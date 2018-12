Most TOP-on van a megye

Egészségügy, ipari parkok, zöld város, közösség – 36 és fél milliárd forint jut többek között ezeknek a területeknek a fejlesztésekre Baranyában a következő években.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 179 projektjéből a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal 119-et menedzsel, mintegy 23 milliárd forint értékben. Ezek közül 32 olyan program fut, amelyben 2018-ban kezdődött el, sőt, olyan is van, ahol már be is fejeződött a kivitelezési munka.

Helyben legyenek a szolgáltatások

– A pályázatok kiemelten kapcsolódnak a munkahelyteremtéshez, hiszen a forrásokból ipari parkok, iparterületek, piacok, vásárcsarnokok épülnek – összegez Madaras Zoltán, a Baranya megyei önkormányzat elnöke. – Az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása is fontos, ezért a zöld város programok keretében parkosítanak, szabadtéri sportolási lehetőségeket alakítanak ki, szolgáltató egységekkel.

A megújuló energia hasznosítása a működési költségek csökkentését célozza meg, emellett a közösségfejlesztés, illetve a munkához jutást elősegítő képzések is színesítik a palettát. Az egészségügyi ellátás fejlesztése ugyancsak az elsődleges feladatok közé tartozik. A megyei önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a kisebb települések lakosságának életkörülményeit is javítsa, és éppen erre ad lehetőséget a TOP egészségprogramja, amelynek keretében a kisebb rendelőket, egészségházakat újítunk fel. Nagyon fontos, hogy helyben legyenek a szolgáltatások, mert ezzel is helyben tudjuk tartani az itt élőket. Ehhez szorosan kapcsolódik a befektetés-ösztönző programunk is, amelynek keretében szeretnénk a baranyai kistelepülésekre 20-50 fős cégeket vonzani, és ezt a hasonló beruházások is elősegítik.

A tervezés, közbeszerzés valamennyi projektnél elkezdődött. A legjobban az egészségügyi beruházások állnak, ezek közül szinte valamennyi befejeződött. 2018-ban 26 projekt kivitelezése valósult meg sikerrel a megye különböző településein, és 16 további fejlesztés kivitelezési munkálatai is megkezdődtek ebben az esztendőben.

Fejlődik az ipar és az iskolák

Az elmúlt években azon dolgoztunk – fogalmaz Nagy Csaba országgyűlési képviselő –, hogy a területfejlesztési programok egymásra épülve szolgálják a megye polgárait, a választókerületemben például több, mint 10 milliárd forint értékben. Szigetvár, Siklós, Szentlőrinc, Harkány, Sásd és Sellye térségében több mint hetven városfejlesztési, szociális és egészségügyi pályázat nyert. Több iskola és intézmény energetikai fejlesztése is megvalósul.

A pályázatok kivitelezését folyamatosan nyomon követve kiderül, hogy zömmel baranyai vállalkozások kaptak lehetőséget munkavégzésre. A foglalkoztatáshoz szorosan hozzátartozik az iparterületek fejlesztése: az új pellérdi ipari parkban tavasszal már projektzáró rendezvényt tarthatunk.

A munkát keresőknek, a szülőknek fontos, hogy a gyermekeik napközben jó helyen és jó környezetben legyenek. Ezért hoztunk a megyei közgyűlésben olyan döntéseket, amelynek köszönhetően több óvodafejlesztési és bölcsődeépítési programot indítottunk. Így például Szigetváron 400 millió forintból újulhatnak meg az óvodák, bölcsőde és új bölcsődei csoport is épül, míg Almamelléken hamarosan minibölcsőde készül el.

A Foglakoztatási Paktum eredményes program a megye nyugati felében is, hiszen 72 települést érint, több, mint 300 munkavállalót és 250 vállalkozást tudtunk eddig támogatni.

Élhetőbbé teszik a településeket

– A számok önmagukért beszélnek – mondja dr. Hargitai János, a megye keleti részének országgyűlési képviselője. Baranya ezen részén (3. sz. választókerület) 12,8 milliárd Ft támogatást nyertek el az önkormányzatok, 28 település 78 pályázata részesült támogatásban a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretén belül. Erre nagy szükség volt, hiszen ezek a fejlesztések, befektetések élhetőbbé teszik a városokat, településeket, segítenek a foglalkoztatás növelésében és abban, hogy a családok szebb, illetve gazdaságilag fejlettebb környéken élhessenek. Ipari parkok, iparterületek bővítésére, bölcsődék és óvodák fejlesztésére, barnamezős területek rehabilitációjára nyertek jelentős összegeket.

Kiemelhetjük, hogy Mohács több projekttel közel 5 milliárd Ft-ot nyert el, ezek közül talán a leglátványosabb egy barna mezős iparterület megújítása új közösségi tartalmakkal, szolgáltatásokkal. Bóly városában pedig üzemcsarnok és az ipari parkhoz vezető új elkerülő út épül. Ezek a beruházások nagy előrelépést és fejlődést jelentenek, melynek hosszú távon számos pozitív hatása lesz a családokra, a munkavállalókra és álláskeresőkre egyaránt. De hogy ne csak a legnagyobb projektet említsem: a Busójárás színtereinek fejlesztése is folyamatban van, megszépül a mohácsi és szászvári piac is és új óvoda épül Bólyban. Mindegyik jó példa arra, hogy egy beruházás nemcsak falak felhúzásáról szól, hanem emberekről, lakosokról és munkavállalókról.

Orvosi rendelők, turisztikai célok

Választókerületemben a Területfejlesztési Operatív Program révén a megyeszékhelyen kívüli településeken 23 projekt kapott támogatást, összesen 5,3 milliárd forint értékben – tudjuk meg dr. Hoppál Pétertől, a 2. választókerület országgyűlési képviselőjétől. – Ez érinti Komló városát, de mellette még tíz másik település is részesül a lehetőségekből, legyen az Zöld Város projekt Kozármislenyben, orvosi rendelők, épületenergetikai beruházások a kisebb településeken vagy turisztikai célokat szolgáló kerékpárút-fejlesztések. Azt hiszem, hogy Komló és az elmúlt 8 éves fejlődése akár településfejlesztési, helyi gazdaság élénkítési országos mintaként is szolgálhat. Kiemelkedő az az infrastrukturális és közösségi megújulás, amit a komlóiak véghezvittek, s amin most is dolgozunk. Az új fesztiválok, a Komlói Amatőr Színházi Találkozó és a Hét Domb Filmfesztivál a helyiek minőségi kultúra iránti igényét jelzik. A TOP-os forrásokból történő ipari park fejlesztés a gazdaságerősítést, a piac újjáépítése a helyi kiskereskedelmet, az óvodai- és iskola felújítási beruházások a jövő generációjának megerősítését hivatottak szolgálni. A városi utak, járdák rendbetétele is azt üzeni, hogy egyre szépül és épül Komló. A kisebb települések esetén fontos, hogy népességmegtartás tekintetében gazdaságfejlesztési programokat legyenek képesek generálni, amelyek a 21. században elvárható minőségi életet biztosítanak az ott élők számára.

Bejárta a megyét a közgyűlés elnöke

A Baranya Megyei Önkormányzat szakembereinek megyejárása Siklóson zárult. Ennek során egy hónap alatt négy helyszínen – Szigetváron, Komlón, Mohácson és Siklóson – több mint száz vállalkozóval, polgármesterrel tudott találkozni Madaras Zoltán, a Baranya megyei közgyűlés elnöke. A találkozók alkalmából a B-Light program szervezői a kis- és közepes vállalkozások számára rendelkezésre álló pályázati lehetőségekről adtak részletes tájékoztatást, továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program térséget érintő fejlesztéseiről készültek átfogó beszámolók. A program keretében mindenütt baranyai vállalkozók is bemutatkoztak, az Arany János Tehetséggondozó Programról pedig Zalay Szabolcs, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója informálta a résztvevőket.

Példásan táncolt és tanított egész életében

Szigetvár Kapronczai József tánctanár, a Szigo Kulturális TáncSport Egyesület alapítója, a Táncművészetért Alapítvány elnöke, több évtizedes táncpedagógusi és közösségépítő munkájáért a napokban a Baranya Megyei Önkormányzat elnökének különdíját vehette át.

Az elismerést Madaras Zoltán megyei elnök a Standard Táncok Formációs Világbajnokságán adta át Pécsett a Lauber Dezső Sportcsarnokban.

Kapronczai József 1945 április 8-án született, Szigetváron. Pécsi diákévei alatt ismerkedett meg a társastánc műfajával, amelyben kiemelkedően tehetségesnek bizonyult: a hatvanas években a Savaria nemzetközi táncversenyeken partnernőjével igen sikeresen szerepeltek, illetve több országos bajnoki címet is nyertek.

A versenyzést befejezve sem szakadt el ettől a sporttól. Művelődési házak, iskolák felkérésére, különböző közösségekben adta tovább tudását, a tánc szeretetét.

Tánctanárként is a legmagasabb szinten tevékenykedett, elvégezve a Népművelési Intézet tánctanári képzését. Így a versenytánc mozgalomba is bekapcsolódhatott tanítványaival. Ugyanis Szigetváron 1986-ban az országban az elsők között alapított versenytánc egyesületet, Szigo Társastánc klub néven. Kapronczai József szorgalmának, kitartásának, táncszeretetének köszönhetően ez a táncklub egyesületi formában azóta is létezik és Szigetvár meghatározó kulturális és közösségi tényezőjévé vált. Országosan sem akármilyen szinten tevékenykednek: a Magyar Táncsport Szakszövetség rangsorában közel 100 táncegyesület közül a Szigo KTSE évek óta az első öt helyezett között van.

Kapronczai József munkásságának gyümölcse, a 2001-ben létesített Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola, amelyben ma már 21 telephelyen, több mint 1500 növendék táncol. Kiválóra minősített művészeti iskola, ami Regionális és Európai Tehetségpontként, valamint a Táncművészeti Egyetem akkreditált gyakorlóhelyeként is működik.

A tánctanár munkáját a szakmai elhivatottság a határtalan ember- és gyermekszeretet jellemezte. Az általa vezetett tánciskolákban több ezer gyermek és felnőtt szerette meg a mozgás művészetét, száz és száz barátság és szerelem született.

