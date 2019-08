Rengeteg támogatás Drávaszerdahelyen: „Mi megtehetjük, ezért meg is tesszük”

Az önkormányzat számos jelentős támogatást és kedvezményeket ad az itt élőknek, ennek ellenére a következő önkormányzati ciklus egyik legnagyobb feladata az elnéptelenedés megakadályozása lesz.

Felsorolni is hosszú, mennyi támogatásban és kedvezményben részesülnek az életvitelszerűen Drávaszerdahelyen élő lakosok. Az önkormányzat szociális rászorultságtól függetlenül minden gyermek étkeztetését fizeti 14 éves korig, az általános iskolás korú gyerekeknek állja a fakultatív foglalkozások díját. Nyári időszakban a drávaszerdahelyiek ingyen mehetnek a Harkányi Gyógyfürdőbe, a falu konditermét a lakók díjmentesen használhatják, emellett a kutyák oltását és chipeltetését is az önkormányzat fizeti. Sem kommunális adó, sem szemétszállítási díj nem terheli az itt élőket és persze füvet sem kell nyírni a ház előtt, azt is az önkormányzat vállalja át. Ettől az évtől a mozgásukban korlátozott lakók évente egyszeri, 50 ezer forintos támogatást igényelhetnek, melyet otthoni akadálymentesítésre, illetve a mozgást elősegítő elektromos eszköz beszerzésére is költhetnek.

– Magas iparűzési adóval rendelkezünk és ezt a falura, illetve a lakókra költjük. Tudjuk, hogy nem minden kistelepülés van ilyen szerencsés helyzetben, de ha mi megtehetjük, akkor meg is tesszük – fogalmazott Alpár György, Drávaszerdahely polgármestere. A beköltözőknek a házvásárláshoz 100 ezer, az itt élő családoknak a gyermek születésekor szintén 100 ezer forintot adnak. A szociális étkeztetésért az erre jogosultaknak napi 250 forintba kerül csupán a házhoz szállított ebéd. És még mindig nincs vége a sornak, ugyanis ettől az évtől a gyermekek nyaralását is támogatták fejenként 30 ezer forinttal.

– Ehhez csupán annyit kellett tenni, hogy a drávaszerdahelyi Facebook-oldalra egy képet kellett küldeni a nyaralás egy szép pillanatáról – mondta a polgármester. De ha már a gyerekek és a nyár kerül szóba, az iskolakezdés előtt is besegít az önkormányzat: az óvodások után 10, az általános iskolások után 30, a középiskolások után pedig 40 ezer forintot igényelhetnek a szülők a költségeik csökkentésére, természetesen ezt is rászorultsági alaptól függetlenül adja az önkormányzat.

Azt hallják a faluról, hogy itt minden jó A rengeteg támogatás és kedvezmény, illetve a magas összegek hallatán jogos a kérdés, éri-e kritika az önkormányzatot bármi miatt. A polgármester azt tapasztalja, hogy a helyiek többsége bölcsen gondolkodik és nagyon büszke arra, hogy itt él. Mesélik, hogy amikor az ország másik, távoli pontjára utaznak és kiderül, hogy hova valósiak, akkor mindenkitől azt hallják, hogy itt milyen szép és jó minden. – Ugyanakkor van pár ember, akit én úgy hívok: „B-közép”. Nekik, ha a Kalkuttai Teréz anya lenne a polgármester, az sem lenne jó. Mindenben azt keresik, hogy mibe lehet belekötni. Mindezt persze úgy, hogy nem tesznek le semmit az asztalra. Számomra így ez nagyon gyenge kritika – magyarázta Alpár György. Hozzátette, ha ma valaki rákeres Drávaszerdahely községre a világhálón, akkor nem talál egy negatív hírt vagy cikket sem a faluról.

– Ezért pedig nagyon sok önkormányzat fizetne nem kevés pénzt – fogalmazott.

Előbb-utóbb rájönnek, hogy milyen közel van

Az idén sajnos sok halálozás volt a faluban, de egyébként is érezhető, hogy más kistelepülésekhez hasonlóan itt is csökkent a lakosság száma. Drávaszerdahely polgármestere abban bízik, hogy a pécsiek hamarosan felfedezik ezt a környéket, hiszen Kémesig ebben a körzetben 10-12 olyan település található, ami a városok elérhető közelségében fekszik. Drávaszerdahely 29 kilométerre, autóval 20-25 percre van Pécstől. Természetesen az önkormányzat azt sem szeretné, ha az üresen maradt házak állapota romlana.

– Azt gondolom, hogy a pécsiek előbb-utóbb rájönnek majd arra, hogy mennyire közel van Pécs. Emellett itt nincs bűnözés, ugyanis négy éve kamerarendszert telepítettünk. Jelenleg 8, hamarosan pedig 10 kamera figyeli majd a köztereket, de már így sem sok négyzetméter van, amit ne látna valamelyik eszköz éjjel-nappal, a nap 24 órájában. Trafikunk és boltunk is van. Ez utóbbi, úgy vélem, elengedhetetlen ahhoz, hogy a családok látószögébe kerüljön a településünk – fogalmazott a polgármester.

Belülről is megújul a drávaszerdahelyi kultúrház

Az elmúlt években az önkormányzat 30 éves infrastrukturális lemaradást pótolt be. Mára elmondható, hogy az önkormányzat saját tulajdonú bolttal rendelkezik, a kocsma helyén van egy konditerem, illetve egy kultúrház, amely kívülről teljesen felújított állapotú.

– Nemrégiben kaptuk az értesítést, hogy a Magyar Falu Programban (MFP) sikeresen pályáztunk, melynek köszönhetően 17,9 millió forintot fordíthatunk a kultúrház belső felújítására, illetve napelemrendszer kiépítésére – mondta Alpár György. Az önkormányzat az MFP keretében még a templomot megkerülő alsó út felújítására ad be pályázatot.

Ezen kívül hamarosan befejeződik a Nádas-Berek Vendégház felújítása és Integrált Közösségi Szociális Térré alakítása. Erre korábban 31 millió forintot nyert az önkormányzat. Az udvaron játszóteret, belül pedig közösségi teret alakítottak ki, megújultak a vizesblokkok, új bútorokat, számítógépet vásároltak és egy miniirodát is berendeztek itt.

A lakosság számára kiemelten fontos közintézmények és infrastruktúra már készen van a településen, de jelenleg is van beadott pályázata az önkormányzatnak, mégpedig az egyedi szennyvíztisztító rendszer kiépítésére. A polgármester elmondta, meglepően nagy érdeklődés mutatkozott a helyiektől az ennek kapcsán rendezett lakossági fórumon, ami örömteli, hiszen ez az utolsó állomás ahhoz, hogy teljesen összközműves legyen a település. Aki életvitelszerűen itt él, vagy itt van ingatlana, az csatlakozni fog és igényli majd az egyedi szenny­víztisztító berendezést.

Ezzel egyrészt az ingatlanok értéke is emelkedni fog, másrészt így sem a drávaszerdahelyi önkormányzatot, sem az itt élőket nem terheli majd a talajterhelési adó, amelyet a polgármester szerint előbb-utóbb ki fognak róni a kistelepülésekre.

– Ahhoz, hogy a települést infrastrukturális tekintetben teljesen befejezettnek mondhassuk, még a bolt és a kocsma (ami most konditeremként működik) tetőszerkezetének felújítására, a buszöblök felújítására és egy célzott parkrendezésre lenne szükség. Ez utóbbit őszre tervezzük egyébként – mondta Alpár György polgármester.

Szelfipont lett a fából készült ló

Három éve díszíti a falu központját a fából készült ló, amely mára kedvelt fotóhelyszín lett, bár amikor a szobrot Alpár György iderendelte, nagyon megosztotta a lakókat, mára viszont mindenki szívéhez hozzánőtt. A polgármester Tihanyban látott ilyet és felvette a kapcsolatot a készítőjével. Manapság azt látja, sokan lelesték az ötletet, több helyen díszeleg már ilyen szobor.