Sokat fejlődött a baranyai község, Meződ

A meződi önkormányzat is igyekezett kihasználni a pályázati lehetőségeket, melynek köszönhetően az elmúlt években több felújítást is el tudtak végezni. A lezárt beruházások után pedig már várják a következő kiírásokat.

Az önkormányzat 2019-ben közel 100 millió forint értékben nyert pályázati támogatást, melynek köszönhetően felújították a faluházat, valamint a közfürdő-mosoda energetikai korszerűsítése is megtörtént. Az épület kívül-belül megújult, és akadálymentesítették.

Sásd városával, valamint Felsőegerszeg és Varga községekkel közösen nyertek forrást traktorra, illetve a hozzá tartozó gréderekre, melyekkel a külterületi utakat tudják karbantartani. Emellett nemrégiben üzemelték be a térfigyelőkamera-rendszert, amelyet az önkormányzat a Leader-program keretében nyert támogatásból szerzett be. Összesen 18 kamerát szereltek fel, amellyel a lakosság szubjektív közbiztonság­érzetét tudják erősíteni. Emellett a Petőfi utca aszfaltozása, a Fő utcán leszakadt partfal helyreállítása, valamint a mosoda és a faluház környezetében lévő járdák felújítása is pályázati forrásokból valósulhatott meg.

– Nagyon hatékonynak találjuk a Magyar Falu Programot, nagy segítség ez az olyan kistelepülések számára, mint Meződ, hiszen ezekhez a beruházásokhoz a támogatást teljes egészében megkapjuk, nem kell hozzá önerőt biztosítanunk. A terveink gyorsabban tudnak megvalósulni – mondta Merk Zsolt, Meződ polgármestere. Az idén is várják a kiírásokat, több fejlesztési elképzelésük is van. Belterületi utak, zöldfelületek karbantartásához szükséges eszközökre – például fűnyíró gépre – is szeretnének pályázni, ezen kívül a közösségi élet szervezésében aktív Meződért Egyesület szeretne eszközökre támogatást nyerni, hogy a rendezvényeiket gördülékenyebben le tudják bonyolítani. Továbbá az egyházzal együttműködve szeretnék a ravatalozót felújítani, illetve terveik vannak a korábban megvásárolt bolt-italbolt épületével is. Itt egy klubhelyiséget szeretnének kialakítani az egyesületnek, illetve a helyi fiataloknak.

Az önkormányzat az idén is hat közmunkás foglalkoztatására adja be támogatási igényét. A polgármester elmondta, nagyon fontos az ő munkájuk, ők felelnek a közterületek karbantartásáért, a csapadékvízelvezető-árkok rendbetételéért, de számos olyan feladatot is ellátnak, amely segíti a falut, hiszen nem kell külön vállalkozót megbízni a kisebb felújításokkal. Most épp az italbolttal szemben építenek buszmegállót a dolgozók.

Tavaly elindították a falugondnoki szolgálatot

A Magyar Falu Programnak köszönhetően tavaly sikerült a falugondnoki szolgálatot elindítaniuk, amelynek köszönhetően a járvány elleni védekezést, illetve az idősek ellátását gördülékenyebben tudták megszervezni. A falugondok és az új falubusz továbbra is biztosítja azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az érintetteknek szükségük van.

A település vezetői A valamennyivel több mint százlakosú község polgármestere Merk Zsolt, alpolgármestere: dr. Kóbor Gyula. A képviselő-testület további tagjai: Illés Rita, Görföl Róbert és Balog Jánosné. Jegyző: dr. Kajdon Béla. Falugondnok: Merkné Firényi Dóra. A Meződért Egyesület elnöke: dr. Kóborné Wimmer Anna. A gyerekek a sásdi óvodába és iskolába járnak, a lakosok ügyeiket a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban intézik.

Az önkormányzat elérhetősége: 7370 Sásd Meződ, Ságvári utca 34.

Elmondható, hogy az utóbbi években valamelyest fiatalodott a település lakossága, legalábbis több a 14 év alatti gyermek, melynek nagyon örülnek a községben élők.

Az összeállítás

a Meződi Önkormányzat

támogatásával készült.

Összeállította:

Rajnai-Zsíros Krisztina