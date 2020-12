Rendkívüli helytállásról tettek tanúságot a rendkívüli évben Pécsváradon

A 2020-as esztendőt, az önkormányzat döntéseit, a városi eseményeket döntően meghatározta a pandémia. Nagy tervekkel indultak, számos új beruházásra, pályázatra, valamit közösségi eseményekre, rendezvényekre készültek – amelyeket részben meghiúsított, részben átalakított a járvány. Ugyanakkor éppen a járvány az, ami bizonyította, hogy valódi közösség lakja Pécsváradot: a bajban összefognak, segítik egymást.

A tavaszi korlátozások idején önkéntes szolgálat szerveződött az önkormányzat és PÖP (Pécsváradi Önkéntes Pont) koordinálásával a karanténba került vagy óvatosságból bezárkózó pécsváradiak támogatására: napi meleg ebédet szállítottak, és elintézték a bevásárlásokat. De rendeztek például udvari koncertet a Gondozási Központ lakóinak, és megszervezték a könyvtári könyvek cseréjét. Az önkormányzat ózongenerátorokkal biztosítja intézményei és az általános iskola levegőjének tisztítását. Az online oktatáshoz a rászorulóknak a számítógépeket és tableteket, szükség esetén az internet-­előfizetést is megoldotta.

Biztonságban zajlottak a rendezvények

Sajnos a nagyrendezvények elmaradtak, de kisebb alkalmak azért adódtak a felhőtlen együttlétre. A várban a Vár Napja és a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Spätschoppen Német Nemzetiségi Mulatság várta a látogatókat, továbbá két új időszaki kiállítás is megnyílhatott, míg Ilijin Petár ácsmester kiállítása végleges helyre költözött. Októberben az Emlékházban új kiállítás és közösségi tér nyílt, teljessé téve a funkciókat és méltón emlékezve a leányvásárra. A Pécsváradi Leányvásárt ugyanis a rendelkezések betartása mellett, rendkívüli formában megtartották – és betölthette azt a szerepét, amit 300 esztendeje mindig: a találkozások helyszíne lehetett. A Pécsváradi Advent is rendkívüli módon zajlik: a feldíszített téren üzenőfal pótolja a személyes beszélgetéseket. Idén a Mikulás is felkerekedett, és maga kereste fel a jó gyermekeket. Az adventi koszorú gyertyáit vasárnaponként meggyújtják, melyet este a Városi Televízióban követhetnek a nézők. Lakossági kezdeményezésként adventi ablakok nyílnak minden nap, sétára buzdítva, ünnepre hangolva a pécsváradiakat.

A testvérvárosba látogattak

A környezet szépítése sem maradt el: a ballagó nyolcadikosok az általános iskolás évek emlékére fákat ültettek a Kossuth Lajos utcán, illetve a Spartacus Sportkör labdarúgó-szakosztályának fiatal játékosai megtisztították a Pécsvárad-Erzsébet út környezetét.

Bár a testvérvárosi delegációk lemondták idei látogatásukat, kölcsönösen figyelemmel követik az eseményeket, az egyes intézkedéseket a vírus megakadályozására. A Zengőalja Területfejlesztési Önkormányzati Társulás képviseletében januárban és februárban még sor kerülhetett egy-egy rövid látogatásra Unterschleissheimban; ma már a jövő évi programokon dolgoznak, hiszen 2021 nyarán Nemzetközi Ifjúsági Találkozót szervez a társulás.

Megvalósultak a pályázatok

A nehezített körülmények ellenére több pályázatot sikeresen befejeztek: az Egészségügyi alapellátás fejlesztése a Pécsváradi Járásban c. projektet; orvosi eszközök beszerzését; a Magyar Falu Programban a Kossuth utca járdafelújítását és a Dombay-tó mellett, a Patak utca felújítását, valamint a Zártkerti programban a külterületi út felújítását. Elkészült a Családsegítő Szolgálat műemléki épületének homlokzatfelújítása, és befejezéshez közelít a krízisház építése a Petőfi utcában. Folynak a munkálatok az óvoda udvarán, illetve zajlik a Dombay-tó infrastrukturális, turisztikai fejlesztése. Ez utóbbi projekt keretében a Zengő-kilátó átadása megtörtént, amelyet nagy örömmel vettek birtokba a kirándulók.

Számos egyéb pályázat megvalósítása folyamatban van, így a régóta várt Zöld Város programban a belváros közterületi fejlesztése és szolgáltatóház építése; az általános iskola régi szárnyának energetikai korszerűsítése; sportpark kialakítása a Dombay-tó mellett és a Honvéd utcai bekerített játszótéren; belterületi utak, járdák, hidak felújítása és kerékpárút építése. Pécsvárad minden polgára bízik a sikeres megvalósításban, illetve további projektek lebonyolításában – de legfőképp abban, hogy 2021-ben már nem rendkívüli helyzetben kell helytállnia a város vezetésének és lakosainak.

– Ezúton köszönetet mondok minden kollégámnak, akik segítik a mai napig is a város zavartalan működését és életét. Köszönet az egészségügyi és szociális ágazatban dolgozó szakembereknek, az iskolai, óvodai és bölcsődei pedagógusoknak, technikai személyzetnek. Köszönet minden hivatali és önkormányzati dolgozónak, rendőrnek és polgárőrnek. Nélkülük nem ment volna, és nem menne a mai napon sem. Kérlek benneteket, hogy folytassátok áldozatos és odaadó munkátokat, hiszen rajtatok múlik, mi lesz a vírushelyzet kimenetele és lefutása. Köszönöm emellett minden pécsváradinak a korrekt hozzáállást – fejezte ki gondolatait Zádori János polgármester.

Rekordszámú látogató érkezett nyáron a várba

A pécsváradi vár mint turisztikai szolgáltató nehéz évet tudhat maga mögött. Bár már január 2. hetében lakdalommal ünnepelték az új szezont, a szállót utána lezárták, és valamennyi szobát saját forrásból felújították: új padlóburkolattal, friss festéssel és új bútorzattal. Ahogy a törzsvendégek fogalmaztak: csak a kilátás a régi! Sajnos, a felújítási munkálatok után rövidesen be kellett zárni a vár valamennyi egységét, így a megszépült szobákat is csak május végétől élvezhették a vendégek. Csakúgy, mint a varázslatos várteraszt – míg a múzeum nyitására június közepéig várni kellett, bár a kápolna mint felszentelt templom néhány héttel hamarabb nyitotta meg kapuját.

A vár István Király Étterme új szolgáltatásokat vezetett be, így többek között a kiszállítást is. A legnehezebb időszakban komoly szerepet vállalt a karanténba került vagy egészségük miatt aggódó lakosok ellátásában: az önkéntesponton leadott megrendelések alapján naponta meleg étellel látták el őket. A júniusi szezon­nyitásra benépesült az alsó várudvaron kialakított állatsimogató: nyuszik, kecskék és bárány várta a simogató kezeket. Több program aktív résztvevői voltak az állatkák – még az akol is közös munkával készült.

Egy nagy rendezvény megtartására volt lehetőség az évben: június 27-én ünnepelték a Vár Napját. A színes programban a „De jó újra együtt lenni!” – mottó volt a meghatározó. Az augusztus végére tervezett Határtalan Lakomát az ismét támadó járvány miatt néhány nappal korábban le kellett mondani – bár akkor még bíztak benne, hogy lesz mód és lehetőség a pótlására. Családi ünnepek, gyakran többszöri átszervezés után, de sikerrel zajlottak a vár falai között; néhány osztálykiránduló csapatot is köszönthettek. A nyári hónapok rekordszámú vendéget vonzottak a várba, mind a szálló, mind a múzeum rendkívül látogatott volt.

Az őszi korlátozások kezdetén a Zengő kilátó, valamint a Pécsváradi Várkör és általában a csodálatos Kelet-Mecsek számos látogatót vonzott a térségbe. A várudvart megnyitották a látogatók előtt: szabadon körbesétálhat bárki. A vár valamennyi munkatársa bízik abban, és számos visszajelzés alapján hiszi, hogy vendégeik rendkívüli élményekkel emlékeznek vissza látogatásukra.

2021-es terveiket óvatosan, de megfogalmazták már: most a múzeum kerül fókuszba, ott terveznek több apró újítást, és remélik, hogy mind a tematikus estek-hétvégék, mind a nagyrendezvények zökkenőmentesen és sikeresen lebonyolíthatók lesznek. Úgy tűnik, az ifjú párok is bizakodók, hiszen májustól októberig szinte minden hétvége elkelt.