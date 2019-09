Sok beruházást valósítottak meg

Az önkormányzati választások után teljesen új vezetés elé néz Kökény község, ugyanis a település vezetői közül mindössze egy képviselő jelöltette magát újra. Farkas Róberttel, Kökény 9 éve regnáló polgármesterével az elmúlt éveket tekintettük át.

Az önkormányzati választások után teljesen új vezetés elé néz Kökény község, ugyanis a település vezetői közül mindössze egy képviselő jelöltette magát újra. Farkas Róberttel, Kökény 9 éve regnáló polgármesterével az elmúlt éveket tekintettük át.

– Mennyit változott a település az Ön vezetése alatt?

– Amikor polgármester lettem, az önkormányzatnak mindössze 3, vagy 4 folyamatban lévő ügye volt. Úgy gondolom, hogy most, ha valaki végigmegy a falun, akkor szinte minden méteren látja a különbségeket a korábbi állapotokhoz képest, a külsőségeken túl a legnagyobb változás az intézményi rendszerben és a gazdálkodásban látszik. Felújítottuk a középületeket, családi napközit nyitottunk és felújítottunk több ingatlant és utat is.

– Hogyan sikerült a beruházásokhoz szükséges forrásokat előteremteni?

– Annak ellenére, hogy mára több tízmillió forint általános tartalékkal rendelkezik az önkormányzat, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy jól gazdálkodtunk, a fejlesztési terveinket igyekeztünk mindig pályázati forrásból megvalósítani. Ráadásul nem mindig csak az önkormányzat pályázott, ami azért volt jó, mert a jobb kondícióban tudtuk finanszírozni a beruházásokat. Ezt a lehetőséget többször is kihasználtuk. A futballklub nem tudott volna kisbuszra pályázni, az önkormányzat ekkor besegített és átmeneti kölcsönnel tudtak vásárolni egy buszt, amelyet aztán például a gyerekek iskolába való szállítására is tudtunk használni. De a futballklubon keresztül pályáztunk egy elég frekventált helyen álló, de nagyon elhanyagolt ingatlan felújítására és egy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására is. A 26,5 millió forintos beruházás Kökény számára akkor – önerő hiányában – elképzelhetetlen volt, de meg tudtuk oldani, hogy külső forrás igénybevétele nélkül valósítsuk meg a terveket.

– Milyen fejlesztéseket tudtak még megvalósítani?

– Több olyan dolgot tettünk, ami országosan egyedülálló, Kökény önkormányzata rendelkezik hulladékhasznosítási engedéllyel, ezáltal a külterületi útjainak állapotát építési, bontási törmelékkel saját erőből tudjuk megjavítani. Az elmúlt években megsokszorozódott építkezéseken keletkező építési, bontási hulladékot a vállalkozóktól ellenérték fejében átvesszük, majd azt az úton elterítjük a közmunkásokkal. Ezután a vállalkozóktól kapott pénzből mart aszfalt, vagy makadám jellegű útburkolatot tudtunk ráfektetni. Mindemellett szintén nagy eredménynek tartjuk, hogy meg tudtuk nyitni a családi napközit. Egy nagyon jó pályázati lehetőséget használtunk ki, amely nemcsak az infrastrukturális kiépítést finanszírozta, hanem két éven keresztül a béreket és a járulékokat, illetve minden egyéb költséget is. A jó működésnek kiváló ismérve, hogy az intézményt nem csak helyiek használják, ma már több a kozármislenyi gyerek, mint a kökényi.

– Mit hagy az új polgármesterre, illetve az új képviselő-testületre?

– Az új polgármesternek rengeteg munkája lesz, ugyanis nagyon sok beadott pályázatunk van, amely ha nyertes lesz, akkor azok megvalósítása fog munkát adni bőven. A Magyar Falu Programban például mindent megpályáztunk, amit csak lehetett. Bízom benne, hogy az új vezetés is tovább működteti majd a családi napközit és a halastavat is. A halőrház mellé a horgászegyesülettel közösen épp egy filagóriát tervezünk építeni. Gyakran bérlik ugyanis ki a tavat cégek egy-két vagy fél napra és egy ilyen környezet sokkal vonzóbb lehet. Egy régi, használaton kívüli büfét is újranyit egy kökényi vállalkozó a megnövekedett forgalom miatt. Ezen kívül amikor megvettük a temetővel szemben lévő területet Pécs városától – az illegális hulladéklerakó rekultivációja céljával – akkor tulajdonképpen egy 2,4 hektáros erdőterületet is vettünk. Ezen a területen van egy kilátó, melyet használható állapotúvá tettünk és beadtuk a pályázatot a teljes felújítására.