Minden eddiginél fontosabb most a vérplazma adók szerepe – csatlakozz !

Soha korábban nem hallottunk még ennyit a vérplazmaadás fontosságáról. A már gyógyult koronavírusos betegek vérplazmájától azt remélik sokan, hogy a koronavírus elleni gyógyításban is nagy szerepet kap majd. A betegek számára a vérplazma és plazmakészítmények folyamatos biztosítása létfontosságú, a plazmaközpontok a kijárási korlátozás alatt is folyamatosan nyitva vannak. Ennek ellenére a plazmaadások száma jelentősen visszaesett. Ez nagy probléma, hiszen Magyarországon több mint 4000 embernek van szüksége nap mint nap életmentő vérplazma-alapú gyógyszerekre, melyek alapanyagát mesterséges úton nem lehet előállítani ezért fontos, hogy a meglévő gyógyszerkészletek tovább bővüljenek. „A segítségre most még nagyobb szükség van, mint valaha!” – mondja Dr. Nyerges Judit, a Vascular Plazma és a Sanaplasma központok vezetője.

Kinek nélkülözhetetlen a vérplazma?

A vérplazmából életmentő, mással nem helyettesíthető gyógyszereket készítenek hemofíliás, azaz vérzékeny betegek, veleszületett immunhiánnyal élők, csontvelő- és szervátültetettek, súlyos égési sérültek, máj- és vesebetegek, és hepatitisz B-ben szenvedők számára. Emellett plazma szükséges például a műtéteknél használt fibrin ragasztó és tetanusz elleni vakcina előállításához is. Magyarországon a vérzékeny betegek éves plazmaadagjához több mint félmillió, az immunvédekezési zavarral küszködő betegek éves gyógyszerellátottságához pedig 40 ezer donáció szükséges.

A hemofília az egyik legsúlyosabb vérzést okozó, örökletes betegség. „Meglepő, de öt ember vérplazmája szükséges ahhoz, hogy fedezze egy hemofíliás beteg napi gyógyszerkészletét. Ha az emberekben megszűnik az igény, hogy a másik ember életét segítsék, akkor a mi betegcsoportunk kihal.” – érzékelteti a donáció fontosságát Csuja László, a Hemofíliások Baráti Körének Elnöke.

Mitől más a plazmadonáció, mint a véradás?

A plazma a vér mintegy 55%-át kitevő szalmasárga folyadék. 90 százalékban vizet, valamint fehérjét, zsírt, ásványi anyagokat és hormonokat tartalmaz. A vérplazmaadás a véradáshoz hasonló, az egészségügyben régóta ismert és széles körben alkalmazott biztonságos eljárás. Tulajdonképpen a vér egyik alkotóelemét, a plazmát veszi csak le a modern plazmaferezis gép. A plazmaadás alkalmanként 45-60 percet vesz igénybe.

Kiből válhat donor?

Vérplazmát 18–60 éves, 50–150 kg testsúlyú egészséges felnőtt adhat. Minden donáció előtt szigorú egészségügyi vizsgálatot végeznek, labor és vérkép készül, ingyenesen.

A HIV-vírus (az AIDS-t okozó vírus), a Hepatitis A, B és C vírus (a májgyulladás különböző formái, melyet gyakran sárgaságnak is hívnak) és a parvovírus B19 (mely a lepkehimlő okozója) esetleges jelenlétét is vizsgálják – így korán kiszűrhetővé válnak a ma már jól kezelhető betegségek mind a plazmaadók, mind a plazmaalapú kezelésben részt vevő betegek egészségének védelmében.

Költségtérítés és egyéb juttatások

Az első vizsgálatra érkezőknek extra 10 000 Ft utalvány jár a második sikeres látogatásig két részletben. Plazmaadóknak alkalmanként 8.000 Ft (ebből 4.500 Ft költségtérítés a donációt követően, valamint 3.500 Ft ajándékutalvány a donor elégedettségi kérdőívért). Harmincnaponta minden ötödik alkalommal a kérdőívért extra 10 000 Ft utalvány. Így egy év alatt akár 460.000 forintot is összegyűjthet egy plazmaadó. Egy donor 72 óránként, de évente legfeljebb 45 alkalommal adhat plazmát.

Donáció és egészségmegőrzés

A rendszeres plazmadonoroknál kevés odafigyeléssel életmóddá válhat az egészségmegőrző étrend. Plazmaadáskor ugyanis a donorok tájékoztatást kapnak az egészséges életmódhoz szükséges kiegyensúlyozott táplálkozásról. Ehhez javasolt a sok folyadék fogyasztás mellett az összetett szénhidrátok, a fehérjék, valamint a telített és telítetlen zsírsavak kiegyensúlyozott kombinációja.

A donoroknak az esemény napján és egy nappal korábban fontos gondoskodniuk az alapos hidratálásról, kerülniük a zsíros ételeket és az alkoholfogyasztást. Ilyenkor fogyasszunk inkább teljes kiőrlésű élelmiszereket, gyümölcsöket és zöldségeket.

A plazmaadással folyadékot és fehérjéket veszít a szervezet, ezeket megfelelő folyadékbevitellel valamint megfelelő táplálkozással igen rövid időn belül pótolni lehet. Ez utóbbihoz sovány tejtermékeket, húst, halat, hüvelyeseket ajánlott fogyasztani. Jól látható hogy egy plazmaadó étrendje követi az egészséges életmódra vonatkozó útmutatásokat.

Máris jelentkeznék!

Ha a cikk felkeltette érdeklődését, és örömmel segítene a betegeknek, foglaljon időpontot a Vascular és Sanaplasma központokhoz a www.teddmegmost.hu oldalon ahol további sok hasznos információt talál a plazmaadásról. A hazai plazmaközpontok anyavállalata, a Takeda 75 év tapasztalattal rendelkezik a plazmaalapú készítmények kutatásfejlesztésében, a plazmagyűjtésben és a plazmaalapú készítmények gyártásában. Szeretettel várjuk a régi és új plazmaadókat a modern gépparkkal és magas színvonalon képzett, barátságos személyzettel rendelkező Vascular és Sanaplasma központokban, 10 helyszínen az ország 8 nagyvárosában (Budapest, Debrecen, Eger, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged).