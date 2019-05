Minden korosztály számára élhetővé teszik Sátorhelyet

Más településekhez hasonlóan a sátorhelyi népességszám is csökkent az elmúlt években, éppen ezért az önkormányzat igyekszik olyan körülményeket teremteni, ami a fiatalok számára is vonzó lehet.

A községben számos olyan szolgáltatás megtalálható, amelyről már több település önkormányzata – nyilvánvalóan anyagi okok miatt – lemondott, de Sátorhely számára fontos, hogy a családok számára élhető települést tartson fenn. Hat éve működik bölcsőde, emellett helyben van az óvoda és az iskola is.

– Amíg ezen közintézmények helyben megtalálhatóak, addig élet van a faluban, ezért mindent megpróbálunk annak érdekében megtenni, hogy ez így is maradjon – mondta Lőrincz Árpád, Sátorhely polgármestere, aki egyébként az iskola igazgatója is.

– Jelenleg három beadott pályázatunk van elbírálás alatt. Az egyiket ezek közül a Magyar Falu Program felhívására készítettük el, szeretnénk a volt alsó tagozatos iskola épületének felújítására, könyvtárrá való átalakítására támogatást nyerni. Itt egy olyan közösségi teret alakítanánk ki, ahol délutánonként a fiatalok el tudnák tölteni a szabad­idejüket. Délutáni, kora estig tartó programokkal töltenénk meg ezt az intézményt – mondta a polgármester.

– Egy másik pályázatból szeretnénk a parkunk közepén egy kültéri szabadidőparkot létrehozni, ahol egy központi játszótér, mellette egy felnőtt fitneszpark, majd egy kosárlabda és egy focipálya is helyet kapna. E köré padokat, ivókutat szeretnénk, hogy valóban mindenki szívesen töltse itt, szabadtéren az idejét – tette hozzá a községvezető.

Az önkormányzat emellett partnerként vesz részt a horvát Újbezdán határon átnyúló pályázatában, melynek pozitív elbírálása esetén a volt címerező tábor – ifjúsági tábor – felújítására kerülhetne sor. Újbezdán a pályázatokban azokat a településeket érintve szeretne egy kerékpáros túraútvonalat létrehozni, ahol második világháborús emlékhelyek vannak. Így kapcsolódna Sátorhely az Újbezdántól Majsig tartó kerékpárútra. Az ifjúsági tábor felújítása mellett a pályázat keretein belül lehetőség lenne a Falusi Kiállítótér tetőterében egy konferenciatermet is kialakítani.

Rendezett környezet a településen

Az önkormányzat tavaly ledes izzókra cserélte a közvilágítás lámpáit. Mivel sokan tartottak attól, hogy ennek fénye kevésbé lesz erős, így emeltek is a lámpák számán. Míg korábban csak minden második oszlopon volt lámpa, most mindegyiken van, megfelelő fényt adva a falu utcáinak. A közmunkaprogram keretében az önkormányzat az elmúlt években csaknem 10 millió forint értékben szerzett be munkagépeket, mellyel a fűnyírástól a kátyúzáson és a járdák javításán át hóeltakarításig mindent el tudnak végezni. A polgármester úgy véli, természetesnek kell lennie, hogy az itt élők rendezett környezetben éljenek. A közmunkások pedig minden feladatot ellátnak, amit kell. Lőrincz Árpád kiemelte, fontos a falu jövője szempontjából, hogy pár év múlva a kamionforgalom átterelődik majd arra a gyorsforgalmi útra, amellyel összekötik a horvát és a magyar autópályát. Mint fogalmazott, nagy valószínűséggel az 56-os főút forgalma csökkenni fog és ezen az úton hoznák végig majd a kerékpáros túraútvonalat.

A település vezetői

A 640 lelkes település polgármestere Lőrincz Árpád, alpolgármestere Kresz László, önkormányzati képviselők: Sebestyén Béla, Tátrai Tibor és Jónás Ferenc. Körjegyző: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó. Az iskola igazgatója: Lőrincz Árpád, az óvoda vezetője: Tóth Sándorné, a könyvtár vezetője: Barta Enikő. A nyugdíjas klub és a Banyaklub vezetője Gyöngyösi Györgyné. Háziorvos: dr. Szél Zoltán, Védőnő: Szűcs Péterné. Plébános: Bacsmai László, körzeti megbízott: Szidonya János c. r. főtörzszászlós. A Sátorhelyi Sportegyesület vezetője Antal Tamás. A Sátorhelyi Néptánc Egyesület elnöke: Frank István.

Sátorhely testvértelepülése 1993. óta: Lázárfalva (Románia, Hargita megye) A polgármesteri hivatal elérhetősége: 7785 Sátorhely, Várudvar 13. Telefon, fax: 69/382-111

Történelmi emlékhely: Az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976-ban nyílt meg a Mohácsi Történelmi Emlékhely. A park területe 1700 katona végső nyughelye. A tömegsírok között II. Lajos király, Szulejmán szultán, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, és sok-sok névtelen vitéz fából kifaragott szobrait láthatjuk.

Sátorhely község nyolc kilométerre található Mohácstól, ami sokak számára nem távolság, ha otthonukul a nyugodt, vidéki életet választják a nagyváros helyett.

Izgalmas programokkal készülnek a falunapra

Minden év augusztusának második szombatján rendezi meg az önkormányzat a falunapot az ifjúsági tábor területén. Az augusztus 10-i programra idén is sokakat várnak, hiszen minden korosztály megtalálhatja magának a számára legjobbat, rengeteg foglalkozással, játékkal és vetélkedővel, kirakodóvásárral készülnek a kilátogatóknak. Délelőtt 9 órától kezdődik a kispályás labdarúgó torna, 10 órától pedig a már hagyományos VI. lecsófőző versenyre várják a csoportokat, baráti társaságokat. Eközben a gyerekeket játszóház (arcfestés, cukorkaágyú, csillámtetoválás, légvár) várja.

A kora délutáni eredményhirdetések után pedig a Majsi Önkéntes Tűzoltók bemutatója kápráztatja el a közönséget, az érdeklődők egészen közelről nézhetik meg a rend­őrbuszt, illetve a gyerekek be is ülhetnek a járművekbe. A Banyaklub tagjai lángost és palacsintát sütnek a rendezvényen, Szabó Zsuzsa „Zsuzsi néni” mesével készül a gyerekeknek, majd Szilas Miklós gyerekműsorát is megtekinthetik a legkisebbek. A Sátorhelyi felnőtt és gyermek néptánccsoport fellépése fél hétkor kezdődik, majd Elmauer Szilvia hastáncol, Mezey Diána pedig énekel a közönségnek. Nyolc órától a Tajtiboy együttes, később pedig a Juice zenekar adja a talpalávalót.

A Banyaklub mindig segít, lehet rájuk számítani

Tavaly ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Sátorhelyi Néptáncegyüttes. Az egyesület 2003 novemberében, helyi kezdeményezésre alakult. Jelenleg 38-an táncolnak itt, hogy a térség néptáncait megtanulva, és bemutatva a régió és az ország néptánc kincseit saját értékeikkel gazdagítsák. Két korosztályban gyermekcsoportokat is működtetnek. Az egyesület szakmai irányítását Vass Oszkár és Vassné Papp Viktória látja el.

Számos rendezvényen vesznek részt, sőt eredményesen szerepelnek a minősítő fesztiválokon is. Tavaly novemberben a felnőtt együttes a Szekszárdi Néptáncfesztiválon a „Táncok Dunaszekcsőről” című koreográfiát adták elő, a hiteles elődadásért pedig különdíjban részesültek. A gyermekcsoport az idén az első szakmai megmérettetésén, a Komlói Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztiválon bronz minősítést szerzett. A sátorhelyi táncosokkal legközelebb június 9-én Pécsen, a Déli Kapu Nemzetközi Folklórfesztiválon találkozhat a közönség.

Sátorhely legaktívabb helyi csoportja a Banyaklub. Mint a polgármester elmondta, ők a falu sava-borsa, nélkülük nincs helyi program. Minden rendezvényen részt vesznek, sőt a szervezésből is kiveszik a részüket. Ha kell, kidíszítik a helyszínt, illetve főznek, palacsintát és lángost sütnek. Mindenféle finomsággal kedveskednek a programok résztvevőinek.

– Amellett, hogy minden programunk szervezésében segítenek, még saját eseményeik is vannak, minden évben ők szervezik például a Márton-napot. Nagyon jól szokott sikerülni, a gyerekek várják ezeket az alkalmakat – mondta Lőrincz Árpád polgármester.