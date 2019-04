Szakmai gyakorlatok az Erasmus+ jóvoltából

Néhány hallgató több hónapos szakmai gyakorlaton vett részt külföldön az Erasmus+ program segítségével.

Cserti-Hetzer Bernadett jogász

4 hónapos, diploma utáni gyakorlat Ausztriában

A nevem Dr. Cserti-Hetzer Bernadett, 2018-ban végeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán jogászként, ezt követően teljesítettem diploma utáni szakmai gyakorlatot a Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Irodánál Ausztriában Erasmus+ ösztöndíjjal. Az Erasmusszal való kapcsolatom régebbre nyúlik vissza: még joghallgató koromban a 2016/2017-es tanév nyári szemeszterét tölthettem ösztöndíjjal szintén a császárvárosban – ekkor döntöttem el, hogy ha lehetőségem lesz, a diplomám megszerzése után mindenképpen visszatérek még szakmai gyakorlatra Bécsbe.

Több, a „pécsijogász” ismerősömtől szerzett jó tanács, illetve a közösségi média nyújtotta információáramlás segítségével akadtam rá a fogadó intézményre, mely esetemben egy nagyrészt Ausztriában élő magyarokból álló ügyfélkörrel rendelkező, kétnyelvű ügyvédi iroda Bécsben. Az irodát vezető ügyvéd, Dr. Ujvárosi Veronika szerencsére kitörő örömmel fogadta a jelentkezésemet, látva, hogy éltem már Bécsben, illetve magas szinten beszélek németül és angolul is, így kijelenthetem, hogy a gyakorlati hely megtalálása jelentette számomra a legkisebb nehézséget.

A 4 hónap alatt szerencsém volt szinte minden, az iroda tevékenységi körébe tartozó üggyel foglalkozni, így voltam büntetőügyben tárgyaláson, alapítottunk társaságot, próbáltunk egyezségre bírni válófélben lévő házastársakat. Azt hiszem az a tevékenység, amit végeztem – és amit végzek most is – nagyjából megfeleltethető egy hasonló méretű magyar ügyvédi iroda tevékenységi körének, azzal a különbséggel, hogy mi alapvetően két nyelven, németül és magyarul dolgozunk: magyarul kommunikálunk a legtöbb ügyfelünkkel, németül pedig a hatóságokkal (bíróságokkal, minisztériumokkal, hivatalokkal, ügyészséggel, stb.) illetve más érintett felekkel. A feladataim közé tartozik az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a megbeszélések előkészítésre, jogszabályok kutatása, beadványtervezetek elkészítése, kommunikáció a hatóságokkal – a lista tulajdonképpen végtelen, hiszen egy hasonló irodában számtalan új és változatos feladat merül fel minden egyes nap.

És hogy miért jelen időben írom mindezt? A négy hónap alatt kialakult kapcsolatunk és a munkám alapján ugyanis január óta már alkalmazottként dolgozom az irodában – lelkesen várva a hozzánk érkező Erasmusos hallgatókat.

Riszt Krisztina – kereskedelem és marketing

Dpointgroup – Barcelona, 5 hónapo,s diploma utáni gyakorlat (Campus Mundi)

A KTK-s éveim alatt mindenképpen szerettem volna részt venni a programon. Leginkább a tanulmányi mobilitás érdekelt, a szakmai gyakorlat nem nagyon merült fel, egészen addig, amíg észre nem vettem, hogy a tanulmányaimat lassan befejezem, de még mindig nem voltam kint az Erasmus+ programmal, így már csak a szakmai gyakorlat maradt egyedüli opcióként.

A cég egy új szolgáltatás kidolgozásába kezdett ekkor bele: megcélozva a városba érkező külföldi hallgatókat, katalán gasztrokulturális programok szervezésén keresztül. Ehhez kapcsolódóan segítettem be a weblaptervezési, kreatív szövegírási, képszerkesztési, Facebook kampány feladatokba.

A kint töltött 5 hónap a kihívások ellenére (vagy inkább azokkal együtt) egy felejthetetlen élmény volt. Bármikor újra belevágnék, ha lehetne.

Barcelonában csak egyszer jártam korábban, akkor pár napot töltöttem ott, de szerelem volt első látásra. Azzal hogy az Erasmus+ program és a Campus Mundi segítségével hosszabb időt eltölthettem ott, az maga volt a megvalósult álom, amiért nagyon hálás vagyok.

Barcelonáról mindenkinek a napsütés, a tengerpart, és a paella jut először eszébe, de Barcelona ennél sokkal-sokkal több.

Imádtam az óváros szűk kis utcáit, ahol kivétel nélkül mindig eltévedtem. Imádtam a nagyon is tehetséges utcazenészeket, akiket órák hosszat is el tudtam hallgatni. Imádtam a sugárutakat szegélyező, hatalmasra nőtt pálmafákat. Imádtam a több kilométer hosszú tengerparti sétányon sétálgatni naplementekor, vagy leülni a tengerpartra egy üveg borral és csak beszélgetni a barátokkal. Imádtam a rendkívül sokszínű gaszto kultúrát. Imádtam az ingyenes múzeumi hétvégéket, és hogy ennek köszönhetően a Picasso múzeumot 4-szer is megnézhettem, teljesen ingyen. Imádtam, hogy a kinti magyarok közösségére bármikor lehetett számítani, ha baj volt, vagy segítség kellett. Imádtam, hogy a lakótársam egyben a barátom is lett, és remek kis társaságunk alakult ki, így sose volt idő unatkozni.

Mit adott nekem a program? Nehéz lenne röviden megfogalmazni, de megpróbálom. Élményeket. Önállóságot. Magabiztosságot.

Kozma Luca – pszichológia Phd

University of Glasgow – 12 hónap

PTE-s tanulmányaim során már másodszor, most mint PhD-hallgató, volt lehetőségem részt venni az Erasmus+ programban. Az előző alkalommal ellentétben most egy állami oktatási központba, 2018 legjobb skót egyetemére (University of Glasgow) szerettem volna menni. Itt egy olyan kutatócsoport működik, amely a kutatási területemen igen meghatározó, sőt vezető, ezért reméltem, hogy sok mindent tanulhatok kinn, amit aztán majd „hazahozhatok”. Ebben nem is kellett csalódnom, hiszen megtanultam az R programozási nyelv alapjait, amit majd adatelemzésre hasznosítani tudok a disszertációm elkészítése során, valamit megkönnyíti az adatrendezést is a következő kutatásaim során. Ezen felül az Open Science mozgalomról is hallhattam, ami szerintem a kutatások megismételhetőségének elengedhetetlen része lehet majd. A kinti kutatócsoporttal pedig több közös projektet terveztünk, illetve kezdtünk el, amik még a következő években is futni fognak. Ez volt igazából a kiutazásom másik célja, hogy nemzetközi kapcsolatokat építhessek és együttműködhessek más nemzetek kutatóival.

Hogy őszinte legyek, amikor Glasgow-t választottam, mint Erasmus célhelyemet, nem gondoltam, hogy a szakmai dolgokon túl mást is kapok. De az egyetemen annyi minden egyéb program is van, hogy így mindig van valami, ami munka után szórakozást nyújt, és nagyon sok új embert meg lehet ismerni, így sosincs egyedül az ember. Rengeteg új barátot szereztem, érdekes előadásokat hallottam és szakmailag is fejlődtem.

Összességében hihetetlenül jó élmény volt ez az Erasmus is, amit pedig doktori hallgatóként abszolút nem vártam. Azt hittem, „kiöregedtem” már az Erasmus korból és most szigorúan csak munka lesz, de nem; egy ilyen élettel teli helyen, mint Glasgow, az ember akaratlanul is belebotlik valami olyan programba, amit szeret! Mindenkinek bátran ajánlom, aki szeretne egy színvonalas egyetemen, sok szociál programmal felvértezve, nemzetközi diákok között tanulni és élni egy félévig, évig!

Gál Cintia gyógytornász

Cespu – Cooperativa De Ensino Superior Politécnico E Universitário (Porto), 3 hónap diploma utáni gyakorlat

A portói Mefirea klinikán töltöttem a 12 hetes szakmai gyakorlatomat. Ez egy nagy múltú klinika, 1984 óta kezelik itt az egészségügyi dolgozókat, tanárokat, de rengeteg üzletember, ügyvéd is megfordul nap mit nap. Egyik félelmem volt, hogy hogyan fogok portugál betegekkel kommunikálni – de szerencsémre nagy részük jól beszélt angolul, így a kommunikáció sem jelentett gondot. Munkatársaim nagyon kedvesek voltak, mondhatom, hogy hamar beilleszkedtem. Érdekes, hogy a portugál gyógytornászképzés sokkal gyakorlatiasabb, nálunk hatalmas hangsúlyt fektetnek az elméleti oktatásra. Több esettanulmányt kell írniuk, amiben kitérnek a patológiára, betegvizsgálatra, teljes, részletes kezelési tervre, ezért rengeteget kutatnak, hiszen mindent releváns szakirodalommal kell alátámasztaniuk.

Megbántam-e, hogy jelentkeztem? Nem hiszem, hogy ezt bárki is megbánná. Azt talán egy kicsit mégis, hogy nem több időt töltöttem kint és nem használtam ki az egy teljes évet. Néha már nézegetem, hogy mesterszakról merre tudnék menni. Veled is ez lesz, túllépsz a post-Erasmus depressziódon és már tervezgeted a következő úti célod. Vágj bele, megéri!