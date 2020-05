Nyári táborok, természetes élmény az erdőben

Idén nyáron különösen fontosak a nyári táborok – a gyerekek végre közösségben kapcsolódhatnak ki, és a szülők számára is kiemelt fontosságú a vakáció alatti felügyelet megoldása.

A Mecsekerdő ezért bővítette tábori kínálatát, és egész vakáció alatt várja az offline élményekre vágyó lurkókat.

Az erdészeti erdei iskolák „ottalvós” táboraira már megindult a jelentkezés. A Zselic mélyén fekvő Sasréten a Kis Vuk táborokba olyan természet szerető „kiskölyköket” vár a Kikerics Erdei Iskola, akik szeretik és tisztelik a természetet, szeretnék felfedezni az erdő élővilágát, és szeretnének betekintést nyerni a vadászat rejtelmeibe.

A Nyugat-Mecsekben található Sás-völgyben a Gyalogcincér és a Tegzes táborokban természetismereti játékok, hajnali és esti vadlestúrák, az erdő által adott anyagokra épülő kézműves foglalkozások, az esti tábortűz és csillagles felejthetetlen élményei teszik változatossá a Mókus Suli Erdei Iskola tábori programjait.

Ugyanitt idén először napközis turnusok is indulnak, két korosztálynak. A táborokban a gyerekek felfedezhetik a sás-völgyi erdők növény- és állatvilágát, patakjának apró állatait, elsajátíthatják a tájékozódás alapjait (térképolvasás, tájolóhasználat), megismerkedhetnek az erdészek és vadászok munkájával, de lehetőségük nyílik Hetvehelyen helytörténeti csatangolásra és délutánonként kézműveskedésre is. Ráadásul az utazás is megoldott: reggel busz indul a Köztársaság térről Hetvehelyre, délután pedig vissza.

A bentlakásos erdei iskolat táborok ára 30 000 forint, a napközis tábor 26 000 forintba kerül utazással együtt.

Részletes információ, jelentkezési lap és kedvezmények: mecsekerdo.hu/erdei-iskola

A Mecsextrém Park napközis kalandtáborának heti turnusai egész vakáció alatt elérhetőek. Pécs-Árpádtetőn változatos és mozgásban gazdag programok várják a 6–14 éves gyerekeket hűs, árnyékos erdei környezetben.

A táborozók egész nap játszhatnak az alpesi kötélparktól kezdve az erdei bobon keresztül a hófánk csúszdapályáig szinte minden játékon, emellett versenyek, tudáspróbák, kincskeresés és állatkerti program is lesz. A táborokat képzett animátorok vezetik, a csoportok mindig csapatként játszanak a park területén, külön felügyelettel.

A hétfőnként induló turnusokba folyamatosan lehet jelentkezni, az ötnapos tábor díja 25 990 Ft/gyerek. Részletes információ, jelentkezési lap és kedvezmények: mecsextrem.hu

Programajánló

Május 30. – június 1. Gyereknap és pünkösd a Mecsextrém Parkban | Korlátlan játékhasználat a Park teljes területén (kivéve beltéri helyszínek), akciós belépő (3.790 Ft/fő) 10–19 óráig.

Május 30. – június 1. A pünkösdi hétvégén is menetrend szerint közlekedik a Zselici Csühögő: Almamellék–Sasrét: 10.00, 12.00, 14.00 | Sasrét–Almamellék: 11.00, 13.00, 16.00

Június 13. Családi kirándulás terepi szöszmötöléssel és a „Kincset rejtő erdő” új tanösvényének avatása Sás-völgyben

Június 20. A Mecsek mondáinak nyomában vezetett túra a Jakab-hegy déli oldalán, Babás szerkövek és a Mecsek Ökocsali finomságai

Június 20. Éjszakai csillagtúra a Zselicben: kisvasutazással fűszerezett séta Sasréten

További részletek: Mecsekerdő facebook, www.mecsekerdo.hu