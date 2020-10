Nők az építőipar férfias szakmáiban

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. mindig is egyik zászlóshajójaként tekintett a női munkavállalók arányának növelésére, nemcsak a napi munkafolyamatokban, adminisztrációs területeken, hanem a mérnöki és vezetői pozíciókban is.

Ha a betonra, az építőiparra és ezen belül is az építőanyagiparra gondolunk elsőként még mindig egy férfias szakma képe jelenik meg előttünk. Nem véletlenül, hiszen a statisztikák is azt támasztják alá, hogy az építőiparban foglalkoztatott női munkavállalók aránya világszinten is mindössze 10% körüli, Magyarországon pedig ez alatt van. Ahogyan azonban a minket körülvevő világ, az alapanyagok, az építészeti megoldások is folyamatosan változnak, új formák és struktúrák jelennek meg, tágulnak azok a keretek, ahogyan a jövő építészetéről gondolkodunk. Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottságban is látszik egyfajta nyitás, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy évről évre növekszik a műszaki felsőoktatásba bekerülő nők száma.

Az ő érdeklődésük, a kutatás-fejlesztés, és a mérnöki tervezés területén végzett munkájuk pedig nagyban hozzájárulhat a jövő építészetének alakulásához. A LAFARGE-nál dolgozó női munkavállalók aránya a 2011es indulása óta folyamatosan az ipari átlag felett van, míg a menedzsment tagjainak immáron közel egynegyedét nők alkotják. Külön kiemelhető három olyan nagy és egyben kulcspozíció is a LAFARGE szervezeti felépítéséből, amelyek esetében a piaci viszonyokat tekintve egyértelmű a férfiak túlsúlya, mégis a vállalat a női megközelítés, szakértelem mellett döntött. Zadravecz Zsófia, aki a Királyegyházi Cementgyárhoz még a gyár alakulásakor, 2011ben csatlakozott kommunikációs vezetőként, immáron több mint két éve vezeti az értékesítési és marketingkommunikációs szervezeti egységet. „Kezdetek óta hitvallásom, hogy az építőiparban a nőknek és a női megközelítésnek is helye van. Hiszem, hogy jelenlétünk segít abban, hogy más keretrendszerben tudjunk a cementhez, a betonhoz, mint alapanyaghoz nyúlni. Gondolok itt egyrészt arra, hogy meg tudjuk mutatni azokat a felhasználási területeket, amelyek eddig nem voltak középpontban: betonékszerek, betonból készült mindennapi használati tárgyak és design termékek megalkotásával új dimenzióba helyezzük a betont. Másrészről, szerepünk van abban, hogy a beruházótól a végfelhasználóig a teljes értéklánc láthatóvá váljon és így a beton, mint anyag minőségében rejlő, és generációkon áthidaló értékére is felhívjuk a figyelmet”, nyilatkozta Zadravecz Zsófia, értékesítési és marketingigazgató.

A női munkaerőnek az újító irányok támogatásában is fontos szerepe van, legyen szó akár a digitális technológiák alkalmazásáról, akár a fenntartható építészeti megoldások irányában történő elmozdulásról, vagy a napjainkban is egyre nagyobb média visszhangot kapó CO2-kibocsátás mérsékléséről.

A vállalat környezetvédelmi tevékenysége szempontjából kiemelhető két jelentősebb terület élén is nők vannak. A Királyegyházi Cementgyár környezetvédelmi beruházásainak középpontjában az alternatív tüzelőanyagok minél nagyobb arányú felhasználása áll, amelynek köszönhetően az alapanyagok égetése során a gyár emissziós értékei, köztük a CO2-kibocsátás is nagy mértékben csökkenthető.

„A Királyegyházi Cementgyárban végzett munkámnak köszönhetően lehetőségem van dönteni arról, hogy milyen és mekkora mennyiségű hulladéktól szabadítsuk meg a Földünket, azáltal, hogy a gyár kemencéjében hasznosítjuk azokat visszamaradó anyagok nélkül”, számol be mindennapjairól Mayer Zsanett, geocycle vezető. Míg a folyamat eredményeként keletkező LAFARGE cementtermékek állandó minőségéért Tamási Dorottya minőségbiztosítási vezető felel. Dorottya munkája során folyamatosan az olyan újító megoldásokat keresi, amelyek segítségével nemcsak magát a termelési folyamatot tudja a vállalat még környezetkímélőbbé tenni, de maguk a cementek is kisebb ökológiai lábnyomot hagyhatnak felhasználásuk során.

„Büszke vagyok arra, hogy döntéseim meghatározzák a cementtermékek teljes életciklusát tekintve a környezeti hatást. Ennek eredményeként számos olyan ikonikus épület alapanyagaként választották már a LAFARGE cementet, amelynél az egyik kritérium a zöld építkezés volt”, teszi hozzá Tamási Dorottya, minőségbiztosítási vezető.