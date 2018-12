Pécsi Sörfőzde Rt.: forradalmi különlegességeit 170 éve szeretjük

Ha csak annyi lenne az erénye, hogy az ország legrégebben működő sörgyáraként 1848 óta folyamatosan termeli a pécsiek kedvenc söreit, már megérdemelné a süvegemelést. A Pécsi Sörfőzde azonban a nagy alapító, Hirschfeld Lipót nyomdokain 170 esztendeje igyekszik megújulni: idei szenzációi, a Pécsi Prémium Búza, a Pécsi Craft APA és a gluténmentes Pécsi Prémium Lager után már a bio tanúsítású alapanyagokból készült különleges söröket és gyümölcsös italokat fejlesztve szeretne a világpiacon is pozíciót szerezni.

A tradíciók erejét senkinek sem kell bizonygatni; a nemhogy százados, de 170 éves tapasztalat pedig, főként, ha azt a mai tulajdonosok innovatív, előretekintő szemlélete formálja, csodákra lehet képes. Ahogy a kilenc évtizede hódító, már többször frissült Szalon Sör mellett nevezhetjük is kisebb csodaszámba menőnek három idei újdonságukat: a tradicionális bajor Hefe Weizen mércéje szerint is kitűnő búzasört, a komlóban gazdag, aromás American Pale Ale finoman gyöngyöző, karakteres pécsi változatát, a Pécsi APA-t; illetve a hazai piacon még inkább ritkaságnak számító gluténmentes Pécsi Prémium Lagert.

Ahogy az egyik tulajdonostárs, Szemerey Zoltán fogalmaz, természetesen náluk is fontos a jövedelmezőség, átszervezéseik a ráfordításokkal együtt is gyorsan hatottak, így a gyár tavaly óta már nyereséges. Ez is bizonyítja, hogy a minőségi fordulatra immár a hazai piacon is lehet kifizetődő stratégiát alapozni. A már említett Pécsi APA pedig olyannyira elnyerte a sörbarátok tetszését, hogy a cégvezető „panasza” szerint az egyetlen baj vele, hogy kétszer annyi fogy belőle, mint amennyit a bevezetési időszakra terveztek. Ez pedig, épp az advent népszerű ünnepi különlegességével, a Három Királyokkal is alátámasztottan egyértelműen igazolja, hogy Magyarországon is reneszánszukat élik a tradicionális receptúra alapján készített, egyedi, házias ízvilágú sörök.

A már Európa-szerte kuriózumnak számító nyílt kádas erjesztési eljárás, illetve a termelés kisüzemi jellege (a maga évi százezer hektós nagyságrendjével) eleve meghatározzák a Pécsi Sörfőzde útját: a multikkal nem a mennyiség, hanem a kiemelkedő minőség és a vásárlói igényekhez gyorsan és rugalmasan igazodó fejlesztésekkel tud versenyre kelni. Mi több, ezek elébe is igyekszik menni: a hagyományosan felhasznált, még ma is kristálytiszta mecseki karsztvizek kitűnő alapot adnak a társaság kiemelkedően környezettudatos gondolkodásához. Értve ezalatt a hazai magas minőségű, lehetőleg biotermelésből származó alapanyagok felhasználásától kezdve a teljes termelési folyamat öko-lábnyomának minimalizálását.

Céljuk, hogy a sör mellett akár egyéb, gyümölcsös alapanyagú új italok kifejlesztésével karöltve mind közelebb kerüljenek az egyik kiváló trappista sörmanufaktúra program szlogenjéhez, amely szerint „folyadék az üzemből csak egy formában kerülhet ki, és az a sör”…