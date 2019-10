Mindent a lakókért

A valamivel több mint száz lelkes Kistamási polgármestere húsz éve viseli szívén az itt lakók sorsát. Minden erejével azon dolgozik, hogy az emberek jobb életkörülményeket tudjanak biztosítani maguknak és családjuknak.

Bagoly Jánosné, Kistamási polgármestere – vagy ahogy a lakók szólítják, Zsuzsa néni – az elmúlt éveket összegezve egészen a kezdetektől indít, az önkormányzat a kétezres évek elején vette meg a mostani hivatal épületét, majd pályázati forrásból a hátsó részből, ami egykor pajta volt, egy közösségi házat, rendezvénytermet alakítottak ki.

– A kezdetektől fogva részt veszünk a közmunkaprogramban, korábban öt és fél hektáron gazdálkodtunk, most három és fél hektáron termelünk zöldségeket. Ehhez minden mezőgazdasági gépet meg tudtunk vásárolni, amire szükségünk volt – mondta a polgármester.

Idén 26 közmunkást foglalkoztat az önkormányzat. A mezőgazdasági munka szinte minden évben jó termést hozott, hiszen nagyon kedvező áron értékesítették a zöldségeket. Volt olyan esztendő, amikor 1,3 millió forintot is sikerült összehozni az eladásból.

Zsuzsa néni a falu lakóinak mindig mindenből adott. 40 család él a településen, akik minden évben részesülnek a megtermelt javakból. Szociális segélyt, települési, lakásfenntartási támogatást is kapnak a rászoruló lakók, emellett ottjártunkkor éppen a szociális tűzifát hordták ki a házakhoz. Az idén 65 köbméter tüzelőt tudnak kiosztani a lakók között.

Baromfitartással is foglalkoznak

Nagy mérföldkő volt az elmúlt években az is, amikor a hivatallal szembeni épületet meg tudta vásárolni az önkormányzat.

– Négy éve az országgyűlési képviselőhöz egy kérelemmel fordultunk, az ő közreműködésének eredményeként volt lehetőségük megvenni a házat. Itt baromfitartással foglalkozunk – mesélte a községvezető. Természetesen a lakók a tojást is kedvezményesen kapják. Ami a további támogatásokat illeti, az önkormányzat húsvéti csomagot, karácsonyi csomagot készít a gyerekeknek, nőnapkor ajándékot kapnak a hölgyek, illetve a szülők költségeit az iskolakezdéskor is csökkentették.

Orvosi eszközökre nyertek támogatást

Az önkormányzat kihasználta a pályázati lehetőségeket, a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére kapott támogatást a kis község. Ezek már meg is érkeztek a faluba. Ezen kívül falubusz beszerzésére, a felső utcában egy 200 méteres szakasz útjavítására, a temetői ravatalozó felújítására, valamint a közterületek karbantartásához szükséges gépekre és eszközökre is pályáztak támogatásért.

Bagoly Jánosné az idén újra jelöltette magát polgármesternek, hiszen úgy érzi, a lakók szeretik, elégedettek a munkájával és ragaszkodnak hozzá. Mindenki megtapasztalja, hogy nagyon jó természete van, aminek köszönhetően nem veszekszik és soha nem emeli meg a hangját senkivel szemben sem. Sokan egyszerűen csak úgy szólítják: „Kedves”. A lakók megélhetését és életkörülményeinek javítását elsődleges feladatának tartja, ezért gyakran látja el személyes tanácsokkal is a dolgozókat. Ezen kívül évente kétszer szerez a falunak használt ruhát, amelyből bárki válogathat. Az eddigi években számos falukirándulást rendezett, amellyel a lakók többek között Budapestre, a Balatonra, illetve több fürdővárosba is elutazhattak, sőt a repülőnapon is részt vehettek.

A település vezetői

A község polgármestere Bagoly Jánosné (1998 óta alpolgármesterként a képviselő-testület tagja, 2002-től vezeti a községet), alpolgármestere Orsós Béla. A képviselő-testület tagjai Bogdán József, Bogdán István és Szász József. Jegyző: Fitos Harri Gábor. Falugondnok Balogh Ferenc. Háziorvos: dr. Plank Gabriella, védőnő: Markula Adrienn. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Bogdán Sándor, tagjai Bogdán Sándorné és Bogdán Dániel.

A kis falu lakossága jelenleg 102 fő, halmozottan hátrányos helyzetű település, ahol többségben roma nemzetiségűek élnek.

Az önkormányzat elérhetősége: 7981 Kistamási, Fő utca 11.