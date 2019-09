Sokac Házat avattak Mohácson

A magyarországi horvát népcsoport, a sokacok hagyományait, mindennapjait látványosan és interaktívan bemutató házat adtak át augusztus 28-án Mohácson. A fejlesztés a Mohács és Csepin együttműködésében létrejövő, magyar-horvát határon átnyúló Sokci projekt része, amelynek célja a régió sokac kulturális örökségének ápolása mellett annak turisztikai vonzerővé alakítása is.

Az ünnepségen Szekó József polgármester elmondta, hogy a mintegy 140 millió forintos beruházás – melynek 85%-a európai uniós, 10%-a pedig magyar állami támogatás, így Mohácsnak csak 5% önerőt kellett biztosítania – a város egykor kizárólag sokacok lakta városrészében valósult meg egy öreg lakóépület átépítésével. Azért ezt a házat vásárolták meg a fejlesztés számára, mert annak udvarán még teljes épségben állt a több mint száz éve készült, nyitott kéményes konyhájú, fagerendás mennyezetű, eredeti sokac hajlék, a régi istálló és a csűr is.

A Táncsics Mihály utca 40. szám alatti, a Mohácsi Sokacok Olvasókörének székházától csupán pár lépésnyire található beruházás a város életében kiemelt jelentőségű népcsoport hagyományait, kultúráját mutatja be folyamatos programokkal, interaktív foglalkozásokkal, kiállításokkal. Látványosan és játékos jelleggel nyerhetünk betekintést a sokacok mindennapjaiba, ismerhetjük meg egyedülálló zenevilágukat, hangszereiket, viseletkészítő és egyéb népi mesterségeiket, gasztronómiájukat, szokásaikat, sőt aki kellő elszántsággal rendelkezik, az egy interaktív videóberendezés segítségével beletanulhat a sokac táncokba is.

A városvezető kitért arra is, hogy a mohácsiak által sokacoknak nevezett népcsoportot a köznyelv sokácokként is ismeri. Ők a mai Bosznia-Hercegovina területeiről húzódtak fel az egykori Dél-Magyarország elnéptelenedett vidékeire, s eresztettek gyökeret Mohács környékén a török hódoltság idején. Ezt is bemutatják a Sokac Házban: egy idővonalnak hívott eszköz segítségével, egy kormánykerékkel tekerhetjük végig a népcsoport mohácsi történelmének jeles eseményeit.

Az átadóbeszéd zárásaként a nemzeti színű szalagot Szekó József mellett Dražen Tonkovac, Csepin polgármestere, Drago Horvat, a Horvát Köztársaság pécsi főkonzulja, valamit Bubreg István, az olvasókör elnöke vágta át.

„A régió sokac kulturális örökségének turisztikai vonzerővé alakítása (SOKCI)” elnevezésű, HUHR/1601/2.1.2/0006 számú projekt Mohács Város Önkormányzata vezetésével és Csepin Önkormányzata partnerségével az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében valósult meg.

A 2017. július 1. és 2019. augusztus 31. között lezajlott projekt teljes költségvetése 947 360 euró volt. Ennek keretében a Duna-parti településen a frissen átadott épület mellett a város négy kulturális rendezvényét – a Tamburafesztivált, a Dunai Mosást, a Mohácsi Sokacok Babfőző fesztiválját és a Nemzetközi Néptáncfesztivált – is támogatták. A határ túloldalán, Csepinben egy kulturális központot újítottak fel és modernizáltak, de ott is jutott pénz a helyi rendezvényekre, a Csepini Napraforgó Fesztiválra (Čepinski Suncokreti) és a Tollfosztó Fesztiválra (Čepinsko Ciljalo) is.