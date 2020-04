Most érdemes beszerezni a tűzifát a jövő télre

A Mecsekerdő webshopjában a választható termékek köre is bővült – látogasson el hozzánk.

Évről évre egyre többen tudják már a térségben, hogy a Mecsekerdő megbízható partner, ha a tűzifa beszerzéséről van szó.

Végre magunk mögött tudhatjuk a telet, de most érdemes előrelátóan gondoskodni a következő fűtési szezonról. A fa addigra ugyanis ki tud száradni, ami sokkal jobb fűtőértéket – és egyben jelentős megtakarítást – jelent.

A Mecsekerdő fenntartható erdőgazdaságából származó tűzifa garantált minőséget képvisel, és vásárláskor a mennyiséget súly helyett köbméterben határozzák meg. A megbízhatóság és kényelem mellett az online vásárlás biztonsága a járvány következtében méginkább felértékelődött, ezért módosultak a Mecsekerdő tűzifa webshop rendelési feltételei, valamint a választható termékek köre is bővült.

A kínálatban már a rakodókon lévő tölgy/cser és bükk/gyertyán is elérhető, hosszú illetve méteres tűzifa formájában – ebben az esetben a faanyag fuvarozásáról a vevő gondoskodik. A továbbra is elérhető házhoz szállítási akcióban meghatározott minimális (8 m3) mennyiség a rakodókon átvehető tűzifa esetében nem megkötés, így kisebb tételben is lehet vásárolni. A tuzifa.mecsekerdo.hu honlapon a megrendelés és fizetés egyszerűen és gyorsan megoldható, az oldal a vásárlási feltételekről is részletesen tájékoztat.

Ha valaki az online megoldás helyett mégis úgy dönt, hogy az erdészeteken keresztül szeretne rendelni, számukra lehetőség van a pénztárak személyes felkeresése helyett banki átutalással is fizetni a megrendelt árut – ennek részleteit azonban az adott erdészettel szükséges leegyeztetni.

További információ a mecsekerdo.hu honlapon vagy a tuzifa.mecsekerdo.hu web­shop oldalán.

Erdei szakácskönyv azoknak, akik szeretik a természet ízeit, a természetes ízeket

Vadat, halat elejteni, terményeket, gombát, füveket gyűjteni és hasznosítani a városi embernek kevésbé áll módjában, mégis nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a minőségi alapanyagok beszerzésére.

A szakácskönyv a Mecsekerdő két erdei szálláshelyének legkedveltebb ételein keresztül mutatja be a Mecsek és a Zselic helyi finomságait. A Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben megbújó Natur Hotel Kövestető kínálatát az erdő-mező növényeinek változatos felhasználása teszi különlegessé. A receptekben a méltán közkedvelt medvehagymán kívül olyan elfeledett „gazokat”, ehető virágokat és terméseket fedezhetünk fel, amik mellett eddig talán csak elsétáltunk.

A Zselic lankái között álló Sasrét Vendégházban szinte mindig kerül vad az asztalra. A Biedermannok örökségét őrző vadászkastély konyháját ugyan a legkorszerűbb eszközökkel szerelték fel, de az összegyűjtött fogások otthon is könnyen elkészíthetőek. A cél, hogy a főzés élmény legyen: süssünk és főzzünk olyan odaadással, mintha ünnepre készülnénk, még akkor is, ha nem ismerjük a profik fortélyait.

A tányérokon különböző nemzetiségek – svábok, felvidékiek, székelyek – hagyományos alapanyagaival is találkozhatunk, olyan fogások készülnek belőlük, amelyeket nagyanyáink még ismertek. Így őrizhetjük meg gyökereinket, miközben hangsúlyozzuk: a minőségi, természetes összetevőknek helye van a modern gasztronómiában.

A 92 oldalas dekoratív könyv 3.990 forintos áron megvásárolható személyesen a Mecsek­erdő Zrt. pécsi központjában (Rét u. 8. | H–Cs: 8–15.30, P: 8–12.00), vagy e-mailen keresztül ([email protected]­erdo.hu címre elküldött megrendelést követően tájékoztatjuk a számlázás és postázás részleteiről).