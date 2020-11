Milyen szempontok fontosak egy férfi bakancs vásárlásakor?

A férfi bakancs olyan alapdarab, amely nélkül elképzelhetetlen egy téli időszak átvészelése. A bakancs mindent kibír, lehet szó sárról, hóról, mostoha időjárásról, eközben alkalmas munkába járásra és túrázásra is. Ha a CCC kínálatából választunk, a minőségre sem lehet panaszunk.

Minden évben eljön az a pillanat, amikor az ember félreteszi a sportcipőit. Persze, ezek a kedvencek, a legkényelmesebb darabok, szó szerint rongyosra hordjuk a menő és jól szellőző modelleket a nyáron, ám ahogy egyre csapadékosabbá válik az időjárás, úgy kerülnek háttérbe ezek a modellek. Muszáj váltanunk – ilyenkor kerül elő a szekrényből a férfi bakancs .

A bakancs nem feltétlenül egy divatirányzat meghatározó elemének készült, inkább praktikus okai voltak a speciális lábbeli megjelenésének. Olyan megoldásról van szó, amely kiválóan rögzíti a bokát, a stabil talprész magabiztos tapadást garantál, hosszabb kialakítás esetén pedig védi a lábszárat is. Nem csoda, ha eleinte a katonaságnál, illetve túrázáshoz és munkavédelmi célzattal hordták ezeket a férfiak.

Tökéletes téli megoldás a férfi bakancs

Aztán kiderült, hogy egy férfi bakancs tökéletes megoldást jelent a téli időszakra. Bárhová és bármikor elmehet benne az ember, nem kell azon aggódni, hogy mi lesz, ha hullik egy kis csapadék. A bélelt férfi bakancs, ha minőségi modellről beszélünk, szinte mindent kibír, lehet bármekkora esőzés vagy havazás, megvédi a lábakat. Mivel a férfi bakancs a legtöbb esetben kiválóan takarítható, félteni sem kell sétálás közben. Funkcionális darab.

Vásárláskor több szempontot is figyelembe kell vennünk a tökéletes választáshoz. Érdemes például meghatározni, körülbelül mekkora összeget szánunk a bakancsra, ez ugyanis segít szűkíteni a kört. Nem a férfi bakancs a legolcsóbb lábbeli, ám mivel évekre megbízható megoldást jelent, ár-érték arányban kifejezetten gazdaságos egy minőségi darab beszerzése. Ráadásul egy bakancs úgy tud megnyerő megjelenést kölcsönözni, hogy eközben laza és vagány is marad. Az utcai divatban előkelő helyet foglal el, nem véletlenül.

Keressük a minőséget!

Attól függően, hol hordjuk majd a legtöbbet, az anyagát is érdemes átgondolni. A bakancs készülhet természetes bőrből, irhabőrből, ekológikus, azaz környezetkímélő technológiával előállított bőrből, filcből és textilből is, hogy csak néhány lehetőséget említsünk. A klasszikus darabok szó szerint mindenre jók, bátran viselhetjük az utcán, de túrázáshoz is, az elegánsabb modellek inkább a divatos öltözködés téli kiegészítői. Szintén befolyásolja a viselés módja a színválasztást. A legnépszerűbb a barna, a szürke és a fekete, ezek kevésbé koszolódnak, pontosabban kevésbé látszik meg rajtuk a kosz. De választható akár bézs, bordó, kék, piros, sárga vagy éppen zöld modell is, érdemes azonban átgondolni, illik-e egy élénkebb szín a stílusunkhoz, beilleszthető-e a ruhatárunkba.