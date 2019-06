Mire készül a Vodafone Pécsen?

Izgalmas időszak elébe néz a Vodafone Magyarország, a UPC felvásárlásával ugyanis jelentősen bővítheti portfólióját, miközben az 5G hálózat hazai kiépítésével forradalmi változásokat hozhat – tudtuk meg Majláti Judittól, a Vodafone pécsi márkaképviseletének vezetőjétől.

– Az 5G-nek három olyan fontos tulajdonsága van, melyek az egész életünkre kiható forradalmi innovációkat hoz – mondta el Majláti Judit. Másodpercenként akár 1 gigabites sebességével óriási adattömegek mozgatására képes, miközben a hálózat késleltetése rendkívül alacsony. Továbbá különösen nagy teherbírású, négyzetkilométerenként akár 1 millió eszköz is gondtalanul képes rácsatlakozni, szemben a jelenlegi 4G-s hálózatok néhány tízezrével.

– Az 5G-s hálózat révén rengeteg művelet válik automatizálhatóvá, tervezhetővé és távolról irányíthatóvá, elkerülhetők a városi dugók, csökken a gyárak károsanyag-kibocsátása, mindennapi lehet a távsebészet – hangsúlyozta. Ezek persze nem egyik napról a másikra fognak megtörténni, hanem fokozatosan. A hálózat elterjedésének fontos állomását jelentik a Vodafone Magyarország első saját frekvencián működő 5G bázisállomásai Zalaegerszegen és Budapesten, ezeket a tervek szerint év végéig számos új követi.

Addig is jelenlegi szolgáltatásait is igyekszik bővíteni, a fogyasztók igényeihez igazítani a Vodafone. Ügyfeleik átlagosan 20 percet videóznak naponta, e tartalmak népszerűsége pedig exponenciálisan nő, ezért idén az új tarifákat is ennek megfelelően alakította át a társaság. A Red Live és Red Live+ csomagokkal igazán szabadon, Wi-fi kapcsolat nélkül lehet online videókat, filmeket nézni. A YouTube és a Facebook mellett ugyanis többek között a Netflix és az HBO Go sem fogyasztja az 5 vagy 10 GB-os adatkeretet.

A Vodafone közben készül szolgáltatásai kiterjesztésére. – Reményeink szerint idén nyáron az Európai Bizottság is engedélyezi a UPC Magyarország felvásárlását, és ha ez megvalósul, akkor a társaság a mobilszolgáltatók piacáról belép a vezetékes telefon-, internet-, illetve kábeltévé szolgáltatók körébe is. Ez nem csak a beruházásokat gyorsíthatja fel, a piaci verseny kiéleződését is hozza. Az ügyfelek így jobb kiszolgálással, kedvezőbb csomagajánlatokkal és innovatívabb lehetőségekkel találkozhatnak.

A közelmúltban a mobilszolgáltatói piacra belépő DIGI-vel kapcsolatban Majláti Judit elmondta, a versenytárs tevékenységét nem szeretné kommentálni. Arra azonban büszke, hogy a Vodafone már húsz éve folyamatosan fejleszti hálózatát, 3G és 4G kültéri országos lakossági lefedettsége közel teljes, emellett a rendkívül gyors adatátviteli sebességet nyújtó 4G+ szolgáltatása több mint 200 településen, köztük Pécset is elérhető.

