy kisbaba számára készül a szoba, vagy egy kiskamasz lesz a lakója – teljesen mást igényelnek. A baba szobájának berendezése során azt kell figyelembe venni, hogy a szülők dolgát mi könnyítheti meg: külön pelenkázó komód, szoptatós fotel, esetleg egy kihúzható fotelágy, ha éjszaka igény lenne a szülői jelenlétre stb. A kamaszoknál már inkább az ő igényeik kerülnek előtérbe.

A bútorok mérete. Kicsi gyerekek esetében kerülhet ez a kérdés előtérbe. Gondoljunk csak bele, mennyire frusztráló lehet egy gyereknek, hogy minden túl nagy, semmit sem ér el! A világ a felnőttek méretére van szabva, de legalább a saját szobája lehetne olyan, ami hozzá passzol! Így alacsonyabb, kisebb bútorok vásárlása lehet egy szempont, például a gardróbszekrény 2 méter helyett lehet 1,3 méter magas, a szimpla fotel helyett gyerekfotel stb. Kényelmesebb lesz neki, így pedig biztos, hogy jobban szereti majd a szobáját.

Tárolóelemek. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy egy gyereknek nem csak ruhái vannak. A játékok elképesztő méretű tárolókapacitást képesek felemészteni, és bizony nagyon nem mindegy, mibe próbáljuk elpakolni őket. Felejtsük el a nyitott polcokat, amíg a gyerek kicsi, mert csak a káosz fog látszani – ő biztosan nem rendezgeti majd sorba a plüssöket a polcon. Olyan tárolót válasszunk, ami egyszerű, de nagyszerű: sok mindent elnyel, könnyű bele pakolni, és valami rendszert is biztosít.

Legyen hely. Kanyarodjunk vissza picit az előző ponthoz: a gyerekek játszanak. Ehhez viszont hely kell, tehát igyekezzünk minél kevesebb fölösleges dolgot bezsúfolni a szobájukba! Nagyon gyakori jelenség, hogy a gyerekszoba tökéletesen berendezett, épp csak játszani nincs benne hely. Ez azt eredményezi, hogy a gyerkőc csak aludni jár a szobába, így nem fogja a saját kis kuckójának érezni azt. Másrészről, a nappali lesz tele gyerekjátékokkal, jobb híján. Érdemes inkább teret hagyni a játékhoz a szobában, amennyire lehet.

Hagyjuk a gyerkőcöt beleszólni! Ha a gyerkőc már picit nagyobb, bizonyára neki is vannak elképzelései, hogy milyen szobát szeretne. Érthető módon minden kívánságot nem lehet teljesíteni, de óvatosan terelgetve kikérhetjük az ő véleményét is, esetleg hagyhatjuk, hogy kiválassza a szőnyeget, ágyat, függönyt stb. Ettől még inkább a magáénak érzi majd a szobáját, ami fontos ahhoz, hogy örömmel használja. Inspirációért érdemes végignézni az online kínálatot, rengeteg szuper ötletet találhatunk!