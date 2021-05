Minősített felhasználóbarát hitel a Cetelem személyi kölcsöne! Mit jelent ez a gyakorlatban?

A Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók megtalálhatjuk a Cetelem Minősített Fogyasztóbarát hitelére vonatkozó információkat is. Azt azonban nem feltétlen fogjuk azonnal megtalálni, hogy mit is jelent ez pontosan. A Minősített Fogyasztóbarát hitel elnevezés jól hangzik, de nem minden hitel kaphat ilyen megnevezést. Ezt ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB), és szigorú feltételeknek kell megfelelnie egy kölcsönnek, hogy Minősített Fogyasztóbarát hitel lehessen. Ehhez ugyanis nem elég az, hogy teljes mértékben online lehet igényelni, vagy, hogy fix kamattal rendelkezik. A Pénzkalauz utánajárt a részleteknek .

A fix kamat és az online igénylés mellett, a törlesztő részlet sem változhat, és legfeljebb 7 éves futamidőről lehet szó. Emellett a hitelösszeg mértéke is meghatározott, ahogyan a folyósítási díj összege is. Ha minden feltétel adott, akkor az MNB adhatja ki ezt a minősítést. A Cetelemnek a Személyi kölcsöne mellett, Minősített fogyasztóbarát kölcsöne is van, melyet már lehet igényelni. A Pénzkalauz utána járt, mekkora összegről is van szó, és hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie azoknak, akik a Cetelem Minősített Fogyasztóbarát hitelt, vagy a Cetelem személyi kölcsönét szeretnék igényelni.

Mekkora összeget vehetünk fel?

A Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók között erre a kérdésre is megkapjuk a választ. A Minősített Fogyasztóbarát hitelek estében ez is meghatározott, vagyis 500.000 Forint a legalacsonyabb igényelhető összeg. Ez a Cetelem személyi kölcsön esetében azonban 400.000 Forint, vagyis ebben az esetben kisebb összeget is igényelhetünk. A maximálisan felvehető hitelösszeg mindkét hitel esetében azonos, vagyis 9.900.000 Forint. Ez már egy akkora összeg, amiből bátran megvalósíthatjuk a céljainkat, ami lehet egy új autó vagy akár egy nagyobb lakásfelújítás is.

A futamidő is lényeges kérdés. A Minősített fogyasztóbarát hitelek esetében ez is adott, maximum 7 év. A Cetelem személyi kölcsön esetében viszont 8 évvel is számolhatunk. A minimális futamidő mindkét esetben két év, vagyis 24 hónap. Mielőtt igényeljük valamelyik hitelt, érdemes kalkulálni, hogy mekkora THM-mel és mekkora havi törlesztő részlettel kell majd számolnunk, ha pozitív elbírálás alá esünk. Ez is fontos kérdés, ugyanis a havi törlesztő részlet nem haladhatja meg az keresetünk bizonyos százalékát.

Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók: ki és hogyan igényelheti?

Ha már eldöntöttük, hogy valamelyik Cetelem személyi kölcsönt igényelni szeretnénk, akkor érdemes tudni, hogy jogosultak vagyunk-e rá, illetve mi lesz a hiteligénylés menete. Erről is Cetelem személyi kölcsön feltételei között olvashatunk bővebben. A feltételek általában azonosak más bankok hitelfelvételi feltételeivel, vagyis magyar állampolgárság és hazai lakcím szükséges, illetve legalább 3 hónapos munkaviszony. Emellett a KHR listás negatív állapot is feltétel, ugyanis jelenleg minimális azon hitelek száma, amit negatív BAR listások felvehetnek.

A Minősített fogyasztóbarát hitelek esetén elvárás az online igényelési lehetőség, de a Cetelem személyi kölcsöne esetében sincs szükség személyes jelenlétre az igényléshez. A Cetelem személyi kölcsönével kapcsolatos egyéb infók között pontos leírást találhatunk az igénylés menetére, melyben az egyetlen személyes jelenlétet igénylő feladat a szerződés postára adása.