Milyen gyerekcipőt adjak a gyerekre télen otthonra?

Ha beköszönt a tél, sok hétköznapi szokás változik meg, különösen akkor, ha gyerkőc van a családban. Hiszen az öltözködés és az elindulás is jóval időigényesebb, mire felkerülnek a sálak és a sapkák is. Ráadásul már nem lehet kiszaladni az udvarban egy papucsban, sőt, elkél egy benti cipő is, hogy ne egy szál zokniban közlekedjen a padlón. Ilyenkor egy pillanatig fájhat a szülők feje, hogy milyen cipőt is érdemes választani, amelyek minden paraméternek megfelelnek és szívesen is viseli a gyermek. Lássuk, mi mindenre érdemes odafigyelni e téren!

Legyen jó minőségű! Bár úgy tűnik, két nap alatt kinövik az új cipőjüket, mégis fontos, hogy a választott modellek minőségi anyagból készüljenek. Azonban nem lenne jó, ha még a szezon vége előtt azért kellene lecserélni a cipőket, mert elkoptak, kiszakadtak vagy egyéb probléma jelentkezett a felületükön. Éppen ezért mindenképpen olyan helyről érdemes vásárolni, ahol megbízható minőség van készleten. Az igaz mind a kinti, mind pedig a benti cipők esetén. Legyen egyszerű használni! Legyen szó kinti vagy benti cipőkről, egyaránt igaz az, hogy kulcsfontosságú, mennyire könnyű fel és levenni azokat. Hiszen nem mindegy, hogy hosszasan kell vacakolni a cipőfűzővel vagy egyszerűen csak be kell tépőzárazni azt a megfelelő helyeken. Ráadásul a kicsik egy idő után szeretnének önállóak lenni, így számukra is sikerélmény, ha egyedül sikerül felvenni a cipőcskéjüket. Milyen benti cipők érdemes választani? A téli időszakban különösen fontos, hogy legyen a gyerkőcnek egy benti cipője is, hiszen bárhogy is, a padló vagy a burkolat bizony hideg, a egész lakást pedig nem boríthatja szőnyeg. Fontos, hogy olyat válasszunk számára, amely bőrbarát anyagból készült és engedi szellőzni a lábát. Emellett – akárcsak az utcai cipők esetén – nagyon fontos figyelembe venni a méretet is. Hiszen az sem jó, ha szorítja, de kellemetlen és balesetveszélyes az is, ha például sokszor kilép belőle. A legideálisabb az, ha körülbelül egy centiméterrel hosszabb a cipő belseje, mint a gyermek lába. Emellett szempont a csúszásgátlós talp is. Így akkor is biztonságban tudhatod a kicsit, ha kitéved a hűvös konyha kőre vagy éppen szaladni támad kedve a csúszós padlón. Nem beszélve arról, hogy ha otthon hozzászokik a benti cipő viseléséhez, később a bölcsiben vagy az oviban sem jelent majd gondot számára ha lábbelit kell cserélni olykor. Milyen kinti cipőt érdemes választani? Természetesen a kinti játék akkor sem maradhat el, ha odakinn hatalmas hó vagy éppen latyakos sár van. Ám ehhez mindenképpen szükség van megfelelő kinti lábbelikre is. Télen a kinti cipőkkel kapcsolatban nagyon fontos szempont, hogy a felülete mindenképpen legyen vízlepergető. Hiszen a pocsolyák és a hórengeteg biztosan nem marad ki a repertoárból, amikor kültéri programról van szó, ám komoly probléma is lehet abból, ha a kicsik cipője átázik. Az alapanyag mellett a megfelelő varrások is lényegesek, emellett pedig a megfelelő felületkezelésről sem szabad megfeledkezni. Szintén lényeges a természetes alapanyag, amely azt szolgálja, hogy úgy tartsa melegen a bélés a gyermek lábát, hogy közben nem kell aggódni a fokozott izzadástól. Hiszen a játék hevében a műszálas anyagba bújtatott lábacskák nem csak kényelmetlenséget okozhatnak, de hosszú távon bizony egészségtelen is. Látható, hogy legyen szó akár kinti, akár benti cipőről, a téli időszakban számos szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy valóban kényelmes és komfortos lábbelit válasszunk, amit a gyermek is szívesen visel. Éppen ezért érdemes szétnézni a Lyamar gyerekcipői között, ahol széles a választék a minőségi termékekből. Így biztosan megtalálhatja a minden téren ideális gyermekcipőt kültéri és beltéri használatra egyaránt.