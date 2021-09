Nagy előny, hogy már két szakma megszerzését is támogatja az állam

A 2021/22-es tanévre országosan 101 881-en adták be a jelentkezésüket felsőoktatási intézménybe, ebből 75 748 fiatal kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben az egyetemeken (forrás: felvi.hu). Ha csak ezt az adatot tekintjük, több mint 26 ezer érettségizettnek kell elgondolkodnia a hogyan továbbon, ám ez a szám ennél biztosan magasabb, hiszen nem mindenki adta be a felvételi jelentkezését. Ma egy „sima” érettségivel kevésbé lehet érvényesülni a munkaerőpiacon, mindenképpen növeli az elhelyezkedési esélyeket egy vagy két szakmai végzettség. A szakképzés átalakulásával most két szakma ingyenes megszerzését is lehetővé teszi az állam.

– Rengeteg érdekes és izgalmas szakma van, amelyet érettségi után tudnak elsajátítani a fiatalok, sőt, számos szakma megszerzéséhez kimondottan szükséges az érettségi megléte. Baranyában is több helyen lehet államilag támogatott formában szakmát tanulni, a keresést megkönnyítendő létrehoztuk a www.kepzesbaranya.hu oldalt, ahol ágazatonként gyűjtöttük össze a tanulható szakmákat és a képzést végző iskolákat – mondja Purger Valéria, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Humánerőforrás Fejlesztési Projektirodájának pályaorientációs tanácsadója. – Az új, átalakított képzési rendszerben az állam ingyenesen biztosítja szakképző intézményben két szakma és a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését. Az új rendszer nem veszi figyelembe, hogy korábban milyen képesítéseket kapott a jelentkező, tehát ha az OKJ-s rendszerben már akár 2 szakképesítést is szerzett ingyenesen, az új rendszerben akkor is megszerezhet újabb két szakmát és egy szakképesítést.

– Milyen előnyei vannak, ha nem felsőoktatási intézményben képezi magát tovább az érettségivel rendelkező fiatal, hanem szerez egy vagy két szakmát?

– Azok a szakmák, melyek a Szakmajegyzékben szerepelnek, csak és kizárólag szakképző intézményben tanulhatók. Az első szakma esetében a tanulók nappali munkarendben képezhetik magukat, emiatt számukra ösztöndíj is jár, mint ahogy a diákigazolvány nyújtotta kedvezmények is. A szakmai oktatás duális képzésben folyik szakképzési munkaszerződéssel és az ahhoz kapcsolódó juttatásokkal egy duális képzőhelyen, vagy állami ösztöndíjjal a technikumban és annak tanműhelyében. A sikeres technikusi oklevél mellé egyszeri pályakezdési juttatást is biztosít az állam. Az első szakma megszerzését követően szintén ingyen biztosított egy újabb szakma megszerzésének a lehetősége is, akár a végzést követően azonnal, akár később az élete során bármikor.

– Milyen iskolatípusokban lehet a szakmát szerezni? Egyáltalán miként változott a szakképzés rendszere?

– A technikumok érettségihez kötött szakmákat kínálnak, melyeket két év (esetenként három év) alatt lehet megszerezni tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban. Egy érettségi után megszerzett technikusi oklevéllel akár többletpontokkal és -tudással felvételizhetnek a szakirányú felsőoktatásba azok, akik tovább kívánják mélyíteni a tudásukat. A technikusi oklevél emelt szintű érettséginek számít, ha később az ágazaton belül szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. A szakképző iskolák érettségihez nem kötött alapszakmákat kínálnak, melyeket szintén két év alatt tudnak megszerezni a szakképzésben tanulók. Az érettségit követően akár technikusi, akár szakképző iskolai szakmáról beszélünk, a tanulók az első félévben ágazati alapoktatásban részesülnek, majd az azt a szakaszt záró ágazati alapvizsgát követően vesznek részt szakmai oktatásban és tanulják a választott szakmájukat.

Az ingyenes szakképzési lehetőségek felsorolásakor fontos szót ejtenünk a szakképesítésekről is. A szakképesítések olyan, általában rövid ciklusú, gyakorlatorientált képzések, melyek nem találhatók meg a Szakmajegyzékben, illetve az alapszakmák képzési és kimeneti követelményeiben (mint részszakmák). Sok szakképesítés és megszerzése emiatt hiánypótló azok számára, akik speciális területtel foglalkoznának, esetleg meglévő tudásukat specializálnák, vagy egy nagyobb területen belül csak egy kis területtel foglalkoznának. Szakképző intézményben két szakma megszerzése mellett egy szakképesítés is ingyenesen elérhető bárki számára.

– A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarának mi a szerepe a szakképzésben, miként segíti a szakmát tanulni vágyó fiatalok és a szakképzést végző intézmények kapcsolódását?

– Évek óta működik a www.palyavalasztasbaranya.hu oldal, amelyen belül megtalálható az „érettségi után” menüpont, itt gyűjtöttük össze a baranyai technikumok és a szakképző iskolák listáját. Ezek az iskolák kínálják a megyében tanulható érettségi utáni szakmákat. Emellett létrehoztuk a már említett www.kepzesbaranya.hu oldalt, ami kimondottan a szakmatanulásra és emellett a felnőttképzésre is fókuszál. Az oldalon ágazatonként, szakmaterületenként böngészhetnek az érdeklődők a szakmák, a részszakmák és a szakképesítések között, melyek mellett feltüntettük a képzéseket biztosító megyei szakképző intézményeket és felnőttképzőket is. Személyes tanácsadásra is várjuk a kamarába a bizonytalanokat, akikkel felkészült tanácsadóink átbeszélik a szakmatanulás útjait, lehetőségeit, az iskolák képzési kínálatát, valamint munkaerőpiaci kitekintést is kaphatnak, hogy milyen elhelyezkedési esélyekre számíthatnak a szakma megszerzése után. A tanácsadásnak nem az a célja, hogy befolyásoljuk a jelentkező döntését. Sokkal inkább az, hogy itt a kamarában, ahol közel vagyunk a cégekhez, a gazdasági szereplőkhöz, ismerjük annyira a szakmákat, hogy tisztában legyünk azok átalakulásával, sorsával, munkaerőpiaci erejével, átadjuk ezeket az információkat, megkönnyítve vele a továbbtanulási döntést.

Felnőttképzési kurzusokkal javítja a baranyai cégek, vállalkozások versenyképességét a kamara

A Kamarai Oktatási Központ a megyében és a dél-dunántúli régióban működő KKV-k versenyképességének javítása, valamint a működésük és fejlődésük támogatásához szükséges elméleti és gyakorlati tudás, ismeretek, naprakész információk biztosítása érdekében jött létre. A folyamatosan változó technológiai és gazdasági környezethez, valamint az elvárt fejlődés eléréséhez elengedhetetlen a munkatársak naprakész tudása, megfelelő szintű képzettsége. A Kamarai Oktatási Központ speciális, a vállalkozások igényeihez igazodó képzési programokkal áll a vállalkozások rendelkezésére különböző területeken. Hazai, vagy az unió által támogatott felnőttképzés megvalósítását (is) tartalmazó pályázati projektet a támogatásban részesülő szervezetek csak nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény, engedéllyel rendelkező képzési programjával valósíthatják meg. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény, emiatt a gazdálkodó szervezetek a képzéseit pályázati támogatásból is finanszírozhatják. A Kamarai Oktatási Központ ősszel az alábbi képzéseket kínálja a Baranyában és a Dél-Dunántúli Régióban működő KKV-k számára minőségmenedzsment, külkereskedelem és informatika témakörökben.

Minőségirányítás: a minőségirányítás a bizalmi alap egy szervezet és a megrendelői között. A képzésen a résztvevők az alapismereteken túl, gyakorlati kompetenciákra tesznek szert a folyamatok szabályozására és fejlesztésére. A 21 órás képzés időpontja: 2021. október 5–6–7.

LEAN Menedzsment alapismeretek: hogyan lehet a vevő számára a lehető legnagyobb értéket előállítani a lehető legkisebb erőforrás, idő, energia és erőfeszítés felhasználásával. A 16 órás képzés időpontja: 2021. október 19–20.

Minőségirányítási belső auditor képzés: A képzés célja a minőségirányítási rendszert bevezetni szándékozó, vagy már működtető kis- és középvállalkozások minőségkultúrájának fejlesztése a minőséggel és minőségirányítással, továbbá az auditálással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók és gyakorlati módszerek bemutatásával. A 21 órás képzés tervezett időpontja: 2021. november 9–10–11.

Reklamációkezelés, belső hibák feltárása és folyamatos fejlesztés: hatékonyan kommunikál a vevőkkel reklamáció esetén? Tudja ezeket a helyzeteket kezelni? A képzésen megoldásokat kap ezekre. A 16 órás képzés időpontja: 2021. november 18–19.

Külpiaci alapismeretek KKV-k számára: szeretné a külpiacra lépés kockázatát csökkenteni? A képzés célja a résztvevőknek bemutatni gyakorlati példákon keresztül a külpiacra lépés folyamatát, annak szükséges és elengedhetetlen lépéseit. A képzés során a résztvevők megismerkednek az export folyamatának tervezésével, fogalmainak, elméleteinek, modelljeinek alkalmazási lehetőségeivel. A 16 órás képzés időpontja: 2021. november 24–25., 16 óra.

Szoftverfejlesztési alapismeretek Java nyelven: A képzés célja a programozás elméleti és gyakorlati alapjainak megismertetése a résztvevőkkel, számukra bemutatni a legmodernebb programozási módszertanok és technológiák alapjait. Képzés intenzitása: 26 óra, alkalmanként 2×60 perc.

