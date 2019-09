Népszerű a falunap Vejtiben

Az Ormánság az ország harmadik legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező kistérsége. Az önkormányzat problémáit ezért a község periférikus földrajzi elhelyezkedése, kedvezőtlen infrastrukturális környezete, az egész vidékre jellemző súlyos társadalmi és gazdasági problémák határozzák meg.

Alapvető nehézség, hogy a környéken kevés munkalehetőség van, a településen egy mezőgazdasági vállalkozás működik, így sokan közmunkásként dolgoznak. Mindez a fiatalok jövőképét is nagyban befolyásolja. Mindemellett nincs olyan kulturális vagy közösségi intézmény, ahol ki tudnának kapcsolódni az emberek és tartalmasan eltölthetnék a szabadidejüket.

A helyi civil szervezettel közösen valósulnak meg a szabadidős programok úgy, mint a színházi előadás, balatoni üdülés, egészségszűrés, nőnap, idősek napja, húsvét és karácsony.

A település legnagyobb eseménye a szeptemberben megrendezett falunap és elszármazottak napja, amin idén is háromszázan vettek részt. Szintén népszerű rendezvény a Siklós 2010 Autó-Motorsport Egyesület által szervezett autóverseny.

A továbbtanuló diákok havi rendszeres iskoláztatási támogatásban részesülnek, emellett Bursa Hungarica támogatásban részesül két fő. A szociálistűzifa-pályázaton 57 köbméter fát adnak a lakosságnak, továbbá évente több alkalommal élelmiszercsomagot osztanak minden háztartásnak.

Sok turista keresi fel a térséget

A település a Dráva folyó mentén, csodálatos környezetben fekszik, ezért leginkább a turisztikai irányvonal fejlesztésére törekszenek. A falut a turisták körében népszerűvé teszik a közelben található természeti látnivalók, amiket akár a kölcsönözhető elektromos kerékpárokkal is meg lehet tekinteni. Vonzó a térségben az is, hogy horgászni és vadászni is bőven van itt lehetőség.

A Dráva parton több száz kenus fordul meg évente, akik rendszerint felkeresik Vejtit is. A tavalyi évben pedig Áder János köztársasági elnök is itt töltötte szabadsága utolsó napját.

A település képe is rendezett, a közterületek és a lakóházak is virágosak, és sok a zöld terület a faluban. Vejtiben működik egy bolt és egy kocsma is.