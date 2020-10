Most érdemes új mikrót vásárolni

Az évvégi leárazások jó lehetőséget biztosítanak, hogy lecseréljük régi mikrohullámú sütőnket. Összegyűjtöttük azokat az alapvető ajánlásokat, amiket szem előtt kell tartani a vásárlás során.

Időről időre felbukkannak olyan újságcikkek, amelyek a mikrohullámú sütők káros hatásait ecsetelik, ezek azonban mellőznek minden tudományos alapot. Noha a mikrohullámok valóban károsak az élő sejtekre, ezek nem juthatnak ki a készülékek belsejéből; nyitott ajtó esetén be sem tudjuk indítani őket.

Gyakran halljuk, hogy a főzés és sütés során a hőhatás miatt az élelmiszerek veszítenek a tápanyag- és vitamintartalmukból; a mikrohullámú sütő esetében alacsonyabb a hőhatás és rövidebb ideig tart a melegítés, így az ételeink több értékes tápanyagot és vitamint őrizhetnek meg. A mikrohullámú sütők esetében tehát nem kell egészségügyi kockázattól tartani.

Így válasszunk…

Ha mikrohullámú sütőt szeretnénk választani, ne feledkezzünk meg a leginkább szembetűnő tulajdonságról, a méretről! A legkisebb szabadon álló mikrohullámú sütők jellemzően 20 literes belső térrel rendelkeznek. Néha találkozunk még ezeknél is kisebb készülékekkel, azonban a kereskedők inkább a 23-28 literes változatokat ajánlják előszeretettel. Utóbbiak képesek többféle igényt kielégíteni, egy család számára is jó választást jelenthetnek, ráadásul az ár-érték arányuk is kiváló. A legnagyobb mikrohullámú sütők abban az esetben kínálnak jó megoldást, ha nem csupán melegítésre, hanem sütésre is szeretnénk használni őket.

A teljesítményre is érdemes néhány szót fordítani. A legkisebb készülékek jellemzően 700-800 watt körüli teljesítménnyel rendelkeznek. Az ilyen készülékek is tökéletesen alkalmasak az ételek felmelegítésére, csupán az a kérdés, mennyi időre van szükségük ehhez… A nagyobb teljesítmény némileg gyorsabb melegítést tesz lehetővé. A wattban kifejezett teljesítmény abban az esetben rendelkezik nagyobb jelentőséggel, ha a mikrohullámú sütőt nem csupán melegítésre és olvasztásra, hanem sütésre is használnánk.

Ma már alapfelszereltségnek tekintjük a grill funkciót, ami a sütést is lehetővé teszi. A magasabb felszereltséggel és a magasabb árral rendszerint crips funkció is jár, aminek köszönhetően belül puha, kívül ropogós falatokat készíthetünk. Fontos szem előtt tartani, ha a készüléket sütésre is használni szeretnénk, rendelkezzen hőkeverés funkcióval. Az ilyen mikrohullámú sütők némi kompromisszumok árán képesek kiváltani egy hagyományos sütőt. Nagyobb teljesítményű készülékek esetén érdemes előnyben részesíteni azokat a mikrohullámú sütőket, amelyek hatodik érzék funkciót használnak; ezek képesek kifejezetten energiatakarékos módon melegíteni, illetve sütni az ételeinket.

Sok bosszúságtól kíméljük meg magunkat, ha olyan készüléket választunk, ami könnyen tisztítható belső felületekkel rendelkezik. A lekerekített sarkok és élek jó szolgálatot tesznek a tisztítás során. A minőségi bevonatok abban segítenek, hogy a kifröccsenő ételek könnyen letörölhetők legyenek.

Meg kell említeni a beépíthető mikrohullámú sütőket is, amelyek funkciójukat tekintve megegyeznek a szabadon álló társaikkal, azonban gyakran nagyobb űrtartalommal és magasabb felszereltségi szinttel rendelkeznek. A beépítésnek köszönhetően a konyha szerves részét képezik, így egységes és igényel berendezést valósíthatunk meg a segítségükkel.