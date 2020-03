Pécsi Sörfőzde: friss tavaszi märzen és egyszerre három biosör-különlegesség

Hagyományos és régóta kedvelt sörei mellett időről időre finom újdonságokkal is előrukkol a Pécsi Sörfőzde.

Friss szezonális különlegességük a tavaly fejlesztett Pécsi Tavaszi Sör, míg biosörből egyszerre hárommal (Pécsi Pale Ale, Pécsi Prémium Búza, Pécsi Prémium Lager) is hódítanak a hazai és külhoni piacokon egyaránt.

Táplálékaink, italaink előállítása kapcsán a modern technológia mellett egyre fontosabb szerepet tulajdonítunk a tradíciók erejének is. Talán még a pécsiek is kevesen tudják, hogy egyik legkedveltebb italunk, a sör esetében még a méltán büszkén emlegetett egyetem alapításánál is korábbra pillanthatunk vissza, hiszen az itt megtelepült bencés szerzetesek által főzött nemes nedűről már 1301-ből találunk feljegyzéseket. Igaz, folyamatosan, megszakítás nélkül „csak” 1848, a legendás Hirschfeld Lipót gyáralapítása óta működik a városban sörfőzde.

A 2017-től immár magyar magántulajdonban álló Pécsi Sörfőzde a nagy alapító nyomdokain 170 esztendeje igyekszik folyamatosan megújulni: a legutóbbi idők szenzációi, a Pécsi Prémium Búza, a Pécsi Craft APA, a gluténmentes Pécsi Prémium Lager és a szezonális Pécsi Tavaszi Sör mellett már a bio-tanúsítású alapanyagokból készült különleges söröket és gyümölcsös italokat fejlesztve szeretne a világpiacon is pozíciót szerezni.

A Pécsi Tavaszi Sör – téli „testvéréhez” a Három királyokhoz hasonlóan – szezonális sörkülönlegesség, amelynek gyors sikere egyértelműen igazolja, hogy Magyarországon is reneszánszukat élik a tradicionális receptúra alapján készített, egyedi, házias ízvilágú sörök. A Pécsi Tavaszi Sör az olykor csípős tavaszi időszak beköszöntével kellemesen malátás, gazdag kortyérzetet ad. Märzen típusú termék (e Münchenből származó sörfajta a nevét természetesen szép tavaszi hónapunkról, a márciusról kapta, amikor eleink a tél végén még utoljára tudtak sört főzni), elegáns malátásságán túl kiegyensúlyozott komlósságával garantálja a tavaszi feltöltődést.

Ügyesen egyensúlyoz az erősség és az ihatóság között, olyan ízérzettel és lezárással, amely itatja magát. Ragyogó tisztaságú, arany színű, hófehér habkoronájú ital. Erjesztése négy hetet vesz igénybe. Alkoholtartalma: 5,5% és 0,33-as valamint 0,5 literes üvegben palackozzák. Bár régiónkban is egyre több üzlet polcain rábukkanhatunk, ha gyorsan és biztosra akarunk menni, a legjobb, ha a Sörfőzde pécsi, Tavasz utcai (hmmm, hol máshol?) kisboltjában keressük.

Az innovatív, előretekintő szemlélet ennél persze tágabb fejlesztést jelent: a pécsiek kilenc évtizedes nagy kedvence, az immár a német tisztasági törvények alapján frissített és újra tündöklő Szalon Sör mellett a közelmúlt újdonságai a már sokak által megismert tradicionális bajor Hefe Weizen búzasör, a komlóban gazdag, aromás American Pale Ale finoman gyöngyöző, karakteres pécsi változata, a Pécsi APA, illetve a hazai piacon még inkább ritkaságnak számító gluténmentes Pécsi Prémium Lager.

Utóbbi már azon friss biosörcsalád egyik oszlopos tagjaként, amely a Pécsi Bio Pale Ale és a Pécsi Prémium Búza társaságában, félliteres dobozos kiszerelésben indult a közelmúltban nemcsak pécsi, de nemzetközi hódító útjára is.

A már Európa-szerte kuriózumnak számító nyílt kádas erjesztési eljárás, illetve a termelés kisüzemi jellege (a maga évi százezer hektós nagyságrendjével) eleve meghatározzák a Pécsi Sörfőzde útját: a multikkal nem a mennyiség, hanem a kiemelkedő minőség és a vásárlói igényekhez gyorsan és rugalmasan igazodó fejlesztésekkel tud versenyre kelni.

Céljuk, hogy a sör mellett akár egyéb, gyümölcsös alapanyagú új italok kifejlesztésével karöltve mind közelebb kerüljenek az egyik kiváló trappista sörmanufaktúra program szlogenjéhez, amely szerint „folyadék az üzemből csak egy formában kerülhet ki, és az a sör…”