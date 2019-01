Összehozzák a munkavállalókat és a munkáltatót az állásbörzén

Február 16-án rendezik meg Szentlőrinc Város Önkormányzat és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által közösen szervezett szentlőrinci állásbörzét a városi sportcsarnokban délelőtt 9 és 12 óra között.

A program az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú, „HUMÁNREAKTOR” Szellemi erőforrás-fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban című pályázat keretein belül valósul meg.

Céljuk, hogy lehetőséget biztosítsanak minden dolgozni akaró embernek, aki Baranya megye nyugati részén, illetve Pécsett szeretne elhelyezkedni, legyen szó pályakezdőről, munkanélküliről vagy akár olyanról, aki kényszerűségből dolgozik lakóhelyétől távol.

Továbbá sok szeretettel várják a pályaválasztás előtt álló diákokat, a segédmunkásokat és a jól képzett szakembereket is egyaránt. Az esemény keretein belül megismerkedhetnek a kitelepült cégekkel, illetve pályaorientációs tanácsadáson is részt vehetnek (önéletrajz-, motivációslevél-írás stb.).

A város vezetői azt vallják: fiatalok nélkül nincs jövője egy településnek sem. Így az elmúlt években fokozottan törekedtek arra, hogy a városukban élő emberek úgy érezzék, jó Szentlőrincinek lenni.

– Minden generációnak más problémája van, és nem is mindig egyszerű az egymás mellett élés. Február 1-től indul a városunkban élő középiskolás fiatalok támogatása, akik havi 9600 forintra pályázhattak és pályázhatnak még február 15-ig. Ezzel az összeggel tudjuk támogatni 10 hónapon keresztül azokat a tanulókat, akik vállalják, hogy aktívan részt vesznek a városunk életében, és saját vagy más generációknak teszik jobbá a mindennapjait. – kaptunk tájékoztatást Koltai Péter polgármestertől.

Nem feledkeztek meg a fiatal felnőttekről sem. A 18–33 év közötti korosztálynak is kínál lehetőséget a város vezetése. Szintén pályázati forrásból finanszírozott projektből 2018-ban megalakult a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely, akik jelenleg 30 fővel működnek, de a tagok létszámában továbbra is jelentős növekedésre számítanak.

Ebből a pályázatból jelenleg hét helyi fiatalnak biztosít a város ösztönző támogatást, mely idén januárban húsz-huszonöt főre fog emelkedni. Az elmúlt évek nagy sikerű rendezvényeit idén is folytatni fogják, ahol minden korosztály találhat magának hasznos időtöltést. A jó közérzet egyik alapja azonban egy biztos munkahely ezért is szerveznek állásbörzét február 16-án.

Kiállítás nyílt

Szatmári Ágnes amatőr festő első, önálló kiállítása nyílt meg január 11-én a Szentlőrinci Művelődési Központban. A helyi hölgy története jó példa lehet a fiataloknak, hogy merjék vállalni önmagukat, higgyenek abban, hogy bennük is ott rejtőzik a lehetőség.

Életében több változás is bekövetkezett. Majd rövidesen rádöbbent, hogy tulajdonképpen festeni szeretne, de érezte, hogy ehhez tanulnia kell. Egyre többen biztatták, hogy folytassa, mert szépek a képei. Ma már olyan értékeket is észrevesz, amik mellett nemrég még ő is elment. Figyeli a természetet, a fákat, virágokat, felhőket és nem utolsó sorban az embereket is.

Tájképek, csendéletek, portrék, sőt még akt is szerepel a kiállítási anyagában. Szatmári Ágnes tárlatát február végéig tekinthetik meg az érdeklődők a Művelődési Központban.