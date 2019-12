Szakértő segítséget nyújtanak a cégek hatékony fejlődéséhez

Komplex szervezetfejlesztési megoldásokat kínál a pécsi és budapesti székhellyel működő MyPro Solutions ügyfeleinek. Az újabb és újabb kihívásokkal szemben a cégekre szabott, egyedi megoldásokkal lépnek fel.

Egy cégnek a működése során számos kihívással kell szembenéznie, legyen szó akár a generációváltásról, a munkaerőhiányról vagy más jellegű problémáról. Ezekkel a nehézségekkel sokkal könnyebben és eredményesebben lehet megküzdeni külső szakértők segítségével. Ezt a segítséget adja meg a MyPro Solutions szakértői csapata.

– Cégünk a kezdetekkor főként coaching alapú vezetőfejlesztéssel foglalkozott, ma már ez a komplex szervezetfejlesztési eszköztárunknak csak egy része – tudtuk meg Dobos Elvirától, a MyPro Solutions ügyvezetőjétől. – Amikor ügyfeleink megkeresnek minket, először is egy pontos képet kell kapnunk az adott vállalkozás helyzetéről, hogy megállapítsuk, hol és hogyan kell beavatkoznunk az eredményesebb működés érdekében. Ahogy egy orvosi kezelés is csak akkor lehet igazán hatékony, ha pontos diagnózisra épül, úgy a szervezetfejlesztésnek is komplex diagnosztikán kell alapulnia, ezért mindig ez az első lépés.

A diagnózist követő fejlesztési eszköztáruk sokrétű, beletartozik például a már említett coaching mellett az üzleti és vezetői tanácsadás, különböző tréningek vezetése, módszertani anyagok készítése, vagy akár olyan saját fejlesztésű szolgáltatás, mint a rendszerszemléletű vezetői tanácsadás, ami elsősorban a családi vállalkozások számára hasznos. Mindemellett folyamatosan képzik magukat, fejlesztik szolgáltatásaikat, mert a gazdasági és vállalkozói környezet változásával újabb és újabb kihívások merülnek fel. Ezeket pedig kreatívan, saját, bővülő szaktudásukra támaszkodva tudják megoldani.

– A sokszínűség az egyik erősségünk – hangsúlyozta Kovács Petra, tanácsadó szakpszichológus. – Mindannyian különböző területekről jövünk, ami lehetővé teszi, hogy több szempontból – üzleti, társadalmi, vagy akár lélektani oldalról – nézzünk rá egy problémára, és ez alapján kínáljunk megoldást.

A szakértői csapat tagjai a szervezetfejlesztési munkán kívül olyan szakmai tisztségeket is ellátnak, mint a Magyar Coach Egyesület elnöksége, a Magyarországi Coach-szervezetek Szövetségének alelnöksége és Képzési és Minősítési Tanácsadó Testületének vezetése.

– A szakmai szerepvállalás több szempontból is fontos számunkra, hiszen így elsőként kerülünk kapcsolatba a legújabb szakmai trendekkel, eredményekkel, és ebből az ügyfeleink profitálnak – magyarázta Ruszák Miklós, szervezetfejlesztési szakértő.

Minden helyzet, minden cég eltérő, így nehézségeiken is más-más eszközzel segítenek, kifejezetten egyedi szolgáltatásokat is kidolgoztak, hogy minél hatékonyabban tudjanak beavatkozni a siker érdekében.

Nagyon sok hazai cégnél aktuális kihívás például a generációváltás. A rendszerváltás után alakult kis- és középvállalkozásoknál ugyanis most jött el az idő, hogy az idősebb vezetők átadják a stafétabotot a következő generációnak – fejtette ki Dobos Dorina, szociálpolitikus. Az ilyen cégeknél a családi és üzleti kapcsolatok összefonódnak, ami sokféle problémát okozhat, és nagy odafigyeléssel és szakértelemmel kell kezelni, hogy ne sérüljenek sem a kapcsolatok, sem a céges érdekek. A MyPro Solutions erre a nehézségre dolgozta ki a rendszerszemléletű vezetői tanácsadás módszerét, amellyel hatékony segítséget tudnak nyújtani ilyen helyzetekben.

A másik jellemző nehézség a munkaerőhiány. Ahogy dr. Keresnyei Krisztina közgazdász, üzleti coach kifejtette, a vállalatoknak ma már sok mindent meg kell tenniük, hogy megtartsák, illetve bevonzzák a szakképzett munkaerőt, ezért nőtt meg az employer branding, vagyis a munkáltatói márkaépítés szükségessége, amellyel szintén foglalkoznak.

– Több olyan ügyfelünk is van, akivel szoros, évek óta tartó kapcsolatot ápolunk – fogalmazott Dobos Elvira, ügyvezető. – A cégek folyamatosan változnak, jönnek új emberek, megváltoznak a munkakörök, amelyek új kihívásokat jelentenek, ezért az az ideális, ha rendszeresen – például évente – felmérjük az adott céget, így számszerű adatokat kapunk arról, mekkora volt az eredményessége a fejlesztő folyamatnak, és hol lehetne még fejlődni. Ruszák Miklós hozzátette, hogy Magyarországon egyre fejlettebb a kultúrája a szervezetfejlesztésnek, hiszen a folyamatosan változó piaci kihívások gyakran állítják nehéz helyzetek elé a cégeket, és egy stabilan működő szervezet sokkal hatékonyabban képes ezekre reagálni, ami nagy előnyt jelent a versenytársakkal szemben.

A MyPro Solutions tulajdonosai elmondták, hogy fontos számukra a fejlődés, és hisznek abban, hogy minden munkájukkal ezt szolgálják. A gazdasági környezet megállíthatatlanul változik, ezért folyamatosan kötnek stratégiai partnerséget olyan szakértőkkel, akikkel további egyedi szolgáltatásokat fejlesztenek, amelyekkel segíteni tudják a hazai cégek működését.