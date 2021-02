Nem biztatóak a számok Harkányban

Elkészült Harkány idei költségvetése. S bár ismert, hogy sok más önkormányzathoz hasonlóan a turizmusból élő fürdővárost is padlóra küldte a járvány, igyekeznek alkalmazkodni a körülményekhez.

A rendszerváltás óta soha ennyire kevés pénzből nem gazdálkodott Harkány város önkormányzata, mint az idén. Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, adóból és normatívából 810 millió forint működési bevétellel számolnak, a kiadások pedig 880 millió forintra tehetőek, amely máris 70 millió forintos hiányt generál. Az önerős fejlesztések üteme elmarad majd a korábbi években tapasztaltaktól, ugyanis a felújítások és beruházások összegét a lehető legtakarékosabb módra kellett átcsoportosítani. A pályázati tevékenységek, beruházások zavartalanul haladhatnak.

– Ez az év formabontó lesz olyan tekintetben, hogy hozzá kell nyúlni a város vagyonához. Eddig próbáltuk gyarapítani, vagy átkonvertálni a város vagyonát, korábban például, ha eladtunk egy telket, annak bevételét befektettük egy másik ingatlanba. Most stratégiai ingatlanokat kell értékesítenünk ahhoz, hogy ez az év finanszírozható legyen. Az ezekből származó összegeket pedig működésre kell fordítani – mondta a városvezető. Hozzátette, a költségvetés számai persze változhatnak, hiszen a kormány is igyekszik kompenzálni az önkormányzatokat, de előre nem lehet tudni, milyen mértékű enyhítésekre számíthatnak.

– A vezetésem alatt az önkormányzat eddig minden évben jelentős tartalékokkal fordult egyik évről a másikra, soha nem kellett attól tartani, hogy a költségvetés tartható lesz-e. Most viszont várható, hogy az év végére elfogy a város összes tartaléka. Nagyon vékony jé­gen járunk – fogalmazott Baksai Endre Tamás. Minden lehetőséget figyelembe véve próbálják leküzdeni az akadályokat, vagy tompítani a hiányokat, de a negatív folyamatokkal nem lehet mit kezdeni. Ez egy olyan körülmény, amely a városon kívül áll, de alkalmazkodni kell a helyzethez.

A polgármester kiemelte azt is, hogy a járványhelyzet rendeződéséig a rendezvények terén is nagy a bizonytalanság, hiszen egyelőre nem lehet tudni, hogy az idei szezonban kell-e létszámkorlátozással számolni. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a tavalyi évhez hasonlóan a kormány a programokon résztvevők számát 500 főben korlátozza, illetve ha nem tarthatóak 1000 fő felett rendezvények, akkor sajnálatos módon az idei év is a fürdőfesztivál és a szüreti fesztivál nélkül fog eltelni. Mindettől függetlenül a művelődési ház munkatársai már 2020 év végén elkezdték a 2021-es rendezvényekkel kapcsolatos munkákat.

Jobban érezhető a járvány hatása A járványügyi intézkedések következtében a város vonzerejéül és gazdasági motorjául szolgáló Harkányi Gyógyfürdőnek is be kellett zárnia tavaly novemberben, a vírus megjelenése után már másodszor. Emellett a hotelek és az egyéb szállásadók is kényszerpihenőn vannak, hiszen nem fogadhatnak vendégeket, csak üzleti céllal érkezőket, az viszont nem jellemző, hogy e célból foglaljon itt valaki férőhelyet. Az önkormányzat pedig más településekhez hasonlóan elesik a gépjárműadótól, az idegenforgalmi adótól és az iparűzési adó egy részétől is, amelyek mind jelentős hiányt generálnak a helyi költségvetésben.

A művelődési házban oltópontokat alakítottak ki

Oltópontként szolgál a napokban a harkányi művelődési ház. A helyszínen szerdán és csütörtökön a Covid-19 elleni vakcinák beadása történik meg. Herendi Ferenc, az intézmény igazgatója elmondta, a harkányi kórház felkérésére örömmel biztosították a helyszínt, hiszen fontosnak tartják a megfelelő ütemű oltakozást.

Az intézményben két oltópontot alakított ki a Harkányi Termál Rehabilitációs Centrum, és a tegnapi nap tapasztalatai nagyon pozitívak voltak, mind a megközelítés, mind a sorra kerülés nagyon gördülékenyen zajlott. Dr. Péter Iván, a kórház igazgatója elmondta, 33 háziorvosi praxis páciensei kapják meg a vakcinát, akiket az oltási rend szerint értesítettek ki a háziorvosok. A két nap alatt 330 embert oltanak be itt, illetve pénteken még 198 ember kapja meg a vakcinát a kórházban, mindenkit a Pfizer oltóanyaggal oltanak.

