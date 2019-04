Ön is szerepet kaphat a Paks II. beruházásában

Idén május 3-án rendezi meg a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (BMVK) a Vállalkozók Napját Szentlőrincen. A rendezvény középpontjában a Paks II. beruházás áll: a szervezők célja, hogy a térség vállalkozói közvetlenül is információkat szerezhessenek. A fórum fővendége Süli János a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter lesz.

A napra jellemző , hogy formalitásoktól mentes, kötetlen légkörben beszélgethetnek a résztvevők, mellette lehetőségük nyílik bemutatkozásra, üzleti kapcsolataik építésére is.

– Az a célunk, hogy ­meggyőzzük a régió kis- és középvállalkozásait, van esélyük arra, hogy szerepet vállaljanak a beruházásban – szögezte le Pohl Marietta (képünkön), a BMVK ügyvezető igazgatója.

– A dél-dunántúli régió, és benne Baranya is profitálhat a paksi atomerőmű bővítéséből. Nemcsak a beszállítói érdeklődés nagy, de vannak jelei, hogy más ipari üzemeket is idevonz a lehetőség. A beruházáshoz kapcsolódó infrastruktúra és oktatási központok megteremtik ennek feltételeit. A bővítésről szóló magyar-orosz egyezmény tartalmazza, hogy a kivitelezést 40 százalékos arányban a magyar fél biztosítja, ebben pedig elsősorban a régió vállalkozóira számítanak. Az előzetes kalkuláció szerint nyolcezer ember kell csúcslétszámban a kivitelezéshez. Teljes ipari garnitúrát várnak Paksra: út- és közműépítőket, technológiai szerelőket, ács-állványozókat, hegesztőket, villanyszerelőket, irányítókat és informatikusokat, sőt még festő-mázolókat is.

Fontos az is, hogy azok a cégek előtt, amelyek megszerzik a beszállításhoz szükséges jogosultságot, nemcsak ez az egy ajtó nyílik meg, hanem egy sor másik a jövőben, tehát érdemes végigvinni a folyamatot. Ehhez a fórumon minden segítséget megadnak, minden kérdésre válaszolnak a meghívott szakemberek. Egyebek mellett a finanszírozás lehetőségeiről is tájékozódhatnak az érintettek, szintén első kézből, ugyanis a rendezvény fő támogatója az OTP, amely egy speciális konstrukciót is létrehozott a Paks. II. beruházásban részt venni kívánó vállalkozások számára.

Mindehhez a BMVK Rendezvény Centrum infrastruktúrája biztosítja a színvonalas környezetet. Az egyedi bemutatkozást is igénylő partnereknek idén is lesz lehetőségük installáció igénylésére (egyedi pavilon), melyben önállóan megjelenve be tudják mutatni vállalkozásukat, szolgáltatásaikat.

A 2019. 05. 03-i rendezvényre regisztrálni az alábbi oldalon lehet: http://vallalkozoknapja.bmvk.hu/regisztracio

Jelentkezési határidő: 2019. április 30. 16 óra.

Akikkel találkozhat: Süli János Miniszter, Miniszterelnökség, Kovács Pál Államtitkár, Miniszterelnökség, Dr. Mikulás Brigitta, Főosztályvezető, Miniszterelnökség, Dr. Miseta Attila Rektor, PTE, Jenei Zoltán Kancellár, PTE, Balázs Ákos Elnök, NYITOK program, Dr. Síkfői Tamás Elnök, PBKIK, Dr. Ascsillán Endre Alelnök, General Electric, Pohl Ákos nukleáris szakmérnök, CEOS Kft., Galovics Gábor ügyvezető igazgató, OTP Bank Nyrt., Moderátor: Dr. Szécsi Gábor dékán, PTE KPVK.