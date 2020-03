Mire figyeljünk ha külföldi webáruházból rendelünk?

Manapság már szinte mindenki rendelt már valamit az internetről valamilyen hazai webáruházból vagy apróhirdető portálon keresztül egy másik magánszemélytől. Azonban nem mindenki vállalkozik rá, hogy külföldi oldalakról is rendeljen. Ennek pedig a bizalmatlanság és a számtalan mende-monda az oka.

Nem egyszer hallani ugyanis, hogy valaki megadta egy angol oldalon a bankkártya adatait és arról a pénz rejtélyes módon eltűnt. Cserébe persze semmilyen szolgáltatást vagy árut sem kapott. Mások pedig a különböző TV sorozatokból és filmekből okulva gondolják azt, hogy az internetes vásárlás veszélyes. A kitalált történetek jó része alapoz ugyanis a fenti tévhitekre, miszerint ha nem értjük a weboldalt, akkor szinte biztos, hogy áldozatul esünk valami külföldi online csalásnak. Ez persze az esetek 99%-ában nem igaz. Noha tény, hogy léteznek átverős oldalak amelyek különböző digitális vagy fizikai terméket kínálnak és végül semmit sem kapunk a pénzünkért cserébe, de még ezek az oldalak többsége sem képes arra, hogy a bankkártyás adatainkkal visszaélve az általunk engedélyezett tranzakción túl további összegeket emeljen le a bankszámlánkról.

Ne legyünk paranoiásak, csak tudjuk honnan szabad rendelni!

Ugyan sokan még az olyan nagy külföldi webáruházakkal is bizalmatlanok mint az Wish, az Amazon vagy éppen az Aliexpress, a többség, aki innen rendelt megkapta azt, amiért fizetett és a bankkártya adatai is biztonságban maradtak. Ezek a portálok egyedüli hátránya, hogy nem egy nagy raktárat képviselnek, hanem több kereskedőt és gyártót. Így a kínálatukban biztosan van olyan szolgáltató is, akik nem a valóságnak megfelelő termékleírást adják és megtévesztéssel jutnak bevételhez. Ilyen jellemzően a nagyon olcsóért kínált, csúcsminőségűnek mondott okostelefon készülékek, amik aztán kézhez véve valóban szépek, de nagyon gyenge hardvere elemekkel vannak felszerelve, így csiga lassúságúak. Ezek a kamu terméket árusító cégek szerencsére nem tudnak az ilyen webáruház pláza oldalakon keresztül átejteni bennünket, hiszen a szigorú szabályoknak köszönhetően, ha bizonyítjuk, hogy más terméket kaptunk vagy nem érkezett meg a megadott dátumig a kifizetett rendelésünk, pár nap alatt jóváírják a számlánkon a levont összeget. Így gyakorlatilag minimálisra csökken a csalás áldozatainak száma. A bankkártya adataink pedig ezeken portálokon is biztonságban vannak és nem férnek hozzá még az ott dolgozók sem.

Legyünk bizalmatlanok az ismeretlen, kis webáruházakkal!

Persze a számtalan biztonságos, nagy webáruházon, licitálós portálon és apróhirdető oldalon túl, számtalan kisebb, rendkívül kedvező áron terméket vagy szolgáltatást kínáló webshop is található az interneten. Egyet meg kell jegyeznünk ezekkel kapcsolatban is: attól, hogy egy számunkra ismeretlen webshop oldalait böngésszük, még nem biztos, hogy az kis webáruház. Lehet csak még mi nem találkoztunk vele. Érdemes ezért utána olvasni fórumokon, Facebook csoportokban és úgy általánosságban az interneten is. Általában a webáruház neve és a „scam” szópárra angol találatokat kaphatunk ha egy webáruház lehúzós és csalásokat követ el. Az ilyen csaló webáruházak felismerhetőek arról, hogy nem https-es, titkosított csatornán kommunikálnak, nincs megfelelő kapcsolatfelvételi lehetőség, a support nem válaszol a feltett kérdésekre vagy állandóan terel és időt húz, az impresszum alatt nincs cégnév és a fizetési módok között nincs utánvételes opció. Bár ez utóbbi egyébként a megbízható külföldi webáruházak esetében sem szokott a legtöbbször szerepelni, így kizárólag ez nem lehet mérvadó!

Forrás: Webaruhazkeszitesarak.hu