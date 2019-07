Szabadtéri fejlesztésekkel a fenntarthatóságért

A környezetvédelem és a fenntarthatóság a lakosság egyre nagyobb százalékát foglalkoztatja, csakúgy, mint a Duna-Dráva Cement Kft.-t. A vállalat 2011-ben azzal a céllal indította útjára a Zöld Megoldás-pályázatot, hogy forrást teremtsen környezettudatos fejlesztések és a fenntarthatóságot elősegítő kezdeményezések támogatására.

A 2018/2019-es Zöld Megoldás-pályázat keretében összesen 7,5 millió forintot biztosít a DDC 7 környezettudatosságot elősegítő projekt megvalósításához a Beremendi és a Váci Cementgyár környezetében, valamint a Pécs és környékén élők számára. A tavalyi nyertesek jelenleg aktívan dolgoznak zöld ötleteik megvalósításán, a projektek között szerepelnek olyan beruházások is, amelyek lehetőséget adnak a természeti környezet, a fenntarthatóbb életvitel megismerésére, valamint segítik az infrastruktúra hatékony hasznosítását és környezettudatos működtetését.

A dunántúli zöldek

2019-ben a baranyai régióban több fejlesztéshez biztosít forrást a DDC. Pécs mellett Siklóson és Drávaszabolcson is aktívak voltak a pályázók, így különböző témakörökre épülő projektek valósulhatnak meg az év folyamán.

A drávaszabolcsi Dráva Kincse Óvoda másodszor nyert támogatást a környezetbarát ötletei megvalósítására. „Az én házam! – Az én váram!” projekttel megálmodtak egy úgynevezett aktívházat, amely remekül kapcsolódik az eddigi környezettudatos működésükhöz. Az elkészült aktívházat szeptember végén vehetik birtokba a gyerekek, amelyet jelenleg is szépítgetnek, virágokat és növényeket ültetnek a területre.

A Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, Kanizsai Dorottya Általános Iskolája is sikerrel pályázott, a Tanliget elnevezésű pályázatával egy olyan közösségi tér létrehozását célozta meg, amely a terület hatékony hasznosítása mellett az infrastruktúra környezettudatos működését is szolgálja. A közösségi tér mellett fontos szerepet kap a megálmodott nyitott tanterem, amelyet újrahasznosított műanyagokból készült padokkal gazdagítanak, ezzel is felhívva az újrahasznosítás fontosságára a figyelmet. A projekt megvalósítása a tervek szerint halad, amelynek előkészületeiben a felsős tanulók is segítettek. A megvásárolt facsemetéket például az iskola dolgozóival együtt ültették el.

A gimnázium mellett a régió egyik kulturális központja, a Siklósi Várszínház is a környezettudatosság híve. A Rózsakert fantázianevű pályázatával a vár Rosariumát fejlesztik tovább, amely többek között teret biztosít majd az iskolások és óvodások környezeti neveléséhez is.

A megyeszékhelyen, Pécsett két projekt, „A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért” Alapítvány és a Meszesért Alapítvány pályázata valósul meg.

„A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiért” Alapítvány Mesekert elnevezésű projektjével az óvoda udvarának széleskörű átalakítását valósítják meg idén úgy, hogy egy fenntartható, környezetbarát teret hoznak létre a gyermekek számára. Az áprilisban telepített fűszernövények és virágok a jó idő beköszöntével erőre kaptak, amelyet azóta is lelkesen gondoznak. A májusban elkezdett „Mezítlábas taposó ösvény” kialakítása lassan a végéhez közeledik, az utolsó simításokat végzik a projekten dolgozók.

Az „Élő, Élhető udvar” pályázatával a Meszesért Alapítvány olyan zöld terület kialakítását tervezte meg, amely egészséges környezetet biztosít az egész iskolai közösség számára, és lehetőséget nyújt a természeti értékek megtapasztalására. A projektek átfogó célja egy fenntartható, egészséges környezet megteremtése a fiatal generáció számára. A munkálatok megvalósításán számtalan önkéntes dolgozott.

Szabadtéri fejlesztések a Duna mentén

A baranyai régió mellett Vác és vonzáskörzete számára is meghirdette a környezettudatosságot elősegítő pályázatot a Duna-Dráva Cement Kft..

A Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola és Szokolya Község Önkormányzata egy ökológiai szemléletű élménykertet, a Szokolya Zöld Szíve projektet hozta létre, amelyet 2019. június 7-én ünnepélyes keretek között adtak át, így az olvasni, tanulni vagy éppen pihenni vágyók már bátran használhatják. Vácott egy az Árpád Alapítvány által megálmodott Szabadtéri Ökoteremet valósítanak meg, amely a szabadban történő tanulásra nyújt majd lehetőséget.

A DDC cementgyárainak környezetében élő lakosság számára hatalmas lehetőséget jelent a pályázat, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a 2018-as Zöld Megoldás-pályázatra beérkező 32 pályamunka.

A vállalat szeptember elején ismét kiírja a pályázatot, amelyre az oktatási intézmények mellett civil szervezetek, önkormányzatok és non-profit szervezetek jelentkezését is várják. A Zöld Megoldás-pályázatról bővebben a vállalat honlapján olvashat: www.duna-drava.hu/zold-megoldas