Pécsett a Kodály Aperitif keretében zajlanak az augusztus 20-ai programok

Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén, korlátozások nélkül látogatható Pécs legújabb rendezvénye, a Kodály Aperitif! A hazai és nemzetközi színpadok legelismertebb művészei nyújtanak kóstolót a klasszikus zene, az irodalom, vagy akár a jazz világából. A gasztronómia szerelmesei többek között megkóstolhatják Szabi, a pék pizzáját, de a gyerekek sem fognak unatkozni! A Kodály Aperitif augusztus 18–22. között áthelyezi a város fő terét a Kodály Központot övező szabadtérre, hogy együtt ünnepeljük meg az államalapítás ünnepét és a Kodály Központ 10 éves évfordulóját.

A Pannon Filharmonikusok és a Zsolnay Örökségkezelő NKft. a hivatalos zenei évad előtt egy-egy kultúr-aperitiffel várja az érdeklődőket zenei-, irodalmi- és gasztronómiai finomságokra. Az augusztus 20-a köré szervezett rendezvényt a Magyar Kormány hatályos rendelete értelmében korlátozás nélkül látogathatják a vendégek.

Különleges hangulatba merülhetünk Rossini – a nagyszerű zeneszerző és közismert gourmand – életvidám és gazdag muzsikájával. A Pannon Filharmonikusok szenvedélyes vezető karmestere, Bogányi Tibor személye is garantálja, hogy a Rossini Gála igazán emlékezetes élményt nyújtson. Ebben nagyszerű segítői az énekművészet elismert képviselői, Láng Dorottya mezzoszoprán és Kálmán Péter basszbariton énekesek. Rossini zenéje csupa napsütés, érzelem, gazdag életműve az olasz vidámság szimbólumává is vált. A közönséget igazi dolce vita hangulat várja, olyan népszerű dallamokkal, mint Az Olasz nő Algírban, a Sevillai borbély, a Tell Vilmos, a Tankréd és a Hamupipőke.

Másféle különleges „ízvilágot” képvisel a Modern Art Orchestra és vendégei, Harcsa Veronika, Szakcsi Lakatos Béla, Dresh Mihály, Gőz László, Szirtes Edina Mókus és Fekete Kovács Kornél. A nemzetközileg is elismert nagyzenekar otthonosan mozog a jazz, pop, klasszikus és kortárs zenében is, az elmúlt években pedig rengeteg díjjal, elismeréssel gazdagodott, játszottak többek között Ennio Morricone-val is! Az este elhangzó Tizenöt magyar parasztdal Bartók Béla műve. A folkmelódiák között a MAO kiváló zenészeinek vezetett improvizációja épít hidat.

Pécsett a Kodály Aperitif keretében zajlanak az augusztus 20-ai ünnepi programok. Elsőként a Kodály-díjas Fonó Zenekar koncertje hallható a Kodály Központ előtt. A Fonó Zenekar a magyar „táncházas” népzenei új hullám második generációját képviseli, koncertjeiken, lemezeiken a magyarok és a szomszédnépek népzenéjével találkozhatunk, magas színvonalú, hagyományhű tolmácsolásban. Előadásukat követően Dr. Kvanduk Frigyes, a Pécsi Egyházmegye általános helynöke elmondja gondolatait és megáldja az új kenyeret. A szünet után ünnepi köszöntőt mond Péterffy Attila, Pécs M. J. V. polgármestere, végül a Pannon Filharmonikusok ünnepi hangversenye hallható, Bogányi Tibor vezényletével. A műsorban két igazi sláger és egy különlegesség kapott helyet, Liszt Ferenc Magyar történelmi arcképek és Les Préludes című művei, valamint Kodály Zoltán Háry János szvitje csendül fel. A részvétel az ünnepi programokon ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Hogyan szól a Forrest Gump, a Jurassic Park vagy a Star Wars filmek zenéje szimfonikus zenekar előadásában? Milyen zenét komponál az régi pécsi srác, aki ma már világhírű zeneszerző? A Pannon Filharmonikusok Filmzenei csemegék című koncertjén egyrészt kedvenc sorozataink zenéit „kóstolhatjuk” meg más tálalásban, másrészt jól ismert filmzenéket hallhatunk. A pécsi születésű, ma már világszerte nagy sikereket elért zeneszerző, hangmérnök, producer, Keresztes Zoltán sorozatok főcímzenéiből írt különleges, önálló darabot. Keresztes abban a kínai városban, Vuhanban él, amelyet a vírushelyzet kapcsán a híradásokból ismerhettünk meg, és a világ egyik legnagyobb színházi showjában dolgozik. Felcsendülnek töbek között a Ciao Bella, a Star Wars, a Gladiátor, a Karib-tenger kalózai, a Forrest Gump, a Schindler listája vagy az E.T. dallamai.

Milyen egy „irodalmi ketrecharc”, ahol a legnépszerűbb színészek és zenészek csapnak össze? Kiderül az Az vagy nekem című zenés irodalmi programon! A magyar költészet gyönyörű tájain kalandozhatunk Hámori Gabival, Tompos Kátyával, és többek között A mi kis falunkból is ismert Debreczeny Csabával. A zenei illúziókat a Belmondo frontembere, Czutor Zoltán álmodja hozzá.

A Pécs Hangjai című tematikus zenei témasétány útvonalán a belvárosból, a Bazilikából egy közel kétórás, interaktív, humorral teli séta keretében Bartáné Szilágyi Zsuzsanna és Kövér András szakértő idegenvezetők kalauzolnak el bennünket a Kodály Központig, érintve Pécs ikonikus zenéhez kapcsolódó helyszíneit. A Kodály Központban pedig izgalmas házbejárásban lehet részünk Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója értő kalauzolásában.

Augusztus 21-én ingyenes koncertet ad a mindig vidám hangulatú Vivat Bacchus. A „Pro Vino Hungarico”-díjas énekegyüttes elsősorban kortárs pop- és modern zenei köntösbe bújtatott „bordalokkal” áll a nagyközönség elé, reflektálva a késő nyári éjszakák hangulatára.

Találkozhatunk a pécsi Band of StreetS csapatával, akik utcazenét játszanak New Orleans-i alapokon fúvós- és ütőhangszerekre, valamint megafonra újragondolva.

Nem maradhat el a fényfestés sem: augusztus 21-én pompás fényköntöst kap a Kodály Központ épülete. Az látványos, álló- és mozgóképes fényfestés Varga Vince Kamera Hungaria-díjas tervezőgrafikus és a Night Projection összefogásával valósul meg.

A szomszédos Balokány Ligetben ingyenes gyermekprogramok várják a legkisebbeket. A MárkusZínház Ludibundus játszótér és az Égig érő fa műsora, Az időmanó kalandjai címmel Bíró Eszter interaktív családi koncertje, a Tandem Színház A leprikónok átka című előadása tekinthető meg. A Pannon Filharmonikusok Babzsák – egy zsák komolyzene a legkisebbeknek elnevezésű foglalkozása a pocaklakókat és totyogókat, tipegőket várja sok zenével, a Csigaház pedig az örökmozgó ovisokat.

A Kodály Aperitif gasztronómiai kínálatának arca Szabadfi Szabolcs, vagy, ahogy sokan ismerik, Szabi, a Pék a nápolyi pizza sütésének egyik legnagyobb ismerője és gyakorlója hazánkban, hiszen számtalan világversenyen fordult meg, Londontól, Las Vegason át, egészen Nápolyig, időről időre bezsebelve az előkelő helyezéseket. Az ő olasz pizzája mellett a Zsolnay Étterem finomágait is megkóstolhatjuk, akik a tradicionális és a modern ízvilágot ötvözik. Partisan cafe & bar a művészetet képviseli italban, ételben – fröccsteraszukon belekortyolhatunk a környék borászainak remekeibe és koktélpultunknál minden este a zenéhez készülő italokkal lepik meg a közönséget.

A Pécsi Kosár Közösség termelői és kézműves piaca közel 30 termelővel a helyi értékek kavalkádját kínálja a közönségnek. Többek között lesz tésztagyúrás és kemencés sütés, zöldségturmix készítés, gyógynövényfelismerő és házipatika, nyers vegán sütik, varroda zöldségkóstoló, illóolajkészítés.

Az esti programokra napijegy, vagy ötnapos bérlet váltható. Eső esetén a programokat a Kodály Központban tartják meg. A kedvezményekről és a részletes programról a www.kodalyaperitif.hu oldalon tájékozódhatnak.

