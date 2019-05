Munkaerőhiány? A megoldás a szomszédból érkezik

Közhely, hogy Magyarországon munkaerőhiány van, de a számok is megerősítik ezt. A KSH adatai szerint 2018 III. negyedévében már több mint 86 ezer betöltetlen állás volt hazánkban. Baranya megyében is egyre több szektorban jelentkeznek nehézségek a toborzás és a munkaerő megtartása terén. Az új beruházásoknak köszönhetően számos munkahely létesült, így főként a termelésben van sok betöltetlen állás.

A cégek általában béremeléssel, a műszakok átszervezésével vagy atipikus foglalkoztatási formák (pl. diákmunka, nyugdíjasok visszafoglalkoztatása, munkaerő-kölcsönzés) bevezetése révén igyekeznek vonzóvá válni a dolgozók számára. A pozíciók feltöltésére azonban van egy újabb lehetőség, amelyre a régióban eddig kevesen gondoltak. Ez pedig a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatása.

Közülük is kiemelkedik a szomszédos Ukrajnából való toborzás lehetősége. Az ukrán munkavállalók mellett számos érv szól. Könnyített feltételekkel vállalhatnak munkát Magyarországon, szívesen is jönnek, és lojális, terhelhető munkaerőbázist jelentenek.

A 42 milliós országnak 24 millió aktív munkavállalója van, tehát széles a potenciális bázis. Egy ukrán könyvelő kb. 40 ezer forintnak megfelelő hrivnyát keres, ezért a magyar bérek vonzóak a számukra. Aki pedig motivált arra, hogy a saját és a családja életét jobbá tegye, az nagy erőbedobással dolgozik.

2016 óta a az ukrán állampolgárok könnyített eljárásban juthatnak munkavállalási célú tartózkodási engedélyhez. Sőt, 3 hónapig nincs is szükség erre, pusztán be kell jelenteni az itt tartózkodásukat. Egyébként az engedély általában 8-10 nap alatt elkészül; főleg, ha egy rutinos munkaerő-kölcsönzőre bízzuk a papírmunkát.

Egyes számítások szerint már 20 ezer ukrán dolgozik Magyarországon, de vajon tényleg ilyen pozitív a kép? Megkérdeztük a Viapan Dologidő Kft. pécsi kirendeltségvezetőjét, Kövesi Pétert, hogy milyenek a tapasztalataik az ukrán munkavállalókkal.

“Jelenleg is több száz kölcsönzött ukrán munkavállalónk van. Főleg feldolgozóipari és termelőcégeknél állnak alkalmazásban, de mezőgazdasági idénymunkákra is felvehetők. Jól be tudnak illeszkedni, és a körükben 10% alatti a fluktuáció. Ebben komoly szerepet játszanak a gondosan kialakított folyamataink. A projektvezetőink tolmácsokkal dolgoznak, és rendszeresen fogadóórát tartanak a partnercégeinknél vagy a munkásszállásokon. Ez az odafigyelés segít fenntartani a dolgozók motivációját. A partnercégeink számára pedig megnyugtató, hogy mi intézzük a hivatalos ügyeket, a szállást és akár az utaztatást is.”

Kövesi Péter kiemelte, hogy a munkaerő-kölcsönző szolgáltatása komplex módon segít a munkaerőhiány leküzdésében. Egyrészt a gyakorlatilag fluktuációmentes munkaerőbázist kínál az ukrán munkavállalókkal, másrészt leveszi a munkáltatók válláról a toborzás, ügyintézés, bérszámfejtés és még számos más feladat terhét. Így a cég arra koncentrálhat, amiben igazán profi.

Ha tehát az Önök cége is munkaerő-gondokkal küzd, ne hagyja, hogy a probléma már a termelésre is hatással legyen. A Viapan Dologidő segít Önöknek megtalálni a legjobb megoldást, például a szomszédból.