Óvoda építésére készül a pécsudvardi önkormányzat

Pécsudvard igazi otthont nyújtó, gondozott, biztonságos település, helyben elérhető szolgáltatásokkal.

A község akár a kormány családtámogatási programjának mintatelepülése is lehetne, hiszen az elmúlt években nagyon sok gyermekes család választotta otthonául Pécsudvardot. Zsdrál Artúr független polgármester ugyanakkor még emlékszik a kétezres évek elejére is, amikor a lakosságszámhoz képest itt volt a legmagasabb az idős lakosok aránya. Mára ez megfordult, sok gyermekkel büszkélkedhet Pécsudvard: 160 nappali tagozatos iskoláskorú, és 40 óvodás és bölcsődés korú kisgyermek lakik a faluban. Ez – mint ahogy a községvezető fogalmaz – reménykeltő a további fejlesztéseket illetően.

Pécsudvardot nem véletlenül választják a családok otthonuknak. A falut szinte pontosan kettészeli a Pécs–Villány vasútvonal, ezáltal a megyeszékhelyre akár 10 perc alatt el lehet jutni vonattal, illetve a buszos közlekedés is jónak mondható. További fontos szempont a letelepedni kívánó családoknak, hogy a faluban helyben szinte minden szolgáltatás elérhető. A községben működik a hat település ügyeit intéző közös önkormányzati hivatal, illetve a legtöbb környező faluval ellentétben itt még helyben működik a posta, ezen kívül van számos vállalkozó, és jól működő vegyesbolt és presszó is.

A falu intézményi rendszerét hamarosan bővíteni kívánják, egy óvoda megépítésével. A polgármester elmondta, a játszótér mellett vásárolt meg egy olyan ingatlant az önkormányzat, amelynek adottságai kiválóan alkalmasak egy óvoda építésére. E tervükhöz pályázati forrás szükséges, a községvezetők azon dolgoznak, hogy elnyerjék a támogatást a beruházásra. A falu egyébként bővelkedik szakképzett munkaerőben is, több pedagógus, és pályakezdő óvónő is lakik Pécsudvardon.

Amikor az elmúlt évek eredményeit számba vesszük, akkor jól látszik, hogy tevékeny munka folyik a településen. Közparkot alakítottak ki, új játszótér épült, 4 és fél kilométer hosszan újult meg járda, 4 kilométeren pedig belterületi útszakaszok. Műfüves focipályát és kondiparkot alakítottak ki, a lakosság biztonságáért polgárőrség alakult és térfigyelő kamerarendszert is telepítettek. Az önkormányzat és a MÁV közös pályázatának köszönhetően félsorompót állítottak fel, korszerűsítették a település közvilágítási rendszerét, és olyan látványos beruházások is megvalósultak, mint helyi lakóépületek külső tatarozása, a vasúti megálló újjáépítése, a temető rendbetétele, földesút kövezése, illetve a művelődési ház energetikai korszerűsítése napelemek felszerelésével.

– Ha ma visszanézek az elmúlt 12 évre, azt mondhatom, hogy ez egy jó történet, jó emberekkel – mondta Zsdrál Artúr, aki a negyedik ciklusát tölti polgármesterként. Mint mondta, már az első megválasztásakor leszögezte az itt élőknek, hogy azt nem ígérheti meg, hogy minden álmot és a lakosság által kitűzött célt valóra vált, de azt igen, hogy minden erejével azon dolgozik majd, hogy a körülményekhez képest a legtöbbet elérje az önkormányzat. Számos fejlesztés történt, és elmondható az is, hogy az elmúlt években az önkormányzat – feladatai ellátását, a helyi szolgáltatások biztosítását – hitelfelvétel nélkül, felelős gazdálkodással valósította meg.

– Polgármesterként kiemelt feladatomnak tekintettem, hogy a helyi fiatalokat helyben tartsam, illetve az elköltözőket visszacsábítsam a faluba. Úgy gondolom, hogy ez nagyrészt sikerült, hiszen Pécsudvard elmúlt 12 éve sikertörténet a lélekszám és más mutató emelkedését illetően – fogalmazott. Ezt erősítik meg a fent említett számok is.

A fejlesztési tervekről a községvezető elmondta, az óvoda megépítésén kívül a közös hivatal épületének külső-belső felújítására fognak pályázni. A hivatalra ráfér a korszerűsítés, az épület ugyanis közel 65 éve épült.

Az önkormányzat többféleképpen támogatja a lakosságot Az önkormányzat nem csak az infrastrukturális fejlesztéseivel igyekezett az itt élők számára élhető környezetet és otthont biztosítani, hanem rendszeres támogatásokkal is segítik a helyi családokat. A gyermekek és a nyugdíjasok számára évente szervez kirándulásokat az önkormányzat, az iskolások és a nyugdíjasok alkalmanként anyagi támogatásban is részesülnek, illetve karácsony előtt csomagot kapnak a háztartások. Mindezeken kívül a szociális tűzifa programban is pályázik az önkormányzat, amelynek köszönhetően a téli hónapokban tüzelővel tudják támogatni az itt élőket.

Gondot okozhatnak a közterületen parkoló autók

Az önkormányzat fontosnak tartja a település gondozottságát, amely egyértelműen látszik is a faluképen. Az utak és a járdák folyamatosan újulnak meg, és a zöldterületek karbantartására is kiemelt figyelmet fordítanak a közmunkások.

Az utóbbi időszakban többször előkerült a közterületen történő parkolás kérdése. Gondot okoz, hogy a Széchenyi utcában sokan a tábla tiltása ellenére az úttest szélén parkolnak, azonban az utca szélessége nem alkalmas erre, akadályozza a közlekedést az érintett területen. Az utcán történő parkolást a rendőrség ellenőrzi, az ő hatáskörébe tartozik a bírság kiszabása is, a zöldterületeken történő parkolást pedig az önkormányzat ellenőrzi. Ezzel kapcsolatban a lakosságot is tájékoztatták arról, hogy aki közterületnek minősülő zöldfelületre hajt, parkol, vagy lerakóként használ, azt a szabályszegést nem szabálysértési, hanem közigazgatási eljárásban vizsgálja az önkormányzat. Mindenkinek érdeke, hogy a falu belterületén ne akadályozzák a parkoló autók a közlekedést, ezért kérik a lakosságot a szabálykövető magatartásra.