Programdús, mozgalmas volt a május Szentlőrincen

Nem telt eseménytelenül a május a szentlőrinciek számára, jó néhány rendezvényt tartottak a városban a lakosság nagy örömére.

Elsején a Hagyományos Szentlőrinci Majális keretében a város önkormányzata a felnőttek számára főzési lehetőséggel, a gyermekek részére pedig kreatív foglalkozással készült. Délelőtt az Arabeszk Tánccsoport, Figura Ede gyermekműsora és a Szuszi AP Team bemutatója, délután Vastag Tamás, a Timeless Line­dance country táncbemutatója és a Tesók szórakoztatták a nagyérdeműt.

A hagyományos Kisdiák Fesztivált immár 25. alkalommal rendezték meg május 11-én a Szentlőrinci sportcsarnokban, ahol a versenyzők vers- és prózamondás, hangszeres zene, csoportos és szólóének, színdarab kategóriákban mutathatták meg tudásukat.

Szépség-, Egészség-, Sport- és Gyermeknapot tartottak május 18-án az Urbach téren. Az érdeklődők egészségügyi szűréseken vehettek részt az Eszterházy Egészségügyi Központban. Ezzel párhuzamosan jóga, gerinctorna, babatorna és masszás is várta az odalátogatókat, akik a drogprevencióról is tájékozódhattak. A gyermekek részére egész nap rendelkezésre állt légvár, trambulin, arcfestés, csillámtetoválás, íjászat, kötélpálya stb. A felnőtteket is színes program várta, az egészséges táplálkozással kapcsolatos előadást az erősemberek bemutatója követte, amit extrém motoros produkció kísért. A programsort Bruti stand up műsora zárta. A rendezvény ideje alatt a Vöröskereszt, a polgárőrség, a rendőrség, a tűzoltóság és a mentők is készségesen álltak az érdeklődők rendelkezésére.

A sok színvonalas rendezvény mellett szomorú esemény is történt májusban. A szentlőrinci temetőben vettek végső búcsút május 23-án a 93 éves Dezse Bélánétól, település nagy tiszteletnek örvendő polgárától. Magdus néni pár éve még a nyugdíjas klub aktív tagja volt, a településnek jelentős közéleti tevékenységével szerzett hírnevet. A hölgy 1963-67 között a Szövetkezetek Országos Tanácsában, 1963-67-ig a térség országgyűlési képviselőjeként, majd 1971-82 között az Országos Nőbizottság tagjaként is eredményesen tevékenykedett.

Vadásznapra, futóversenyre hívták a helyieket hétvégén

Az elmúlt hétvégén két népszerű rendezvényt is tartottak a városban. Szombaton az Országos Magyar Vadászkamara Baranya Megyei Területi Szervezete Vadásznapot rendezett a szentlőrinci művelődési központi szabadtéri színpadán.

A találkozó a hagyományos Hubertus misével és az ünnepélyes megnyitóval indult, amit a kitüntetések átadása követett, délután pedig a megmérettetések kiértékelése zajlott.

Szintén szombaton, délelőtt kilenc órai kezdettel rendezték meg a II. Decathlon-Szentlőrinc futóversenyt. A verseny során a város utcáin 1,8 kilométeres távot teljesítettek a résztvevők.

Tizennégy év alatti kategóriában a lányok között Gyöngyös Ivett, a fiúk között pedig Jung Máté volt a leggyorsabb. A futás után egész napos sportprogramok várták a lelkes résztvevőket. Többek között tollaslabda, kosárlabda, foci, sorversenyek, röplabda, kapura rúgó verseny, ping-pong és roller.

Kitáncolják a téren lévő közösségi májusfát

A hónap elején az Eszterházy Egészségközpont melletti téren a Szentlőrinc-Urbach Testvérvárosi Partnercsoport és a Szentlőrinci Férfi Klub tagjai egy hatalmas, szépen feldíszített májusfát helyeztek el. A város lakói egész hónapban gyönyörködhettek a szépen díszített fában, azonban május 30-án, este hat órai kezdettel sor kerül az ünnepélyes kitáncolásra.

Az Egészségközpont melletti téren tartandó eseményen közreműködik a Szentlőrinci Nyugdíjas Klub Tánc- és Dalköre is. Mindenkit szeretettel várnak az eseményre a szervezők: Szentlőrinc Város Önkormányzata, a Szentlőrinc-Urbach Testvérvárosi Partnercsoport, a Szentlőrinci Férfi Klub, a Szentlőrinci Mozgáskorlátozottak Klubja, a Szentlőrinci Nyugdíjas Klub és a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület.