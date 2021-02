Mindkét falut szépítik

Gyönyörű környezetben fekszik a déli határnál Kis­szentmárton, a falu rendezettsége példátlan, pedig dupla annyi teendő van, mint máshol.

A falu polgármestere, dr. Lónay Gyula kísér bennünket egy ködös reggelen végig a falun, illetve a két falun, hiszen közigazgatásilag Kis­szentmártonhoz tartozik Mailáthpuszta is, így először oda indulunk. A polgármester út közben mesél: két település, két temető, két kultúrház, és mindenből kettő, amit rendben kell tartani, de igyekeznek megoldani a feladatokat. Számára az a legfontosabb cél, hogy a település ki tudja termelni azt, amire szüksége van és hogy az emberek találják meg a helyüket. Igyekeznek arra ösztönözni a fiatalokat, hogy vállalkozóvá vagy őstermelővé váljanak.

– Ezt a közmunkások készítették, egy éve lett kész – mutat a mailáthpusztai szociális bérlakások előtt álló díszes kerítésre a közvégvezető, de pár száz méterrel beljebb a buszmegállót is ők készítették. A közmunkások tavasztól őszig 20 hektárnyi területet művelnek, s mivel akkor eléggé feszített a tempó, ilyenkor a téli időszakban könnyít a munkájukon a polgármester. Persze így is dolgoznak, árkokat takarítanak, illetve most is készül egy kerítés a kisszentmártoni szociális bérlakások elé. Az ifjúsági szálló alakult át ideiglenesen műhellyé, itt készítik a fa kerítés­elemeket a dolgozók. Az épület egyébként is kihasználatlan a téli időszakban, illetve ősszel alászigetelték.

Tavasztól őszig kifejezetten sokan keresik fel a mailáth­pusztai tavat is, amely kiváló kirándulóhellyé, horgászhellyé vált, hiszen szilárd útburkolat vezet odáig, jól megközelíthető autóval is. Ez a régi Dráva-mederből egy 10 hektáros horgásztó, és a folyó áradásakor tudják a vízszintjét emelni.

Mailáthpuszta egyébként az egyetlen lakott hely, amely Trianon után magyar terület lett. Talán ezért is fontos az itt élők számára a százéves évforduló, amelyre itt egy éven keresztül, az év minden napján megemlékeznek. Az „Ott, ahol zúg a négy folyó” című dal minden nap 16 óra 30 perckor felcsendül a kisszentmártoni és a mailáthpusztai templomtoronyból is.

Már visszafelé autózunk, amikor a mailáthpusztai temető halottasházát messziről meglátjuk. A polgármester elmondja, a temető valamikor a Dráva-parton volt, de 1972-ben egy nagy árvíz elöntötte. Áthelyezték ide a halottasházzal együtt, amelynek helyére ravatalozót szeretnének építeni, hogy a hozzátartozók méltóképpen elbúcsúzhassanak elvesztett szerettüktől. A tervek megvannak, de egyelőre az építés akadályokba ütközik. A temető mellett van ugyanis egy állami út, sőt a térkép szerint a sírok egy része már a közút területén van. Bővíteni szeretnék a temetőt, de ahhoz először meg kell szerezni az állami utat, hiszen csak ezután tudnak egy ravatalozót építeni, mert amellett kell hagyni távolságot a síroktól.

A polgármester és az itt élők számára is fontos a környezet megóvása, illetve szépítése, a mailáthpusztai kultúrház mellé, a játszótérhez tavaly őshonos fákat ültettek, ezen kívül a kis­szentmártoni, tavaly elkészült új focipálya környékén is fásítottak, jegenyefákat nevelnek az út mellett. Ezen kívül máshogyan is próbálja szépíteni a településképet az önkormányzat, kamatmentes kölcsönnel segítik a helyieket a lakóházak korszerűsítésében.

Többféle segítséget nyújt a Karitász

Két program megvalósításáért is jelen van Kisszentmártonban a Katolikus Karitász. A Végtelen lehetőség elnevezésű, európai uniós finanszírozású EFOP-os projekt jövő év február 28-ig tart. Ennek keretében a Karitász településen dolgozó munkatársai „Jelenlét Pont” szolgáltató és közösségi teret működtetnek, ahol a gyerekekkel és a felnőtt lakossággal foglalkoznak, miközben szociális és gazdasági segítséget kapnak a kedvezményezettek. A program keretében egy négyfős utazócsapat a térség 38 kistelepülését járja segítséget nyújtva.

A másik 2019. július elsején indult. Temesi Csaba, a Felzárkózó települések projekt régiós koordinátora elmondta, a hétéves kiemelt kormányprogram gesztora a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, megvalósító szervezet pedig a Karitász. Ennek keretében a szakemberek kora gyermekkortól egészen az iskolás kor végéig (fogantatástól a foglalkoztatásig) segítik a helyben élőket. Nyolc javítandó célterület mellett egyéni segítséget is tudnak adni, ráadásul rövidebb időn belül, mint ahogyan azt a közigazgatási, és egyéb szerveken keresztül megkaphatnák a rászorulók.

Prémium minőségű olaj készül

Folyamatos a munka a helyi varrodában, amelyben 11 közmunkás dolgozik, munkaruhákat készítenek. Sok megrendelésük van. Vezetőjük, Dani Sándorné elmondta, nem csak megyén belülre készítettek már munkaruhát, hanem Budapestre és az ország több pontjára is, a Bolkovics Bt.-nek szállítanak be.

Kisszentmártonról, az Olajütő Szociális Szövetkezet üzeméből kerülnek ki a prémium minőségű Ormánsági olajok is. A 2009-ben alakult szövetkezet 2010-től forgalmazza termékeit, szövetkezet annak elnöke mellett három embernek ad munkát és a kapacitásuknak megfelelően van még fejlődési lehetőségük. Hatféle olajat állítanak elő (tökmag-, lenmag-, mákolaj, dióolaj, bioszőlő-, napraforgó-, ez utóbbiból chilis és fokhagymás ízesítéssel is készül), melyeket két nagy multiáruházban (Auchan és Spar), valamint nagyon sok bioboltban lehet megtalálni.

A járványhelyzet következtében most nagyon sokat szállítanak ki, de a térségbe távolabbról érkezők is gyakran visznek helyből olajakat, hiszen már ismerik a márkát, a minőséget, így keresik is a termékeket.

A település vezetői

A község polgármestere dr. Lónay Gyula, alpolgármestere Vig Szilvia. A képviselő-testület további tagjai: Kovács Judit, Bogdán Tamás és Berki Zsolt. A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Takácsné Jauk Ibolya. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ócsárdi Lászlóné, tagjai: Farkas Kornél és Bogdán József. Falugondnok: Szabó Tibor. A Kisszentmártonért Egyesület elnöke Bogdán Tamás. Könyvtáros: Vig Szilvia, közművelődési és közönségkapcsolati szakember: Szili Erika. A varroda vezetője: Dani Sándorné.

Kisszentmártonhoz tartozik közigazgatásilag a tőle 6 kilométerre fekvő Mailáthpuszta is, amely Trianont követő határmegállapítással került Magyarországhoz. Az alsómihojláci gróf Mailáth László birtoka volt.

A település lakossága körülbelül 270 fő, melyből 70-en Mailáthpusztán élnek.

A községben dolgozó közmunkások több mint 20 hektárnyi földet művelnek, legnagyobb mennyiségben fokhagymát termesztenek, illetve próbálkoztak édesburgonyával is.

A kisszentmártoni önkormányzat elérhetősége: 7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 47.

Telefon: (73)496-062

Az összeállítás

a Kisszentmártoni Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította:

Rajnai-Zsíros Krisztina