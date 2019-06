Őrzik a hagyományokat

Szelíd domboldalak ölelésében bújik meg Ófalu. A település utcáin sétálók közös élménye a természet karnyújtásnyi közelsége, hiszen bármely égtáj felé fordulva hízelkedő domboldalak ölelését érzi az ott lakó.

A község története régre nyúlik vissza, az első írásos emlékek az 1400-as évekből származnak. A török hódoltság alatt a falu elnéptelenedett, majd 1740 után népesítették be újra. A lakosság legfőképp német ajkú volt, az 1910-es népszámlálás szerint a nyolcszáz lakosból 747 volt német.

A német nemzetiségi hagyományoknak, a kétnyelvűségnek még most is nagy jelentősége van Ófalun, a lakosság fontosnak tartja ezek ápolását. A településen működik egy német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, nemrégiben pedig egy mini bölcsődét is létesített az önkormányzat önerőből, mert nagy igény mutatkozott rá. A bölcsőde azóta is telt házzal működik, az óvodába pedig nemcsak az ófalusi gyermekek járnak, hanem Hidasról és Óbányáról is érkeznek oda.

A településen minden megtalálható, ami szükséges ahhoz, hogy az ember komfortosan érezze magát. Rendszeresen jár az orvos, és a falunak saját konyhája is van, ahol az óvodába járó gyermekeknek és az időseknek főznek a maguk termesztett zöldségből. A településen falusi turizmussal is foglalkoznak, az étkezést ott is a konyháról oldják meg. Ófaluban különösen tiszta a levegő, amit egyszer már be is vizsgáltattak, a lakók biztonságérzete is jó, hiszen bűnözés sincs. A falu szerencsés helyzetben van, hiszen nagyjából félúton helyezkedik el Pécs és Szekszárd között, de Pécsvárad és Bonyhád is tizenöt kilométerre van, ahol találnak munkahelyet a lakók, miközben tudják, hogy a gyermekeket beadhatják a bölcsődébe vagy az óvodába. A község a faipari munkáról is híres, sokáig egy gyár működött itt, ahol használt fából készítettek bútorokat. A gyékénnyel fonott székek az ország minden részén megtalálhatók, hiszen kényelmesek, esztétikusak és tartósak is. A jellegzetes bútordarabokból a Német Nemzetiségi Tájházban állandó kiállítás is nyílt.

Időkapszulát helyeznek el a jubileumon

Ófalu és németországi testvérvárosa, Nieder-Liebersbach idén ünnepli kapcsolatuk fennállásának harmincadik évfordulóját, amely úgy kezdődött, hogy egy baráti társaság látogatott a mecseki faluba, és ekkor jöttek rá, hogy egy nyelvjárást beszélnek. Mivel a város messze van, a találkozások nem gyakoriak, de korábban már ültettek közösen egy barátságfát, most pedig egy időkapszula elhelyezésére készülnek. A rendezvényen részt vesznek a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulással közös testvértelepülésük, Unterschleißheim képviselői is. Az időkapszulába a gyermekrajzok mellett jelenléti ív is kerül, valamint egy helyi kislány versei. Az elhelyezett tárgyakkal a jövőbe vetett hitüket fejezik ki.

